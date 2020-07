Turkulaiset sisarukset ovat mukana Salon romaninäytelmässä, jossa kaiken halutaan menevän oikein – Ohjaaja laittoi näyttelijänsä oppitunnille romanikulttuurista

Eero Saarikoski

Turun Huhkolassa asuvat sisarukset kulkevat päivittäin kimppakyydillä teatteriharjoituksiin Saloon. Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen on 30 näyttelijän musikaali, jossa mukana oleminen on turkulaiskaksikolle upea juttu. Harjoitusten myötä myös valkolaisille melko vieras romanikulttuuri on tullut nuorille aiempaa tutummaksi.