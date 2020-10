Fitnessin SM-kisat ensimmäisen kerran Turussa – "Fitnessurheilu ei vaadi sellaista taitoa, mitä ei voisi oppia vanhempanakin"

Fitness-urheilu on monen muun lajin tavoin kamppaillut pitkään mielikuvien kanssa. Suuri yleisö ei välttämättä näe fitnessiä ”oikeana” urheiluna, vaikka perusperiaate on monessa perinteisessä lajissa hyvin samanlainen: varsinainen suoritus on vain lyhyt rypistys – isoin työ on tehty jo paljon aiemmin. Kuvassa vuoden 2019 Body fitness-osallistujia.