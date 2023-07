”Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille,” opettaa Raamattu niin kuin monen muunkin uskonnon pyhät kirjoitukset. Jeesukselta saatu kultainen sääntö on kristillisen elämän ohjenuora.

Sen takia kristittyjen valtavirta oppi aikanaan kyseenalaistamaan sitä sukupuolten epätasa-arvoa, jota naisasialiike syntyi korjaamaan. Tasa-arvo on kirkoissa edennyt hitaasti, mutta kristityt ovat kuitenkin olleet mukana sitä edistämässä.

Vastaavasti kultaisen säännön perusteella pyrkimys kohti erilaisten ihmisten yhdenvertaisuutta – eikä vain sukupuolten tasa-arvoa – on kristityn näkökulmasta ainoa oikea suunta. Jumala on luonut kaikki ihmiset ja rakastaa jokaista. Sen takia on ihmistenkin ihanteena jokaisen rakastaminen. Enemmistöjen on opittava soveltamaan kultaista sääntöä paitsi omassa joukossaan, myös suhteessa vähemmistöihin kuuluviin lähimmäisiin.

Turun arkkihiippakunta on kirkossa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyön edelläkävijä. Arkkihiippakunnassa toimii seurakuntien tukena yhdenvertaisuusryhmä. Se on kehittänyt Syrjimätön seurakunta -työskentelyn, jota ensimmäisenä kokeiltiin Maarian seurakunnassa.

Seurakunnastamme tuli toukokuussa maan ensimmäinen Syrjimätön seurakunta. Työskentelyn lähtökohta on Raamattuun pohjautuva kirkon teologia.

Jumalan luomina kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo. Siksi ihmisten ei pidä asettaa toisiaan eri asemaan ja kohdella ketään eriarvoisesti. Keskinäinen kunnioitus on kristillinen ihanne. Rauhan ja sovinnon tavoittelu on kristittyjen luovuttamaton tehtävä maailmassa.

Suomen lainsäädännössä sanaa tasa-arvo käytetään puhuttaessa sukupuolista ja sanaa yhdenvertaisuus puhuttaessa muista mahdollisista syrjintäperusteista.

Tasa-arvolaki on vuodelta 1986 ja yhdenvertaisuuslaki vuodelta 2014. Jo perustuslakimme mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Suomessa ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan minkään henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ketään ei saa syrjiä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella, eikä myöskään iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lakien tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta riippumatta mainituista seikoista.

Tasa-arvolakia ja yhdenvertaisuuslakia ei sovelleta yksityis- eikä perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan eikä uskonnonharjoitukseen. Tässä on tulkinnanvaraisuutensa ja ongelmansa. Evankelis-luterilaisessa kirkossa naisten pappeus, asiantuntijuus ja johtajuus ovat enemmistölle itsestäänselvyyksiä, mutta kaikki eivät niitä vielä ole hyväksyneet.

Yhdenvertaisuuslaissa mainituista syrjintäperusteista joistakin ollaan evankelis-luterilaisessa kirkossa laajasti yksimielisiä. Vammaisista tai sairaista ei juurikaan puhuta syrjivästi. Tiedostamatonta syrjivää kohtelua on, mutta esimerkiksi vammaisten ja sairaiden oikeutta osallistua seurakunnan toimintaan ei kiistetä.

Näkemykset sen sijaan eroavat jyrkästi, kun puhutaan maahanmuuttajista tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Kirkon piirissä osa suhtautuu torjuvasti ulkomaalaistaustaisiin ja/tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Myös ikäsyrjintää on ja se kohdistuu milloin iäkkäisiin, milloin nuoriin tai pieniin lapsiin.

Arkkihiippakunnan Syrjimätön seurakunta -työskentelymallissa seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt pohtivat, kuinka yhdenvertaisuus toteutuu juuri meillä.

Vahvuuksien ja epäkohtien kartoituksen jälkeen etsitään epäkohtiin ratkaisuja. Helpoimmat ratkaisut ovat pyörätuoliluiskien kaltaisia parannuksia esteettömyyteen.

Vaikeinta on eri tavalla ajattelevien välinen keskustelu, mutta siihenkin on olemassa työkaluja, kuten piispojen laatimat kunnioittavan keskustelun periaatteet. Kunnioittavan keskustelun tavoitteena on parempi keskinäinen ymmärrys ja sen myötä lisääntyvä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Parhaimmillaan keskustelut voivat johtaa siihen, että koko yhteisö on entistä vähemmän syrjivä asenteissa, puheissa ja käytänteissä.

Seurakunta ja sen jäsenet voivat kasvaa kohti kultaisen säännön parempaa toteutumista.

Kirjoittaja on Maarian seurakunnan kirkkoherra.