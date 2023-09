PUHEENVUORO

Turun yliopiston lukuvuosi 2023–2024 on pyörähtänyt käyntiin ja uudet opiskelijat saapuneet tiedekuntiin ja kampuksille. Olen jälleen päässyt tapaamaan uusia opiskelijoitamme orientaatiotilaisuuksissa ja toivottamaan heidät tervetulleiksi yliopistoyhteisöömme. Nämä kohtaamiset ovat olleet inspiroivia ja antoisia. Olen kannustanut uusia opiskelijoita kertomaan ajatuksistaan ja toiveistaan avoimesti ja rohkeasti yliopistopolkunsa alussa.

Sainkin orientaatiotilaisuuksissa hyviä kysymyksiä. Muun muassa yliopistokoulutuksen tulevaisuus ja koulutuksen arvostus askarruttivat. Millainen tilanne on viiden vuoden päästä, kun nyt aloittavat opiskelijat valmistuvat? Vastasin, että yliopisto on täällä edelleen ja yliopistokoulutuksella työpaikkoja löytyy. Yliopistokoulutus kantaa aina.

Kohtaamiset johdattivat edelleen miettimään, miten suuri merkitys sillä on, että kampuksella on elämää. Yliopistoyhteisön hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että olemme paikalla.

Kyse ei ole etä- ja lähityön tai etä- ja lähiopiskelun vastakkain asettamisesta, vaan siitä, löydämmekö uusia tapoja tulla takaisin kampukselle jaksamisemme ja yhteisöllisyyden parantamiseksi. Uskon, että tarvitsemme yhdessä tekemistä. Pienistä arkipäivän asioista tulee isoja asioita koko yhteisölle, kun niitä tehdään yhdessä.

Yhdessä oleminen ja tekeminen liittyy myös siihen, miten avoin yhteisö olemme. Olemme huolissamme heikentyvästä ilmapiiristä kansainvälisyyteen liittyen.

Turun yliopistossa on ehdoton ei rasismille: me olemme kaikille avoin yhteisö. Suomalaiset yliopistot ovat tässä valtakunnallisesti yhdessä rintamassa. Yliopistojen rehtorineuvosto Unifi julkaisi juuri kannanoton: yliopistot eivät hyväksy syrjintää tai rasismia.

Moni miettii tällä hetkellä, millainen maa Suomi on niin täällä jo oleville kuin tänne mahdollisesti jatkossa tuleville. Koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan, me tarvitsemme huippuosaajia yliopistoihin, yrityksiin ja organisaatioihin.

Kansainvälisiä osaajia tarvitaan aivan ehdottomasti myös kansallisten TKI-tavoitteiden saavuttamisessa. Meidän on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että emme nykyiselläänkään ole ykkösmaa mistään päin maailmaa tuleville. Meidän pitäisi turvata asemamme eikä alkaa luoda rajoitteita tai kiristää kriteerejä. Kolme kuukautta on lyhyt aika löytää töitä, suomalaisellekin.

Yliopistona haluamme olla tukemassa hallitusohjelman hyviä tavoitteita. Haluamme osoittaa keinot, joilla tavoitteet ovat saavutettavissa. Yliopistojen on oltava edelläkävijöitä, aina.

Yliopistoille on tärkeää olla hakemassa Suomen etua EU-politiikasta esimerkiksi vaikuttamalla EU:n tutkimuksen puiteohjelmiin. Tällä hetkellä suunnittelussa on EU:n 10. puiteohjelma. Meidän on oltava vaikuttamassa ohjelmaan ja sen sisältöön niin Turun yliopiston, kaikkien suomalaisten yliopistojen kuin koko Suomen takia.

Turun yliopistossa olemme panostaneet viime aikoina läsnäoloon Brysselissä vahvistaaksemme vaikuttamismahdollisuuksiamme. Tässä teemme yhteistyötä alueen muiden korkeakoulujen kanssa.

Haluamme esittää toimivia ratkaisuja myös aikaansaatuun TKI-rahoitusratkaisuun ja erityisesti rahoituksen jakautumiseen. Olemme tiellä kohti TKI-rahoituksen nostoa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta, mutta oleellinen osa kasvusta pitäisi tulla yliopistoihin perusrahoituksena. Siksi on ratkaisevaa, että tärkeästä TKI-rahoituksen lisäyksestä suurempi osa, vähintään 60 prosenttia, kulkee nimenomaan OKM:n kautta.

TKI-tavoitteet eivät toteudu, jos meillä ei ole osaajia. Tämä liittyy jälleen siihen, että osaajia tarvitaan myös muualta.

On tärkeää, että TKI-lisärahoitus käytetään järkevästi pitkän aikavälin myönteistä kehitystä vahvistaen. Sama koskee koulutustason nostoa. Tavoite on hyvä, mutta koulutustason nosto on laaja ja pitkäaikainen projekti, ja siksi sitä pitää tarkastella lisäaloituspaikkoja laajemmin.

Me yliopistoissa voimme tehdä paljon Suomen eduksi kilpailukyvyn, tuottavuuden, osaamisen huoltovarmuuden ja inhimillisen hyvinvoinnin eteen. Meillä on mahdollisuus ja velvollisuus löytää keinot ja ratkaisut edistää hallitusohjelman hyviä tavoitteita ja niin haluamme tehdä. Tämän tulee tapahtua yliopistojen autonomiaa kunnioittaen ja vahvistaen. Joka päivä ja vuosi, jokaisen hallituksen toimesta. Sillä tavoin syntyy ja voimistuu Suomen etu.

Kirjoittaja on Turun yliopiston rehtori. Teksti perustuu rehtorin lukuvuoden avajaispuheeseen.