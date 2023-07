PUHEENVUORO

Hyvä palveluohjaus on yhteistyötä ja paljon muuta kuin pelkkää neuvomista palveluista tai niihin ohjaamista. Se on asiakkaan todellista kohtaamista, huolten kuulemista ja mahdollisimman itsenäisen elämän tukemista ja avun piiriin ohjaamista. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa vanhempien erilaisten huolten ja avun tarpeiden tunnistaminen ja lisäpalveluihin ohjaaminen varhaisessa vaiheessa tuo hyötyjä sekä perheille että palvelujärjestelmälle.

Ennalta ehkäiseviä palveluita tarvitaan kaikissa peruspalveluissa. Kattavalla palveluneuvonnalla voidaan auttaa asiakasta hakemaan oikea-aikaista palvelua. Hyvinvointialueen kustannusten hallinnan kannalta oikea-aikainen hoito tai kuntoutus on tärkeää.

Asiakaslähtöiselle palvelujärjestelmälle tunnusomaista on, että asiakkaan tuet ja palvelut muodostavat asiakkaan hyvinvointia ylläpitävän ja edistävän kokonaisuuden. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) määrittää, että hyvinvointialueella on vastuu asiakkaiden palveluiden yhteensovittamisessa.

Lähtökohtana esimerkiksi sosiaalihuollossa ja kuntoutuksessa ovat asiakkaan omat tavoitteet ja arvot sekä asiakkaan omat voimavarat. Tarjoavatko palvelut mahdollisuuksia asiakkaille? Viedäänkö asiakkaiden yksilölliset tavoitteet ja asiakassuunnitelmat käytäntöön?

Toimiva palveluneuvonta ja -ohjaus on palveluprosessin alku ja toimiva palveluohjaus ei itsessään auta. Esimerkiksi kun lasten ja perheiden palveluohjauksessa sopiva palvelu yhdessä löydetään, sitä pitäisi olla mahdollista myös saada eikä kahden vuoden jonotuksella.

Myös nuorten odotteluajat päihde- ja mielenterveyspalveluihin ovat liian pitkiä, millä on Lounais-Suomen poliisin mukaan yhteys nuorisorikollisuuteen. Jos palveluja ei ole riittävästi tarjolla, on palveluohjauskin asiakkaan ja ammattilaisen ajan haaskausta sekä järjestelmän tyhjäkäyntiä.

Ammattilaisten hyvinvointia ja motivaatiota lisää se, että työssä on riittävästi resursseja. Ennalta ehkäiseviin palveluihin on viimein aika palata sekä inhimillisistä sekä taloudellista syistä esimerkiksi perhepalveluissa. Tarjolla olevista palveluista olisi hyvä osan olla selkeästi niitä, joita saa pienempiinkin ongelmiin.

Palvelujärjestelmässä on jo käytössä hyviä malleja palveluohjauksessa esimerkiksi ikäihmisten palveluissa ja vammaispalveluissa, nuorten ja lapsiperheiden palveluohjaus ja palvelut vielä tarvitsevat sekä resursseja että toimivaa palveluohjausta.

Moninainen palvelujärjestelmä vaatii yhteensovittamista. Palveluita koordinoivat ammattilaiset, joten heidän verkosto-osaamisensa korostuu.

Palvelutuotannon digitalisoimisessakeskeistä on ottaa huomioon digitaalisen palvelun laatu ja saatavuus, sillä digitaalista toimijuutta ja digiosaamista ei ole koko väestöllä. Käytettävyyteen on myös syytä kiinnittää huomiota, sillä digitaalisessakin palvelussa on asiakkaan saatava kokea osallisuutta ja toimijuutta eikä vain kohteena olemista. Nuorten palveluja on onnistuneesti viety verkkoon uusin innovaatioin, esimerkiksi e-sosiaalityönä.

Julkisen hallinnon reformi hyvinvointialueuudistuksen myötä on hyvä hetki tarkastella palvelujärjestelmää. Muutosta voidaan hyödyntää panostamalla palveluohjauksen määrään ja sisältöön. Se on joko pullonkaula tai sujuvasti asiakkaalle palveluita ohjaava.

Kaikki palvelut eivät sellaisenaan välttämättä sovi kaikille asiakkaille. Myös organisaation tulisi oppia sekä huonosti sujuneista että hyvin sujuneista palveluprosesseista, niin että asioita aletaan tehdä paremmin toimivalla tavalla.

Palveluohjaustyön johtaminen vaatii työn vaikuttavuuden seurantaa ja viestinnän merkitys kehittämistyössä korostuu, sillä sekä asiakkaiden että työntekijöiden odotukset ovat moninaisia. Palveluiden vaikuttavuuteen vaikuttaa palvelun laatu eli mitä palvelussa tapahtuu.

Kokemusasiantuntijoiden tietoa voidaan käyttää palvelun laadun arviointiin ja sen kehittämiseen. He voivat toimia siltana ammattilaisen ja asiakkaan välillä ja tuoda näkyväksi esimerkiksi pelkoja palveluiden vastaanottamiseen liittyen ja helpottaa oikean palvelun valintaa. Usein he voivat auttaa ammattilaista lisäämään asiakkaan toimijuutta ja tuomaanasiakasta näkyväksi myös muuna kuin diagnoosina tai haasteena.

Järjestelmälähtöinen palvelun kehittäminen usein jättää huomioimatta sekä asiakkaan että työntekijän tiedon. Kun asiakkaalle ja ammattilaiselle annetaan enemmän tilaa toimia yli sektorirajojen, ei toimita enää niinkään järjestelmän tavoitteiden mukaan.

Voidaan myös kysyä, onko palveluohjauksen tavoitteena asiakkaan sitouttaminen palveluun vai asiakkaan itsenäisen pärjäämisen vahvistaminen. Resurssinäkökulmasta sekä asiakkaan kannalta palveluissa on onnistuttu, mikäli asiakas ei enää tarvitse palvelua tai hän tulee toimeen elämässään mahdollisimman vähin tukipalveluin. Onnistuneesta yhteistyöstä jää positiivinen kokemus.

Kirjoittajat: Mari Turja, Työnohjaaja, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto; Hille Halonen, Lehtori, väitöskirjatutkija, Turun ammattikorkeakoulu; Ilkka Uusitalo, Lehtori, kasvatustieteen tohtori, Turun ammattikorkeakoulu.