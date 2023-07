Tänään 19.7. olen radion kesäpuhuja. Yle lähettää Vega-kanavallaan Sommarpratare-ohjelmasarjaa, jonka esikuva on Ruotsin vastaava Kesäpuhujien sarja. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön vierailu tuossa ohjelmassa on ollut laajalti esillä. Ei ihme, sillä ohjelma on Ruotsin kuunnelluin ja samoin suomalaisen radio Vegan lippulaiva.

Minä kerron paljon siitä, kuinka hurjaa oli olla ihmisoikeustaistelija 1970- ja 1980-lukujen Suomessa. Kuulun ihmishistorian julmimmin ja säännöllisimmin sorrettuun vähemmistöön, homoseksuaaleihin. Tänään sateenkaariväki kattaa kaikki muunsukupuolisista transihmisiin. Niin kattoi ennenkin, mutta jostain meidän piti aloittaa ja sairausluokitus 302 teki meistä ala-arvoisia ja varsinkin vihattuja. Viisikymmentä vuotta alkaa olla noista ajoista, mutta vieläkin homoja hakataan, nimitellään ja vähätellään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Yhteiskunnan voimakas polarisoituminen on surullinen asia. Nationalismi ja sen ahtaat ajatuskulut tukkivat vapaata, virtaavaa ja tasa-arvoon pyrkivää ajattelua. Jotkut suuret kahvat alkavat kääntyä lopullisesti, kuten naisen aseman täysi tunnistaminen ja tunnustaminen. Silti matkaa todelliseen tasa-arvoon on yhä pitkälti. Mutta se on tulossa joidenkin sukupolvien päästä, toki vain osaan maailmaa. Mutta saavutus on upea ja voittamaton – toivottavasti.

Me sateenkaari-ihmiset keikumme puolestamme aina veitsen terällä. Poliittisten voimasuhteiden muutos ja yleinen vihapuheen hyväksyntä voi nopeasti keikauttaa meidät taas terän reunalta tallottavien joukkoon – ja pahimmassa tapauksessa jopa laillisesti.

Me olemme siirtyneet maailmaan, jossa retoriikka muuttuu yhä raaemmaksi ja kuin luoden itselleen uuden kasvuympäristön, se sallii itselleen yhä enemmän. On murheellista havaita, että tämän kehityksen tuloksena jopa maan johdossa sallitaan käytöstä ja puhetta, jonka laatu olisi ollut täysin mahdoton vain vähän aikaa sitten.

Suomen maine on jo saanut kolauksen, joka on noteerattu muun muassa BBC:ssä ja SVT:ssä. Katastrofi on nopeimmin uutisoitu muutos.

Maallamme on valtionvarainministeri, joka 31-vuotiaana tutkijana kirjoitti merkittävässä nettiympäristössä muun muassa: ”Netsejä tänään Stadissa sylkemässä kerjäläisten päälle ja hakkaamassa neekerilapsia, anyone..?” ja ”Jos mulle annettaisiin ase, ruumiita tulisi ihan lähijunassakin.”

Sitten pyydetään anteeksi, mutta rasismi pysyy. Toivon lujasti, että äänestäjät havahtuisivat tästä ihmisarvoa ja yhteiskunnan etiikkaa vastaan hyökkäävästä, ehdottoman tuomittavasta käytöksestä. Suomen maine on jo saanut kolauksen, joka on noteerattu muun muassa BBC:ssä ja SVT:ssä. Katastrofi on nopeimmin uutisoitu muutos.

Perussuomalaisilla oli natsisympatioistaan ja vääristellyistä opinnoistaan kiinni jäänyt ministeri Junnila, hän ymmärsi erota. Sitten saadaan kokoomuksesta Perussuomalaisiin loikannut, ahdistelusta tutkittu elinkeinoministeri Wille Rydman. Riikka Purran vihaviestit jo mainittiin. Miten tämä kaikki on mahdollista, missä on suoraselkäisyys? Puhemies Halla-aho ei tietenkään puhalla pilliin, entä pääministeri Orpo?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Historia toistaa syklejään. Edellinen ja tunnetuin nationalismin nousu sai toteuttajakseen tehokkaan Saksan kolmannen valtakunnan. Juutalaisia tuhottiin yli kuusi miljoonaa rodullisista syistä ja romaneja, vammaisia ja homoseksuaaleja lukematon määrä.

Kun maailma sai tietoonsa koko tämän kauheuden, seurasi ryhtiliike ja valtava annos inhimillistä yritystä. Ehkä olisi aika havahtua ennen seuraavia kirja- ja ihmisrovioita. Olen niin loputtoman väsynyt vihaan ja uskon, että sinäkin olet. Me kaikki olemme.

Kirjoittaja on Tanssiteatteri Erin taiteellinen johtaja.