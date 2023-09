Eräänä kevättalven iltapäivänä olin tavalliseen tapaani Hansan kauppakeskuksessa pysäyttelemässä ihmisiä kynän, lehtiön ja kännykkäkameran kanssa. ”Moi, haluaisitko vastata gallupiin?” kysyin eräältä vastaantulijalta. Sain vastaukseksi ”Sorry, I don’t speak Finnish”. Nopeasti käänsin kysymyksen englanniksi jotakuinkin muotoon ”Would you like to answer to gallup?” Näin nuortenpalstalle saatiin eteläafrikkalaista näkökulmaa siihen, kuinka haastavaa kesätöiden saaminen on.

Nuortensivujen kirjoittajana olen päässyt monenlaisiin kohtaamistilanteisiin. On ollut inspiroivaa haastatella muita nuoria ja kuulla, kun he kertovat kiinnostuksenkohteistaan: millaista on kansainvälisellä tasolla kilpailevan urheilijan arki, kuinka yrityksen pyörittäminen onnistuu opiskeluiden ohella ja millä tavoin järjestö- ja muita vastuutehtäviä hoidetaan. Joku on voinut löytää aivan omanlaisensa harrastuksen, josta me TS Nuorten toimittajat sitten olemme kirjoittaneet artikkelin. Ehkä tällaiset tarinat ovat innostaneet myös lukijoita erilaisten ajanvietteiden pariin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Aloitin nuortentoimituksessa yhdeksännen luokan syksyllä 2017. Ensimmäinen kolumnini julkaistiin 8.9.2018, kun olin juuri aloittanut lukion. Siitä hetkestä tähän päivään on kulunut viisi vuotta. Tähän ajanjaksoon ovat sisältyneet muun muassa ylioppilaskirjoitukset, muutto omaan kotiin, yliopisto-opintojen aloitus ja siirtymä teinivuosista kohti uusia vastuita ja vapauksia.

Minulla on ollut ilo jakaa tänne pieniä osia elämästäni. Kun omat ajatukset kirjoittaa näkyviin, ne selkiytyvät, ja ehkä joku lukijakin huomaa ajattelevansa samalla tavalla. Onkin ollut hienoa kuulla, että näitä juttuja luetaan. Nyt annan kuitenkin tilaa tuoreemmille kirjoittajille sekä tuleville haasteille ja mahdollisuuksille. On aika kääntää sivua.

Kirjoittaja on TS Nuoret -toimituksen toimittaja. Tämä on hänen viimeinen kolumninsa nuortentoimituksessa.