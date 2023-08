ALIO

Tekoälyn merkitys kasvaa ympäri maailmaa ja sen kiistattomat edistysaskeleet chattibottien kyvyissä, kasvojen- ja äänentunnistuksessa tai kirjoittamisen ja kääntämisen avustamisessa herättävät paljon innostusta. Samalla työpaikkojen menettämisen uhka, tekoälyyn liittyvät eettiset kysymykset sekä ylipäätään pelko uuden ja tuntemattoman edessä saavat monet epäluuloisiksi. Epäluulossakin piilee kuitenkin viisauden siemen.

Tekoälystä puhuttaessa keskitytään yleensä uuden teknologian tarjoamien mahdollisuuksien kirjoon, vaikka ensisijaisesti meidän pitäisi miettiä, minkälaisia haluamme niiden tilanteiden olevan, joissa tekoälyn kohtaamme. Laajan tutkimusnäytön perusteella psykologisten perustarpeidemme tyydytetyksi tuleminen määrittää merkittävästi suhtautumistamme uuteen toimintaympäristöön ja siinä kohtaamiimme toimijoihin, ihmisiin tai muunlaisiin.

Perustarpeet ilmenevät erityisenä herkkyytenä kolmelle toimintaympäristön aspektille, joiden alakategorioiksi muut meille tärkeät asiat ovat luokiteltavissa: Osallistumme ensinnäkin mieluummin tilanteisiin, joissa koemme jonkinlaista itsemääräytyvyyttä tai autonomiaa. Toiseksi haluamme kokea olevamme päteviä tai kyvykkäitä. Ja kolmanneksi, kaipaamme kokea yhteyttä toisiin ihmisiin, eli yhteenkuuluvuutta.

Selvitimme ensimmäisenä maailmassa psykologisten perustarpeiden yhteyttä tekoälyyn suhtautumiseen usean tutkimushankkeen kattaviin vertailu- ja pitkittäisaineistoihin pohjautuen. Tulokset vahvistavat aiempaa tutkimusta perustarpeiden tärkeydestä, ja osoittavat niiden olevan yhteydessä myös tekoälyä koskeviin asenteisiin. Se miten hyvin tilanne jossa tekoälyn kohtaamme tyydyttää perustarpeitamme, vaikuttaa siis olennaisesti siihen, miten tekoälyyn suhtaudumme.

Vertailtuamme tuloksia Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Puolasta, Irlannista ja Italiasta, suomalaisilla oli kokonaisuutena kaikista vähiten negatiivisia asenteita tekoälyä kohtaan. Eniten negatiivisia asenteita löytyi taas Ranskasta, jossa negatiiviset tekoälyasenteet yllättäen myös korreloivat koetun onnellisuuden kanssa.

Sen sijaan maailman onnellisempana kansana tunnetuilla suomalaisilla oli kaikista eniten positiivisia asenteita, ja positiivisuus myös kasvoi ajan myötä, kunhan perustarpeet tulivat tekoälyn kanssa toimiessa tyydytetyiksi. Suomalaiset olivat toisaalta ainoa ryhmä, jolle autonomian aste tekoälyn kanssa toimiessa oli ehtona positiivisille asenteille.

Nyt kun tekoälyn käyttö on yleistymässä huimaa vauhtia, on ensisijaisen tärkeää huomioida suomalaisten erityispiirre itsemääräämisoikeuden säilyttämisessä. Muiden maiden ratkaisuja ei saa suoraan kopioida meille. Kansallinen “omituisuutemme” voi tarjota meille myös etulyöntiaseman. Me emme pelkää tekoälyä, vaan nimenomaan haluamme ottaa sen rohkeasti haltuun. Tämä voisi olla hyödyllinen tapa suhtautua tekoälyyn myös aivan maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2022 Euroopan komissio nimesi Suomen yhdeksi digitalisaation ja digitaalisen suoriutumiskyvyn johtavaksi maaksi. Suomalaisilla on jo kokemusta tekoälyn kanssa toimimisesta sekä autonomiasta, tai sen puutteesta, suhteessa siihen.

Suomen on otettava johtajuus tekoälyn viisaassa soveltamisessa. Meillä on siihen paremmat edellytykset kuin kenelläkään muulla. Odotamme liiaksi aina sitä, että “isossa maailmassa” näytetään mitä pitää tehdä. Nyt Suomen olisi kuitenkin uskallettava näyttää tietä.

Vanha suomalainen sanonta kuuluu, että tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Olemme nyt kenties tulen kesyttämiseen rinnastuvan teknologisen läpimurron partaalla, ja suomalaiset näyttävät olevan ainoita, jotka ovat tämän todella tajunneet.

Olisi typerää sanoutua irti uudesta teknologiasta, mutta tarvitsemme myös periaatteita joihin tukeutumalla vältämme polttamasta poroksi niin digitaalista kuin fyysistäkin ympäristöämme. Pitäkäämme kiinni vanhan kansan viisaudesta: Tekoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Kirjoittajat: Eerik Soares Mantere, sosiaalipolitiikan tutkijatohtori, Helsingin yliopisto ja Jenna Bergdahl, sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto.