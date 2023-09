PUHEENVUORO

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia. Niihin lukeutuu myös ihmisen oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan ilman seksiteitse tarttuvan taudin riskiä.

Maailman seksuaaliterveyden päivää vietetään syyskuun 4. päivänä. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee seksuaaliterveyden seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi.

Seksuaaliterveys on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Edellytykset sen toteutumiselle ovat positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen ja, yksilön niin halutessa, mahdollisuus nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää tai väkivaltaa.

HPV eli ihmisen papilloomavirus on yleisin seksinvälityksellä tarttuva virus. Noin 80 prosenttia ihmisistä sairastaa HPV-infektion jossain elämänvaiheessa. Kondomi ei täysin suojaa HPV:ltä, ja myös suuseksin aikana tulisi suojautua. Vaikka infektio usein paranee, osalla se pitkittyy ja johtaa syövän esiasteisiin ja edelleen hoitamattomana syöpään.

Kohdunkaulan syövän lisäksi HPV aiheuttaa sukuelinalueella ulkosynnytinten, emättimen, peniksen ja peräaukon syövän esiasteita ja syöpiä. Pään ja kaulan alueen syövistä noin kolmannes on HPV:n aiheuttamia.

HPV:n aiheuttamien pahanlaatuisten kasvainten lisäksi niin kutsutut pienen riskin HPV-virustyypit aiheuttavat kondyloomia, suun papilloomia sekä kurkunpään papillomatoosia, jotka ovat usein hankalahoitoisia ja psyykkisesti invalidisoivia.

Kondylooma on yksi yleisimmistä seksitaudeista Suomessa. Se aiheuttaa yhteiskunnalle merkittävää taloudellista kuormaa ja sairastuneille pitkittynyttä elämänlaadun heikkenemistä, vaikka kondylooma jää usein pahanlaatuisten HPV:n aiheuttamien sairauksien varjoon.

Terveydenhuollon rekisterien mukaan vuonna 2018 Suomessa hoidettiin lähes 12 000 kondyloomatapausta, joiden suora vuosittainen hoitokustannus oli miltei kolme miljoonaa euroa. Kyseessä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia.

Kondyloomaan sairastuneista puolet on alle 30-vuotiaita nuoria aikuisia. Kondyloomien hoito on usein pitkä prosessi, jossa kokeillaan lääkehoitoa, jäädytys- tai laserhoitoa ja joskus leikkausta sisältäen useita lääkärikäyntejä. Hoidoista huolimatta taudin uusiminen on tavallisia. Sekä lääke- että toimenpidehoitoihin liittyy usein välittömiä ja pitkäaikaisia fyysisiä sekä psyykkisiä sivuvaikutuksia. Kondylooma aiheuttaa häpeää ja vaikuttaa kielteisesti seksuaaliterveyteen. Kondyloomien ehkäisyn voidaan katsoa kuuluvan seksuaalioikeuksiin.

Euroopan Unionin ja WHO:n tavoitteena on hävittää sekä HPV:n aiheuttamat- syövät että kondyloomat rokottamalla. Suomen tulee sitoutua näihin tavoitteisiin.

Ruotsissa, Tanskassa ja Australiassa kondyloomat ovat lähes hävinneet rokotetussa väestössä. Toisin kuin Suomessa, niissä on käytössä kansallisessa rokotusohjelmassa HPV-rokote, joka antaa suojan paitsi HPV:n aiheuttamia syöpiä myös kondyloomaa vastaan.

Vaikka HPV:n aiheuttamia syövän esiasteita, syöpiä ja kondyloomia voidaan hoitaa, ne aiheuttavat monelle pelkoa ja ahdistusta. Lisäksi vaikutukset seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä parisuhteisiin painavat sairastuneiden mieltä. Lisääntymisterveyden edistäminen on tärkeää myös historiallisen matalan syntyvyyden näkökulmasta.

Seksuaaliterveyden- ja oikeuksien edistäminen ei rajaudu ainoastaan kansainväliseen teemapäivään. Niiden edistäminen on tärkeää vuoden jokaisena päivänä.

Syöpä- ja kondyloomadiagnoosi on aina kriisi sekä potilaalle että hänen lähipiirilleen. Jokainen HPV:n- aiheuttama syövän esiaste, syöpä, kondylooma, suun papillooma tai harvinainen mutta usein pieniä lapsia invalidisoiva kurkunpään papillomatoosi tuntuukin kohtuuttomalta ja turhalta, sillä keino torjua ja hävittää ne on olemassa. Kondyloomasuojan takaaminen osana rokotusohjelmaa olisi konkreettinen, tasa-arvoinen keino edistää seksuaaliterveyttä.

Kirjoittaja on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja (TYKS Seri-tukikeskus ja Seksuaaliterveyspoliklinikka), Suomen Gynekologiyhdistyksen Seksuaaliterveyden pienryhmän puheenjohtaja.