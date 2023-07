PUHEENVUORO

Toimin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijänä ja työn kautta olen saanut tutustua moniin palvelutaloihin ja ikääntyneiden palveluasumisyksiköihin. Hoivakotimaailman ja sairaanhoitajataustani myötä sana muistisairas on terminä tullut itselleni tutuksi vuosien saatossa. Tähän asti se on kuitenkin ollut termi termien joukossa, johon ei ole liittynyt mitään henkilökohtaista tunnesidettä.

Toisin on nyt, kun äidilläni todettiin jokin aika sitten Alzheimer. Diagnoosin myötä Alzheimer on saanut äidin kasvot ja asiasta on tullut henkilökohtainen. Nyt ymmärrän, miten muistisairaus saattaa koskettaa paitsi sairastunutta itseään myös hänen lähipiiriään.

Tieteellisen tutkimuksen myötä muistisairaille kohdennetut tukipalvelut ovat kehittyneet ja aiheesta on käyty julkista keskustelua, silti diagnoosiin saattaa liittyä häpeää ja pelkoa sekä muistisairaalle itselleen että hänen läheisilleen.

Kodeissa ja hoivakodeissa asuu paljon muistisairaudesta kärsiviä ikääntyneitä, jotka saattavat kokea jäävänsä yksin, vaikka apua ja tukea olisi saatavilla. Ikääntyneiden asumispalveluyksiköissä toimivat saattohoidon ja muut diakonian vapaaehtoiset ovat asukkaiden tukena henkilökunnan rinnalla. Tehtävään motivoituneet ja koulutetut vapaaehtoiset ovat arvokas tuki monelle vanhukselle hänen elämänsä loppuvaiheessa.

Valtakunnallinen kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä ja hengellistä tukea erilaisissa elämäntilanteissa oleville avuntarvitsijoille. Päivystäjinä toimivat vaitiolovelvolliset ja koulutetut vapaaehtoiset sekä kirkon työntekijöitä.

Seurakuntien pappeihin ja diakoniatyöntekijöihin voi olla tarvittaessa yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse ja sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta. Lisäksi Tuomiokirkossa on keskustelumahdollisuus päivystävän papin tai diakoniatyöntekijän kanssa muulloin päivittäin, mutta kesällä arkisin klo 15‒17. Tarkempaa tietoa löytyy Tuomiokirkkoseurakunnan verkkosivuilta.

Seurakunnissa on myös monenlaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja erilaista ryhmätoimintaa, joista saattaa löytyä itselleen tai läheiselleen sopivia, kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia toimintoja. Seurakuntien toiminnasta saa tietoa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkosivuilta ja Lilja- lehdestä.

Kaikenlaista tukea on tarjolla, mutta muistisairauden kohdatessa voi olla haastavaa etsiä tarvittavaa tukea. Tilannekartoitusta varten voi varata ajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Muistiliitolta saa ajankohtaista tietoa tukipalveluista ja vertaisryhmistä. Varsinais-Suomen Muistiyhdistys järjestää yhteistyössä Avustajakeskuksen kanssa muistisairaiden tueksi Muistikaveri-toimintaa, jossa koulutettu vapaaehtoinen tarjoaa muistisairaalle hänen tarvitsemaansa tukea toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi Muistiyhdistyksellä on monipuolista vertaisryhmätoimintaa muistisairaille ja hänen läheisilleen.

Omaishoitokeskus tarjoaa vertaisryhmiä muistisairaille ja heidän omaishoitajilleen, vaikka toimintaan osallistumisen kriteerinä ei ole muistisairaus. Omaishoitokeskuksessa annetaan ohjausta ja neuvontaa myös muistisairaan läheisille. Työntekijä tekee kotikäyntejä perheisiin, joita muistisairaus koskettaa. Yhdistyksen toimintaan osallistuminen ei vaadi virallista omaishoitajuutta, eikä yhdistyksen jäsenyyttä.

Turussa sijaitseva Muistitalo on tarkoitettu pääasiassa yli 65-vuotiaille turkulaisille, joilla on huoli muistin heikentymisestä.

Palaan lopuksi vielä henkilökohtaiseen kokemukseeni sairastuneen omaisena. Kuultuani äitini diagnoosista mieleeni hiipi ensin hämmennys ja pelko. Lukuisat kysymykset risteilivät mielessäni: kuinka kauan äitini tunnistaa lähipiirinsä? Kuinka kauan hän pysyy toimintakykyisenä? Kuinka kauan hän pystyy itse soittamaan tai vastaamaan puhelimeen? Muuttuuko hänen persoonansa vieraaksi? Miten sairaus etenee? Miten kauan hänellä on elinaikaa? Samantyyppisten kysymysten äärellä on moni muukin, vaikka sairaus ilmeneekin jokaisella eri tavalla.

Äitinsä muistisairaudesta kirjoittanut tietokirjailija Hanna Jensen on todennut: ”kun olet tavannut yhden muistisairaan, olet tavannut vain yhden.” Kullakin 200 000 henkilöllä muistisairaus ilmenee eri tavalla, mutta kaikkia yhdistävä tekijä on ihmisarvo. Jokainen heistä ansaitsee tulla kunnioitetuksi omana persoonanaan, jolla on oma elämänhistoriansa ja takana elettyä elämää. Jokaisella on omat mieltymyksensä, mielenkiinnon kohteensa, maailmankuvansa, vakaumuksensa, työ- ja perhehistoriansa.

Arvokkainta, mitä voimme tehdä muistisairaan tukemiseksi, on osoittaa välittämistä ja kunnioitusta loppuun asti. Hänen persoonallisuutensa saattaa muuttua sairauden edetessä vieraaksi ja tavoittamattomaksi eikä vierellä oleminen ole aina helppoa. Jeesus kiteytti välittämisestä oleellisen: ”kaikki, mitä toivotte ihmisten tekevän teille, tehkää te samoin heille.”

Meistä kukaan ei voi ennustaa tulevaisuuttaan. Kuka tahansa voi sairastua muistisairauteen jossakin elämän vaiheessa. Meillä on vain tämä hetki. Tänään on oikea aika välittää.

Kohtele minua hyvin,

sitten kun en enää muista nimeäni.

Sitten kun tämä päivä sekoittuu eiliseen.

Sitten kun aikuiset lapseni kasvavat muistoissani pieniksi jälleen.

Sitten kun en enää ole tuottava yksilö, kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä.

Välittäkää minusta, antakaa rakkautta, kosketelkaa hellästi.

Kello hidastaa, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan, mutta siihen on vielä aikaa.

Antakaa minulle arvokas vanhuus.

(Tuntematon kirjoittaja)

Kirjoittaja on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä.