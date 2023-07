Toivotan onnea kaikille nuorten lasten vanhemmille, jotka joutuvat ylivoimaisen tehtävään eteen yrittäessään kasvattaa loputtoman somevirran sukupolvea. Muinoin lasten viihdykkeitä olivat lastenkirjat ja muutamat lastenohjelmat, joten vanhempien oli helpompi vaikuttaa lapsiin ja opettaa heille omaa maailmankuvaansa. Vaikutteille alttiit nassikat näkevät nykyään esimerkiksi Tiktokissa hetkessä paljon erilaista sisältöä, joka vaikuttaa heihin hyvässä ja pahassa. Somen tarinat, anekdootit ja somepersoonat vetoavat lapsiin, sillä ne voivat olla mielekkäämpiä kuin tylsät vanhemmat ja koulu.

Vanhempien kasvatus ja sosiaalinen media taistelevat keskenään. Lapset harhailevat kuin synkässä metsässä yrittäessään jäsentää kaikkea somessa näkemäänsä todelliseksi osaksi omaa maailmankuvaansa. Tietynlainen turva, jota oli ennen somen ylivaltaa, on poissa. Vanhempien ja opettajien rooli kasvattajina on vähentynyt, sillä erilaiset somepersoonat pönkittävät valtaansa somessa, ja heidän tavoitteensa voikin olla juuri vaikuttaa lapsiin ja nuoriin. Sanoisin että juuri se on nykypäivän ”leipää ja sirkushuveja”.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Sosiaalinen media on vahva kuin kallion järkäle ja olemme sen edessä polvillamme: esimerkiksi lapsille on vaikeaa opettaa kouluissa somekäyttäytymisen taitoja, sillä opettajat eivät liene yleensä siitä riittävän hyvin perillä. Lisäksi erilaisia sosiaalisen median palveluita tulee jatkuvasti lisää ja meiltä puuttuu kristallipallo, jonka avulla voisimme ennustaa sen kehityssuuntaa. Some ottaa uuden askeleen jo ennen kuin olemme kunnolla ehtineet edelliselle. Lapset näkevät nykyään niin paljon aivoja tyydyttävää viihdykettä, että uskon sen olevan monelle ensimmäinen roolimalli ja kasvattaja.

Kirjoittaja on TS Nuorten toimituksen toimittaja