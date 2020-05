Kimmo Penttinen

Master of Wine Tuomas Meriluoto on huomannut, kuinka suomalaisten viinimaku on muuttunut 1990-luvulta tähän päivään. Enää makeita valkoviinejä ei pidetä laaduttomina. Lisäksi valkoviinit ovat tulleet punaviinien rinnalle suosituiksi ruokajuomiksi, kun ruokavalio on keventynyt.