PUHEENVUORO

YK:n väestöpäivää vietetään vuosittain heinäkuun 11. päivänä. Perinne juontaa vuoteen 1987, jolloin asiantuntijoiden mukaan kyseisenä päivänä maailman väkiluku saavutti viiden miljardin rajan. Järjestön mukaan ilmastonmuutos kohtelee ankarasti kaikkein köyhimpiä ja samalla korkean syntyvyyden maita. YK:n mukaan ilmastonmuutos ei ole yhteydessä kehitysmaiden suureen väestönkasvuun.

Viime vuoden marraskuussa maapallon väkiluku ylitti kahdeksan miljardin rajan – kasvua on vuoden 1987 viidestä miljardista 60 prosenttia. Jatkossa väestönkasvu YK:n ennusteiden mukaan hidastuu: kun 10 miljardin raja saavutetaan noin 50 vuoden kuluttua, kääntynee väestönkehitys alenevalle uralle.

Väestönkasvun hidastuessa maapallon väestö ikääntyy voimakkaasti; Japanissa käytetty termi ”harmaa tsunami” kuvannee laajemminkin vuosisadan lopun globaalia väestötilannetta.

Maailman väestöpäivänä YK:n väestörahasto UNFPA julkistaa kyseisen vuoden erityisteeman. Tänä vuonna järjestö haluaa naisten äänen pääsevän paremmin esille maailman väestö- ja ilmasto-ongelmia ratkottaessa.

UNFPA toivoo, että teemaa käsiteltäisiin vuoden aikana kouluissa ja kansalaisjärjestöissä. Aiheeseen liittyvää materiaalia löytyy sekä Suomen YK-liiton että UNFPA:n kotisivuilta.

Vielä muutama vuosikymmen sitten pelättiin, että maailman ravinnontuotanto ei riitä ruokkimaan kaikkia ihmisiä. Viljantuotannon huima kehitys 1960-luvun niin sanotun vihreän vallankumouksen myötä on opettanut, että ruoan puutteeseen emme jatkossakaan kompastu. Sen sijaan Ukrainan sota on osoittanut, miten yhden suuren viljantuottajamaan häirintä nopeasti heijastuu ihmisten ravinnonsaantiin.

UNFPA julkaisee hyvissä ajoin ennen kutakin väestöpäivää järkälemäisen vuosikirjan maailman väestön tilasta. Perinteisesti järjestö on painottanut raportissaan naisiin kohdistuvaa syrjintää ja epätasa-arvoa. UNFPA on usein ottanut kantaa seksuaaliterveyteen, joka kulminoituu mm. äitiyskuolemiin, suuriin lapsilukuihin ja seksuaaliterveydellisiin haittoihin (mm. tyttöjen sukuelinten silpomisiin).

Uudessa vuosikirjassaan UNFPA toteaa painokkaasti, että edelleen noin puolet naisten kokemista raskauksista on ei-toivottuja. Taustalla on naisten ja tyttöjen kokema syrjintä ja alistaminen: maailmassa syntyy esimerkiksi raiskausten ja lapsiavioliittojen kautta 10–14 -vuotiaille tytölle vuosittain noin 500 000 lasta.

Raportista myös selviää, että YK on viime vuosina panostanut kehitysmaissa voimakkaasti uuden väestötiedon keräämiseen. Ehkä hieman yllättäen on havaittu, että vaikka suuret lapsiluvut ovat tunnusomaisia Saharan eteläpuolisissa maissa, on niissä lapsettomuus myös yhtä yleistä kuin länsimaissa. Korkean syntyvyyden maissakin noin joka kymmenes pari jää lapsettomaksi.

UNFPA on kouluttanut Afrikkaan tuhansia kätilöjä, joiden keskeinen sanoma on, että parisuhteessa olevien lapsettomuus voi yhtä hyvin johtua miehestäkin. Näin vähennetään lapsettomuuteen liittyvää taakkaa ja häpeää naisten harteilta.

UNFPA:n raportin mukaan ilmastonmuutos on kasvava uhka maailman köyhimpien maiden väestölle. Suomessakin on puhuttu ”ilmastoaborteista”. Näkemyksen mukaan korkea syntyvyys pahentaa ilmastonmuutosta. Tällaisilta kommentoijilta jää huomaamatta ehkä tietoisesti se, että vaurain kymmenes maailman väestöstä tuottaa puolet hiilipäästöistä.

Edelliseen liittyen korkean elintason maiden tuottama ilmastonmuutos korostuu maailman köyhimmissä maissa. Esimerkiksi Afrikan sarven maissa Somaliassa, Etiopiassa ja Sudanissa on jo seitsemän sadekautta jäänyt vajaaksi tai joillekin alueille kokonaan tulematta. Kun tähän lisätään poliittinen epävakaus, on väestöllinen tilanne lohduton. Näissä maissa YK:n terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan 20 miljoona ihmistä on tällä hetkellä välittömän vesi- ja terveydenhuollon tarpeessa.

WHO on lähettänyt juhannuksen alla viestin, että se tarvitsee 140 miljoonaa euroa yksistään Sudanin sisällissodan ja kuivuuden aiheuttaman humanitäärisen kriisin hoitamiseen. Summa on täsmälleen puolet siitä leikkauksesta, joka uuden hallitussopimuksen mukaan on tarkoitus tehdä vuosittaiseen kehitysapuumme. Leikkausten myötä Suomi kääntää selkänsä humanismille ja samalla maailman köyhimmille.

Kirjoittaja on väestöpolitiikan dosentti, Siirtolaisuusinstituutin emeritusjohtaja.