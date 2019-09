Luonto Plus: Ruissalon sieniapajilla

Ruissalon tammimetsä on yksi Turun laajimmista sienimetsistä. Se on kuuluisa erikoisista lajeistaan, kuten tammenherkkutatista sekä muun muassa syötäväksi kelpaamattomasta veritatista. Tässä jaksossa Luonto Plus -ohjelmassa tutustutaan muutamiin Ruissalon sieniin ja taivastellaan rikkikäävän käyttöä ruokasienenä.

Juha Paju