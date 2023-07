ALIO

Bonusvanhemmat ovat aikuisia, jotka jakavat ainakin osan arjestaan kumppaninsa lapsen tai lasten kanssa, joihin heillä ei ole biologista suhdetta. He valmistavat ruokaa, huolehtivat lasten aikatauluista, vievät harrastuksiin, vastaanottavat kaikenlaisia tunteita sekä kannattelevat ja tukevat eri tilanteissa.

Heillä on monesti paljon vastuuta mutta ei juurikaan oikeuksia. He ovat nyky-yhteiskunnan näkymättömin ja oikeudettomin kasvattajajoukko.

Uusperheitä on tilastojen mukaan noin 50 000. Luku on todellisuudessa suurempi, koska kahdessa kodissa asuvilla lapsilla katsotaan olevan vain yksi virallinen osoite. Toinen perhe jää tilastoissa näkymättömäksi. Virallisesti heitä ei oikeastaan ole edes olemassa. Näkymättömyys on hämmentävää, sillä uusperheitä on ollut olemassa yhtä kauan kuin ydinperheitäkin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

MLL:n kaikille lasten läheisille aikuisille tarkoitetuissa Vanhempainpuhelimen ja chatin palveluissa bonusvanhemmuudesta ja elämisestä uusperheissä puhutaan paljon. Eniten keskustellaan erilaisten perhekulttuurien ja kasvatustapojen yhteensovittamisesta sekä oman roolin ja paikan löytämisestä uudessa perheessä.

Monen vaikean tilanteen taustalla heijastelevat hankalaksi ja kivuliaaksi koetut tunteet: kokemukset näkymättömyydestä, ulkopuolisuudesta ja riittämättömyydestä. Moni uusperheen aikuinen sinnittelee hankalien tunteiden kanssa yksin.

Bonusvanhemmat saattavat kokea, että heidän ei ole sallittua ilmaista kielteisiä tunteita, kun kyseessä on suhde kumppanin lapseen, tai oma tilanne. Tukahdetut tunteet voivat johtaa tuskaiseen oloon ja lisääntyneeseen yksinäisyyden kokemukseen.

Myös yhteiskunnan rakenteet vahvistavat uusperheissä elävien aikuisten ulkopuolisuuden tunnetta. Esimerkiksi perheiden palvelujärjestelmässä bonusvanhempi saattaa kokea itsensä näkymättömäksi.

Monet uusperheissä asuvat bonusaikuiset ovat joutuneet kokemaan tämän, on kyseessä sitten huoli omasta bonuslapsesta, yhteydenotto koulusta, tai ajanvaraus akuutisti hoidettavaan lapsen asiaan. Vaikka psykologinen side lapseen olisi vahva, sitä ei välttämättä noteerata palveluissa.

Bonusvanhemmat voidaan tehdä näkymättömiksi myös epävirallisissa yhteisöissä. Perheen ulkopuolisilla aikuisilla ja heidän suhtautumisellaan uusperheisiin on iso merkitys. Miten uudet kumppanit ja lapset huomioidaan suvun kesken, naapurustossa ja harrastuksissa? Ovatko he olemassa puheissa ja kiinnitetäänkö heihin huomiota?

Näkyväksi tekeminen ei ole tärkeää vain aikuisille. Myös lapsille on tärkeää ja toisaalta hämmentävää, jos ne aikuiset, jotka hänen arkeensa vahvasti kuuluvat, ovat tärkeissä yhteisöissä näkymättömiä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Uusperheissä asuvien lasten kokemuksia ja suhteita läheisiinsä ei aina ole osattu ottaa huomioon myöskään uusperheiden erotessa. Aikuiset ovat päätyneet eroamaan ja sopimuksia tapaamisista ei ole tehty.

Lapsille se on saattanut tarkoittaa läheisen aikuisen tai sisareksi kasvaneen lapsen yhtäkkistä menettämistä. Puhumattakaan lapsen elämään kuuluneista bonus-isovanhemmista. MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa hämmennys ja suru menetyksistä kuuluu yhteydenotoissa.

Kaikki bonusvanhemmat eivät toimi vastuullisina aikuisina tai ole kiinnostuneita luomaan syvempiä suhteita puolisonsa lapsiin. Joidenkin suhtautuminen ja toimet suhteessa lapseen voivat olla jopa haitallisia ja tuhoisia.

Kuten lasten biologisetkaan vanhemmat, bonusvanhemmatkaan eivät ole yhtenäinen joukko. Näissäkin tapauksissa on tärkeää, että lasta lähellä olevat aikuiset eivät jää näkymättömiksi, vaan lapsen hyvinvointiin vaikuttavat haitalliset tekijät tunnistetaan.

Ulkopuolisuuden ja näkymättömyyden tiedetään nykytutkimuksen valossa olevan ihmiselle kokemuksia, joiden tuskallisuutta voi verrata fyysiseen kipuun. Pitkäkestoisina ne aiheuttavat myös psyykkistä huonovointisuutta. Bonus-vanhemman huonovointisuus heijastuu koko perheeseen.

Bonusvanhempia piinaava ja heidän hyvinvointiaan heikentävä ulkopuolisuuden tunne ei ole vain yksilötason kokemus. Yhteiskunnan rakenteelliset ratkaisut ja joskus myös lähiyhteisöjen toiminta vahvistavat kokemusta ulkopuolisuudesta ja vaikuttavat perheiden hyvinvointiin.

Kirjoittaja on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Auttavien puhelinten ja digitaalisten palvelujen päällikkö.