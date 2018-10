Luonto Plus: Syysmaisemaa ja sienisaalista Liedon Nautelankoskella

Liedon Nautelankoski on hyvä luontokohde mihin vuodenaikaan tahansa, mutta erityisesti tänä syksynä kosken partaan ruska on ollut näkemisen arvoinen. Vaikka tuulet ovat jo riipineet suurimman osan lehtipuista paljaiksi, nautti Luonto Plus -tiimi Nautelankosken maisemista, sen suuriterhoisista tammista ja keltaisenaan hohtavista saroista.

Ohjelman luontoasiantuntija, Turun yliopiston eläinmuseon konservaattori Ari Karhilahti poimi retkeltä mukaansa myös sienikastikkeen tai -keiton ainekset, sillä reitin varrelta löytyi niin osterivinokasta kuin talvijuurekasta.

Juha Paju Luonto Plus -tiimi nautti Nautelankosken maisemista.