PUHEENVUORO

Maatalouden ravinnehuuhtoumat rehevöittävät Itämerta. Arvioiden mukaan kaksi kolmasosaa vesistöihin päätyvästä fosforista ja typestä ovat peräisin lannoitteista. Nämä päästöt aiheuttavat vesistövaikutusten lisäksi ympäristön saastumista ja ilmaston lämpenemistä.

Varsinais-Suomen savimaat ovat erityisen eroosioherkkiä, minkä näkyvimpiä seurauksia ovat vesistöjen keväinen sameutuminen ja parhaiden uintikelien aikaan ilmestyvät sinilevälautat Itämeressä. Erityisesti Varsinais-Suomen rantoja huuhtovan Saaristomeren tilanne on huolestuttava.

Vesistöjä rehevöittävän fosforikuorman taustalla on vuosikymmenten painolasti, kun peltomaahan ajan saatossa lisätyt, kasvien tarpeeseen nähden liialliset fosforimäärät huuhtoutuvat vesistöihin maa-aineksen mukana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Luonnonvarakeskuksen johtaman kansainvälisen LEX4BIO-hankkeen arvion mukaan 72 prosenttia eurooppalaisista viljelymaista ei tarvitse fosforilannoitusta lainkaan hyvän sadon tuottamiseksi. Lisäksi suurin osa fosforilannoitustarpeesta voitaisiin korvata kierrätyslannoitteilla, joiden käytöstä kertyy koko ajan uutta tutkimustietoa.

Kierrätyslannoitteiden raaka-aineeksi soveltuvat ravinnerikkaat biomassat, kuten elintarviketeollisuuden sivuvirrat ja eläinten lanta. Erityisesti eläintuotanto on Euroopassa alueellisesti hyvin keskittynyttä. Kierrätyslannoitteiden tuotanto mahdollistaa lantaperäisten ravinteiden kuljetuksen näiltä ylijäämäalueilta lannoitusta tarvitseville peltolohkoille. Tämä vähentää fosforin kertymistä maaperään ja on siten pitkällä tähtäimellä edellytys ravinnekuormituksen hallinnalle.

Euroopassa valmistetaan jo nyt monia erittäin hyviä kierrätyslannoitteita, joissa on tavanomaisia väkilannoitteita vastaavat ravinnepitoisuudet, ja joita on helppo käyttää. Kierrätysvalmisteiden tehokkuus on todettu peltokokeissa: niillä saadaan vastaavat sadot kuin väkilannoitteilla.

Luonnonvarakeskuksen laboratoriossa tehdyissä sadesimulaatiokokeissa kierrätyslannoitteiden havaittiin aiheuttavan saman fosforimäärän sisältäviä väkilannoitteita pienempiä fosforihuuhtoumia. Kierrätyslannoitteita kannattaakin tutkimustiedon valossa käyttää yhtenä keinona myös vesistökuormituksen vähentämisessä.

Toisin kuin väkilannoitteet, kierrätyslannoitteet ovat kemiallisilta ominaisuuksiltaan merkittävästi erilaisia. Lannoite, joka soveltuu esimerkiksi Välimeren alueen maalajeille saattaa toimia heikommin Suomen vallitsevissa kasvuolosuhteissa. LEX4BIO-hankkeessa tuotamme lisätietoa kullekin alueelle parhaiten soveltuvista kierrätyslannoitteista ruokaturvallisuuden varmistamiseksi.

Vankkaa tutkimusnäyttöä kierrätyslannoitteiden käytöstä kertyy siis koko ajan. Lupaavien tutkimustulosten lisäksi kierrätyslannoitteiden valmistajat kaipaavat tukea päätöksentekijöiltä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon edistäminen vaatii merkittäviä alkupanoksia ja ennakoitavaa sääntelyä. Pitkäjänteisesti tarjolla olevat kannustimet ja selkeä lainsäädäntö lisäisivät toimialan rohkeutta edetä toteutukseen. Yksi este kierrätyslannoitteiden laajemmalle käytölle poistui kesällä 2022, jolloin EU:n sisällä tuli mahdolliseksi CE-merkittyjen lannoitteiden vapaa liikkuvuus.

Suomen rannikon huonokuntoisin merialue, Saaristomeri, sai oman kappaleensa uuden hallituksen ohjelmassa. Saaristomerestä halutaan tehdä kiertotalouden ja ravinnekierron pilottialue.

Kierrätyslannoitteiden käytön edistäminen olisi yksi konkreettinen toimenpidekokonaisuus, johon uusi hallitus voisi tarttua. Vesistökuormitusta hillitseviä toimia tarvitaan kaikilta Itämeren rannikkovaltioilta, ja Suomi voisi olla kierrätyslannoitteiden käytön edistämisessä suunnannäyttäjä.

Siirtyminen kierrätyslannoitevalmisteisiin on jollain aikavälillä väistämättä edessä. Kierrätyslannoitteiden lisääntyvä käyttö tehostaisi maataloudessa, teollisuudessa ja muualla yhteiskunnassa syntyvien sivuvirtojen hyötykäyttöä sekä tukisi ruoantuotannon omavaraisuutta. Myös Itämeri ja Saaristomeri hyötyisivät.

Kirjoittajat: Kari Ylivainio, erikoistutkija, Kimmo Rasa, tutkimuspäällikkö, Luonnonvarakeskus.