Urheilujohtajat perustelevat huippu-urheilua usein siten, että se tarjoaa nuorille esikuvia, mikä innostaa heitä liikkumaan. Hiljattain julkaistussa meta-analyysissa tutkijat kävivät läpi 12 563 tutkimusta ja tulivat seuraaviin johtopäätöksiin: 1) (eliitti)urheilijoiden esikuvavaikutus, 2) urheilumenestys tai 3) urheilukilpailujen- tai tapahtumien järjestäminen eivät lisää väestön fyysistä aktiivisuutta tai liikuntaan tai urheiluun osallistumista. Tutkijoiden mukaan päättäjien ja poliitikkojen tulisi olla tietoisia näistä faktoista ja nojata päätöksentekonsa väestön liikkumisen edistämisessä esimerkiksi WHO:n eli maailman terveysjärjestön strategiaan.

Huhtikuussa julkaistun toisen tutkimuksen mukaan myöskään hienot ulkoliikuntapuitteet tai lyhyemmät etäisyydet liikuntapaikalle eivät ole ratkaisu väestön liikunnan lisäämiseen. Ne palvelevat selvityksen mukaan jo aktiivisia ihmisiä ja seuroja, mikä on tietysti arvokasta sekin. Ajanpuute ja alavireinen mieliala koettiin suurimmiksi syiksi liikkumattomuuteen.

Liikkumattomuus vaikuttaa kuntoon. Lasten ja nuorten kunnon on etenkin maaseuduilla uutisoitu olevan niin heikko, että se haittaa jo normaalia elämää kuten koulunkäyntiä. Aikuisiin liittyen UKK-instituutti on uutisoinut tutkimuksiinsa perustuen, että aikuisten kunto on muutamien vuosien päästä niin huono, että monet eivät jaksa kantaa edes omia kauppakassejaan kotiinsa.

Turussa yhdessä UKK-instituutin kanssa suorittamassamme istumisen vähentämisen terveysvaikutuksia tutkivassa tutkimuksessa olemme havainneet, että onnistunut päivittäisen istumisen vähentäminen voi tuoda joitain terveyshyötyjä, mutta se ei korjaa läheskään kaikkia koholla olevia terveyden riskitekijöitä.

Tutkimuksemme on ollut niin sanottu RCT-tutkimus, minkä avulla voidaan selvittää syy-seuraus – suhteita. Pelkkä istumisen vähentäminen ei parantanut kestävyyskuntoa, mutta kunto parani sitä paremmin, mitä enemmän tutkittavat lisäsivät päivittäisiä askeliaan puolen vuoden tutkimuksen aikana. Sen sijaan mitä enemmän tutkittavat lisäsivät pelkkää seisomistaan, sitä huonommaksi kunto muuttui.

Erityisen tärkeää olisi investoida lapsiin ja nuoriin ja juurruttaa heihin liikunnallinen elämäntapa. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet alkavat kehittyä jo varhaislapsuudessa, paljon ennen kuin mitään oireita ilmenee, mutta liikunnalla ja terveellisellä ravitsemuksella näitä ongelmia voidaan ehkäistä. Terveyden kannalta liikkumisen ei tarvitse olla itsensä rääkkäämistä, vaan kohtuukuormitteinen liikkuminen, kuten reipas käveleminen, riittää.

Urheilujohtajat tuovat usein myös esiin, että suomalaisista 60–70 prosenttia pitää huippu-urheilumenestystä tärkeänä. Esimerkiksi Alankomaissa urheilun merkitysprosentit ovat pienemmät. Olin Alankomaissa töissä kolme vuotta, vuodet 2012–2014, ja toimin siellä edelleen vierailevana tutkijana, joten tunnen heidän ajatusmaailmaansa.

Heillä on viisas suhtautuminen huippu-urheiluun: se on heille hyvää viihdettä ja urheilumenestys on mukavaa plussaa, kunhan muut asiat ovat ensin kunnossa. Hyvin hoidettu talous antaa liikkumavaraa tukea (huippu)-urheilua, kun sitä ei tarvitse tehdä velkaa ottamalla. On mitä jakaa.

