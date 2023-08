ALIO

Nuorten tekemä väkivalta päätyy poliisin arvioiden mukaan yhä useammin sosiaaliseen mediaan. Nuoret kuvaavat väkivaltaa ja levittävät tallenteita sosiaalisen median kanavissa. Niihin voi törmätä lasten ja nuorten suosimissa palveluissa tahallisesti ja tahtomattaan.

Tutkijat ja asiantuntijat ovat olleet huolissaan ilmiön leviämisestä ja siinä tapahtuvasta väkivallan normalisoimisesta. Ilmiöstä tiedetään verraten vähän ja sen taustalle on haettu selityksiä yhtäällä nuoruusiän kehitykseen kuuluvasta impulsiivisuudesta, ryhmäpaineesta sekä rikollisuutta ihannoivasta kulttuurista.

Väkivallan kuvaaminen on vastenmielinen ja huolestuttava ilmiö, josta ei tiedetä vielä tarpeeksi. Ilmiö vaatiikin lisätutkimusta siitä, mitä sen taustalta löytyy. Sosiaalinen media ei ole pääsyy siihen, että lapsi käyttää raakaa väkivaltaa toista kohtaan tai levittää siellä kohtaamiaan videoita. Väkivaltaa käyttävä lapsi on aina vakavan huolen kohde. Kaikki lapset ja nuoret eivät myöskään kuvaa tai levitä väkivaltavideoita.

Väkivaltaa koskevien yhteydenottojen määrä kasvoi MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa viime vuonna. Suuri osa ei ollut anonyymia palvelua lukuun ottamatta kertonut asiasta kellekään.

Lasten ja nuorten kokemasta väkivallasta puhutaan palvelussa viikoittain. Eniten puhutaan kouluväkivallasta, jonka kohteeksi moni lapsi tai nuori joutuu päivittäin.

Yhteydenottojen perusteella osa lapsista ja nuorista kokee myös oman vanhemman tai muun lähiaikuisen toimesta tapahtuvaa väkivaltaa. Monesti kyseessä on pitkään jatkunut tilanne, jossa vanhemman arvaamaton käytös on arkipäivää.

Joskus yhteydenottajan tilanne on yllättävä ja akuutti. Myös sisarusten itseen kohdistamasta väkivallasta kerrotaan yhteydenotoissa. Sisarusten väliseen väkivaltaan ei perheissä välttämättä suhtauduta samalla vakavuudella, kuin muualla tapahtuvaan väkivaltaan. Sisaruksen väkivaltainen käytös jää monesti piiloon ja nuoret ovat kokemustensa kanssa yksin.

Oman perheenjäsenen itseen kohdistama aggressiivinen käytös on pelottavaa, ahdistavaa, hämmentävää ja hävettävää. Kynnys lähiaikuisen tai sisaruksen itseen kohdistamasta väkivallasta kertomiseen on iso. Palvelun kokemusten mukaan suurin syy kertomatta jättämiseen on pelko vanhemman reaktiosta itseä kohtaan. Myös tietämättömyys kertomisen seurauksista pelottaa nuoria.

Väkivaltaisessa arjessa kasvanut lapsi tai nuori ei myöskään välttämättä tunne oikeuksiaan, eikä koe tarvetta olla yhteydessä keneenkään- ennen kuin oma olo muuttuu sietämättömäksi. Omien sisarusten väkivaltaisuudesta puhutaan vielä harvemmin. Sisarusten välisestä väkivallasta harva kertoo kenenkään koskaan kysyneen.

Väkivallan kokeminen voi aiheuttaa monia kivuliaita ja haitallisia oireita: Nuoret kuvaavat masennuksen tunteita, itsetunnon laskua, itsetuhoista käyttäytymistä, mutta myös turhaumaa ja pettymystä aikuisiin laajemminkin. Myös ääripäistä toiseen heittelevät tunteet ja ajatukset sekä oma aggressiivinen käyttäytyminen on saattanut lisääntyä. Toisinaan puheissa ovatkin myös nuorten kokemat huolet omista tunteenhallinnan kyvyistä sekä väkivaltaisista ajatuksista ja teoista.

Aikuisten lähisuhdeväkivaltakokemuksista tiedetään, että puhuminen niistä on vaikeaa. Lapsille ja nuorille oma-aloitteisesti aiheesta kertominen on lähes mahdotonta.

Lapselle tai nuorelle, jonka olemus tai käyttäytyminen herättää huolta, onkin tärkeä aikuisena esittää säännöllisesti kysymyksiä: Onko teillä turvallista kotona? Minkälaisia riitoja teillä käydään? Pelottaako sinua joskus? Onko joku uhkaillut sinua? Onko joku joskus koskenut sinuun kipua aiheuttavalla tavalla? Tärkeää on myös muistaa kysyä erikseen sisaruksista ja heidän toimistaan.

Väkivallan kuvaamisen ja levittämisen lisääntyminen täytyy ottaa vakavasti. Videoiden kauhistelun sijaan on kuitenkin tärkeä pohtia syvemmin, mitä ilmiön takana on. Onko videoiden levittäminen joillekin lapsille ja nuorille ainoa keino tehdä näkyväksi jotakin siitä todellisuudesta, jossa liian moni lapsi tai nuori elää? Joskus väkivalta synnyttää väkivaltaa.

Kirjoittaja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Auttavien puhelinten ja digitaalisten palvelujen päällikkö.