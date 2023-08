Kaksitoista vuotta sitten oli ensimmäinen koulupäiväni. Turku oli minulle tuolloin vieras kaupunki, joten koulureittiä opeteltiin etukäteen kartan kera, ja koulupäivien jälkeen odotin iltapäiväkerhossa äitini työpäivän päättymistä. Nyt 12 vuotta myöhemmin Puolalan alakoulu, saman yhtenäiskoulun yläkoulu sekä osin samoissa rakennuksissa toimiva lukio ympäristöineen ovat tulleet enemmän kuin tutuiksi, sillä olen käynyt samoissa kortteleissa koko koulu-urani aina pienestä ekaluokkalaisesta abiturienttiin. Enää jäljellä on viimeinen lukuvuosi. On siis aika kolmannentoista ‒ ja viimeisen ‒ ensimmäisen koulupäiväni.

Voisi sanoa, että olen ollut uskollinen koululleni. Kolmestatoista lukuvuoden ensimmäisestä koulupäivästä kahdentoista tapahtumapaikkana on Puolala – yhdestoista on omistettu islantilaiselle lukiolleni. Luku on iso 19-vuotisen elämäni mittakaavassa. On selvää, että merkittävä ajanjakso elämässäni on tulossa päätökseensä: vuoden kuluttua en enää astelekaan kouluun Puolalanmäellä, jossa olen viettänyt kaksi kolmasosaa elämästäni. Vaikka opinnot jatkuvat tulevaisuudessakin, edessä on silloin jotain ihan uutta.

Keskustan koulukortteleiden sisällä on tapahtunut ja opittu paljon. Muistoja, kokemuksia ja oppeja on kertynyt hyvässä ja pahassa. Myös ekaluokan ihka ensimmäisenä koulupäivänä solmittu ystävyys on kantanut aina näihin päiviin asti. Silloisesta ujosta seitsenvuotiaasta on kasvanut sanavalmis nuori aikuinen, joka taitaa nyt jo enemmän kuin lukemisen ja kirjottamisen sekä yhteen-, vähennys- ja kertolaskut.

Edessä on enää vuoren huippu, ja tuntuu, että olen valmis jatkamaan matkaani tutulta mäeltä eteenpäin. Ennen kuin voin sanoa hyvästit on kuitenkin mentävä vielä viimeistä kertaa.