Viime vuoden alussa julkaistiin tutkimus huippu-urheilun tuesta eri valtioissa. Sen mukaan Suomi on yksi tehottomimmista huippu-urheilumaista. Yhden kesäolympiamitalin hinta on Suomessa 52,6 miljoonaa euroa, kun esimerkiksi Ruotsissa se on 7,7 miljoonaa euroa. Jos mukaan otetaan tarkastelujakson talviolympialaiset, hinta putoaa Suomella 13,2 miljoonaan ja Ruotsilla 3,0 miljoonaan.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomi on tuplannut panostuksensa huippu-urheiluun ja kaikki liikunta- ja urheiluviisaus keskitettiin Olympiakomiteaan, mutta menestys ei ole seurannut perässä, ainakaan vielä. Suomen valtion huippu-urheilumenot vuonna 2020 olivat 29,05 miljoonaa euroa ja Ruotsilla 18,3 miljoonaa euroa, koska Ruotsi panostaa enemmän terveysliikuntaan. Alankomaissa panostus on absoluuttisesti suurempaa (73,78 miljoonaa euroa vuonna 2020), mutta toisaalta olympiamitaleitakin tuli tarkastelujaksolla 56 kappaletta, 5,2 miljoonan euron per mitalin ”hyötysuhteella”.

Koska huippu-urheilu on usein bisnestä, se houkuttelee myös yksityistä sponsorirahaa. Ruotsissa urheiluun kohdistuva sponsoriraha oli 510 miljoonaa euroa, Norjassa 377 miljoonaa ja Suomessa 162 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Ehkä mielenkiintoisempi on kuitenkin vertailu väestön halukkuudesta lahjoittaa rahaa huippu-urheiluun. Suomalaisista 20 prosenttia lahjoittaisi varmasti, lähes 30 euron summalla, kun taas alankomaalaisista alle 10 prosenttia lahjoittaisi, ja vain muutaman euron. Heillä prioriteetit vaikuttaisivat olevan toisenlaiset.

Siellä ollessani osallistuin moniin juoksu- ja urheilutapahtumiin, ja lähes jokaisen tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä oli mahdollisuus lahjoittaa rahaa lääketieteellisen tutkimuksen tai hoidon tukemiseen. Esimerkiksi Amsterdamin maratonin yhteydessä on mahdollisuus lahjoittaa rahaa Amsterdamin yliopistollisen sairaalan syöpäkeskukselle, jolle esimerkiksi vuonna 2021 juoksijat lahjoittivat yhteensä yli 660 000 euroa. Näillä rahoilla on voitu investoida muun muassa uusiin tutkimuslaitteistoihin.

Toukokuussa 25.5.–31.5. vietettiin Euroopan syövän ehkäisyn viikkoa, jonka 12 kohdan syöväntorjuntaohjeistoon kuuluu myös liikunta ja istumisen välttäminen. Liikunnan tiedetään nimittäin ennaltaehkäisevän monia syöpiä, mutta auttavan myös näiden sairauksien hoidossa.

Tutkimusryhmässämme tutkimme parasta aikaa sitä, miten liikunta voi muun muassa auttaa aktivoimaan elimistön omaa immuunipuolustusjärjestelmää. Immuunipuolustusta aktivoivat lääkkeet ovat nousseet tärkeiksi lääkekehityskohteiksi syövänhoitoon, mutta tulostemme mukaan jopa vain 10 minuutin kohtuukuormitteinen liikunta mobilisoi tietyissä syövissä vereen sellaisia elimistön puolustussoluja, jotka ovat tärkeitä syöpäsolujen tuhoamiseen liittyen.

Vaikka Suomessa syövän ja muiden sairauksien hoidot ovat huippuluokkaa, liikunta on edelleen alihyödynnetty resurssi. Toisaalta on hyvä, että hoitotuloksia voidaan kenties yrittää parantaa entisestään, jos niin vain halutaan.

Kirjoittaja on akatemiatutkija, liikunta- ja verenkiertofysiologian dosentti, Valtakunnallinen PET-keskus & Turun yliopisto.