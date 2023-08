Olen tehnyt useita rohkeita asioita. Näistä joitain mainitakseni olen esimerkiksi hakenut opiskelemaan, tavoittelen unelmaani kirjailijana, olen opetellut liikkumaan ja telttailemaan pimeässä metsässä sekä opetellut kertomaan tunteistani suoraan vaikeissakin tilanteissa. Minulle on sanottu usein, että olen tosi rohkea ja että teen rohkeita asioita. Harvoin niitä tehdessäni olen kuitenkaan tuntenut oloni rohkeaksi.

Kun tavoittelee unelmiaan, hakee opiskelemaan tai puolustaa itseään vaikeassa tilanteessa, laittaa itsensä haavoittuvaiseen asemaan. Minun osaamiseni, uskottavuuteni ja merkitykseni ihmisenä ovat jollain tavalla punnittavina näissä tilanteissa. Silloin toimii, koska on pakko yrittää, vaikka epäonnistuminen pelottaa. Joskus pelko on suurta ja se sanoo takaraivossa, että ei minusta ole siihen. Ei kukaan ehkä kuule mitä haluan sanoa, ei minua uskota tai ehkä kykyni eivät ole riittävät. Ei se tunnu rohkealta. Haavoittuvaisena oleminen tarkoittaa tiettyä herkkyyden näyttämistä ja luvan antamista sille, että käsillä oleva tilanne saattaa mennä syteen tai saveen.

On eri asia tuntea olonsa rohkeaksi kuin toimia rohkealla tavalla. Rohkeuden ja urheuden tunteet rinnassa ovat usein yksityisiä, kun kuuntelen mielialaa nostattavaa musiikkia peilin edessä ja tanssin ajatellen, että olen ylpeä itsestäni. Olen iloinen, että tein monia asioita, vaikka minua pelotti ihan hirveästi, ja epävarmuuden tunteet olivat eniten läsnä. Tunne rohkeudesta tulee jälkeenpäin, kun on yrittänyt itsensä vuoksi ja silloin tällöin onnistunut. Rohkeudessa onnistuminenkaan ei ole toisaalta tärkeintä. Merkityksellistä on vain se, että on yrittänyt.

Kirjoittaja kuuluu TS Nuoret -toimitukseen.