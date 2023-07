Intian väkiluku ylittää Kiinan väestömäärän tänä kesänä, ja Intiasta tulee maailman väkirikkain valtio. Maassa asuu yli 1400 miljoonaa ihmistä. Lähes joka viides maapallon asukas on tällä hetkellä intialainen. Kokonaisväkilukua merkittävämpää on kuitenkin se, että työikäisten määrä Intiassa ylittää 1000 miljoonan rajan tällä vuosikymmenellä.

Vaikka Intia kasvaa huikeaa vauhtia (huomattavasti nopeammin kuin Kiina), ei tule unohtaa, että maassa on yli 90 miljoonaa työtöntä. Toisin sanoen Intiassa on enemmän työttömiä kuin EU:n väkirikkaimmassa valtiossa Saksassa on asukkaita.

Intia muodostaa noin 18 prosenttia maapallon väkiluvusta, mutta sen osuus maailmantaloudesta ja maailmankaupasta on selvästi pienempi. Maailmantaloudesta alle kahdeksan prosenttia ja maailmankaupasta ainoastaan kaksi prosenttia kuuluu Intialle. Maan tunnetuimmat vientituotteet ovat intialaiset ravintolat ja intialaiset tietotekniikkainsinöörit.

Koska Intia ei ole Kiinan tavoin ulkomaankauppaan keskittynyt valtio, sen rooli myös EU:n ulkokaupassa on vähäinen (kaksi prosenttia). Jopa Norja on kaksi kertaa suurempi kauppakumppani EU:lle kuin Intia. Suomen ulkomaankaupasta Intia kattaa vain alle prosentin.

Päävientituotteemme Intiaan ovat sähkökoneet ja merkittävimmät tuontituotteemme sieltä ovat voimakoneet ja lääkkeet. Venäjä-Ukraina-sodan aikana Intia on esiintynyt neutraalina toimijana, mutta todellisuudessa se on ollut Venäjään päin kallellaan. Tähän viittaa muun muassa se, että Intian tuonti Venäjältä on kasvanut jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan alettua ollen tällä hetkellä 15-kertainen helmikuuhun 2022 verrattuna. Kasvun taustalla on öljy, joka muodostaa yli 90 prosenttia Intian tuonnista Venäjältä.

Länsi ei ole painostanut Intiaa näkyvästi eli Intian on annettu toimia venäläisen öljyn välittäjänä. Arvioitaessa Intian roolia öljytreiderinä on syytä muistaa, että Venäjä muodosti ennen hyökkäyssodan alkua reilun kymmenesosan kansainvälisestä öljykaupasta, ja Venäjän sulkeminen kokonaan pois maailman öljymarkkinoilta olisi nostanut öljyn maailmanmarkkinahintaa liikaa.

Myöskään Yhdysvaltain ensi vuoden presidentinvaaleihin valmistautuva Joe Biden ei olisi pitänyt öljyn hinnan liian rajusta noususta, sillä talous ja työllisyys näyttelevät keskeistä roolia USA:n vaaleissa.

Vaikka Intia kauppaa venäläistä öljyä ja on yksi suurimmista venäläisaseiden ostajista, maa ei tue Venäjää yhtä suoranaisesti kuin Kiina. Uskon, että pääministeri Narendra Modin johtama Intia ei tule myöskään tulevaisuudessa siirtymään Venäjä-tukijoiden leiriin. Jo liki 10 vuotta Intian pääministerinä toiminut Modi todennäköisesti voittaa ensi toukokuussa pidettävät vaalit eikä suurempaa yhteiskunnallista liikehdintää ole näköpiirissä.

Intia toimii tänä vuonna ensi kertaa G20-maiden puheenjohtajana. Maa näyttääkin nousevan vähitellen globaaliksi toimijaksi. Tämä kannattaisi panna merkille myös meillä Suomessa. Vaikka vain joka tuhannella intialaisella olisi varaa ostaa suomalaistuote, se tarkoittaa kuitenkin sitä, että Intiassa olisi 1,4 miljoonaa potentiaalista asiakasta tuotteillemme.

Intia tuskin syrjäyttää Kiinaa maailmantalouden moottorin paikalta, mutta maasta näyttää olevan tulossa maailmantalouden kasvun toinen moottori.

Kirjoittaja on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan professori.