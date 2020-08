Anne Salminen

Tulikivessä hankintakoordinaattorina työskentelevä Jani Tolonen on tällä hetkellä sairaslomalla. Tolonen kiittelee työnantajaansa joustavuudesta. – Tulikivi on älyttömän hyvä työnantaja, joka on joustanut monesti. Minulla on esimerkiksi etätyömahdollisuus kiukuttelevan alaselän takia, Tolonen kertoo