Luonto Plus: Lumijälkiä, pönttöjä ja aisattuja mäntyjä Mynämäessä sekä rusakon hämäys

Yksi parhaista paikoista muuttolintujen tiirailuun on Mietoistenlahti. Mynämäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen vetämä Mietoistenlahti – luontoelämyksiä kaikille -hanke on loppusuoralla, ja niin sanottu Perhetorni on pian kunnostettu.

Luonto Plus -ohjelman tiimi kävi testaamassa Mietoistenlahden lintutornien ympärille raivatun, noin kilometrin pituisen metsälenkin.

Juha Paju Mynämäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit ovat ahkeroineet lintutornien kunnostuksessa. Perhetorni valmistunee sopivasti suurimpien muuttoparvien seurantaan.

Miten eläimet reagoivat tällä viikolla yllättäen saapuneeseen lumeen? Luontoasiantuntija Ari Karhilahti Turun yliopiston eläinmuseosta kertoo, että esimerkiksi peipponen pärjää pienen pakkasen ja lumen keskellä, koska se syö siemeniä,mutta tiltalteilla on hieman vaikeampaa.

Juha Paju Metsämyyrän kolo löytyi alkuviikosta hyvin lumijälkien perusteella.

Käärmeiden hän uskoo paenneen takaisin talvikoloihin lumen tultua. Hanhet eivät hätkähdä, sillä "niillähän on untuvatakki".

Juha Paju Polun hyvin näkyvä viitoitus saa kiitosta kulkijoilta.

Matkan varrella nähdään muun muassa telkän pönttö, ja Karhilahti kertoo ettei telkän pöntön tarvitse välttämättä olla aivan veden äärellä.

Juha Paju Luontoasiantuntija Ari Karhilahti (vas.) esittelee puukiipijän pönttöä toimittaja Ann-Mari Rannikolle.

Kuoritut eli aisatut männyt on tarkoituksella saatu kuolemaan, jotta tikoilla olisi ravintoa, minkä lisäksi niissä alkaa kasvaa kääpiä.

Juha Paju Luontoasiantuntija Ari Karhilahti tutkii kuusen niin sanottua aisattua runkoa ja siihen jo heti tulleita hyönteisten ja tikkojen koloja.

Reitin varrelta löytyy myös mänty, jonka iäksi Karhilahti laskeskelee kaksi sataa vuotta.

Juha Paju Mietoistenlahden uuden metsälenkin varrelta löytyy myös valtava ikihonka.

Mutta millä nimellä kutsutaan rusakon hämäystä? Sekin selviää tässä jaksossa.

Juha Paju Viimeistelyä vailla olevat opasteet johtavat metsän halki raivatulle uudelle polulle, ja sitä kautta Perhetornille.

Juha Paju Mietoistenlahden lintutorneille kuljetaan Saaren kartanon peltojen poikki. Takatalvea ihmettelemässä toimittaja Ann-Mari Rannikko (vas.) ja luontoasiantuntija Ari Karhilahti.

Ohjelman toimittaja on Ann-Mari Rannikko ja sen on kuvannut ja editoinut Juha Paju.