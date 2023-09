Poliittisten meemien sekä viraalivideoiden levittely ja ihannointi ei ole somemaailmassa uusi ilmiö. Vuonna 2017 ilmiö esiintyi pääosin Youtubessa, kun taas tänä päivänä tapahtumat keskittyvät laajalti Tiktokin puolelle. Tämä on huolestuttava ilmiö, sillä havaintojeni mukaan suuri osa ongelmaa sijaitsee videoiden kommenttikentässä.

Otetaan esimerkiksi Tiktok-video perussuomalaisten Riikka Purrasta, jossa hän avaa tuoretta hallitusohjelmaa. Kommenttikenttä tulvii yläkouluikäisten persukannatuksesta ilman minkäänlaisia perusteluja, sillä 90 prosenttia kommenteista on vain ”PS💙.” Pahoin pelkään, että moni näistä nuorista kommentoijista seuraa vain johtajakommentin mallia tietämättään, mitä he oikeasti kannattavat.

On hienoa, miten vihdoin on löydetty alusta, jonka kautta yhteiskunnalliset uutiset ja politiikka löytävät tiensä nuorten elämään, mutta nyt herää huoli siitä, muodostavatko nuoret niistä todella omia mielipiteitään. Asianmukaiset ja tiedottavat Tiktok-klipit poliitikoilta jäävät tällä alustalla mielestäni valtavirtameemien alle ja se ei ole ok. Tämä johtaa siihen, että politiikasta tietämättömät nuoret altistuvat herkemmin muiden nuorten mielipiteisiin perustuville videoklipeille, joista heidät on helpompi manipuloida huumorin avulla saman kannan taakse. Poliittiset mielipiteet tulisi kuitenkin perustaa asiallisten tietolähteiden päälle eikä satunnaisten somenostojen varaan.

Tätä tahtia seuraavat sukupolvet äänestävät vaaleissa ryhmäpainostuksen alla kenties puolueita, joiden todellisia arvoja ja toimintamalleja he eivät haluaisikaan tukea. En ole toistaiseksi keksinyt vielä kehityskeinoa ongelmalle, mutta kaikkien tulisi tiedostaa nämä somevirran uhkakohdat ennen kuin on liian myöhäistä.

Kirjoittaja on TS:n Nuorten toimituksen toimittaja.