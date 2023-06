PUHEENVUORO

Rahapelaamiseen liittyvät haitat ovat monimuotoisia ja -syisiä. Matka maltillisesta rahapelaamisesta ongelmalliseen kulkee usein riskitason rahapelaamisen kautta. Kaikista riskitason pelaajista ei tule ongelmapelaajia, mutta moni ongelmallisesti pelaava on ensin pelannut riskitasolla. Riskitason pelaamisen tunnistaminen ja siihen puuttuminen ovatkin tehokkaita keinoja ehkäistä rahapeliongelman ja -riippuvuuden synty.

THL:n väestötutkimuksen mukaan suomalaisista noin 78 prosenttia on pelannut viimeksi kuluneen vuoden aikana jotain rahapeliä. Tästä joukosta 65 prosenttia pelaa maltillisesti ja 11 prosenttia eli 397 000 riskitasolla. Kolmella prosentilla, eli 112 000:lla, on rahapeliongelma, joista 52 000:lla on rahapeliriippuvuus. Ongelma koskettaa myös 790 000 pelaajan läheistä.

Maatalouden yrittäjät ovat ongelmallisen rahapelaamisen riskiryhmässä monestakin syystä. Yksi niistä on mielenterveyden ongelmat.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Erasmus+-rahoitteisessa FARMRes-projektissa selvitettiin maatalousyrittäjien mielenterveyden haasteita viidessä eri EU-maassa. Projektissa selvisi, että mielenterveyden huolet ovat yhtenäisiä jokaisessa tarkastellussa maassa. Esiin nousi muun muassa stressi, taloudelliset vaikeudet, eristyneisyys, masennus, liiallinen työmäärä, haasteet ihmissuhteissa sekä vaikeus saada ja pyytää apua.

Tulokset olivat hyvin saman suuntaisia myös maatalousyrittäjien eläkelaitoksen Melan vuonna 2022 teetättämässä hyvinvointibarometrissa, jolla selvitettiin maatalousyrittäjien työkykyä ja hyvinvointia. Kyselystä kävi ilmi, että maatalousyrittäjien työtyytyväisyys on laskenut ja stressi sekä psyykkinen oireilu lisääntynyt. Maatalouden kannattavuuskriisi on myös asia, joka eittämättä vaikuttaa maatalousyrittäjien kokemaan työkykyyn ja työhyvinvointiin.

Kaikki nämä mielenterveyteen kielteisesti vaikuttavat seikat ovat rahapeliongelman riskitekijöitä. Näiden lisäksi tutkimuksissa riskitekijöiksi on nostettu myös traumat, yksinäisyys ja vaikeat elämäntilanteet, kuten avioero tai läheisen kuolema. Joskus vaikeaa elämäntilannetta paetaan pelaamiseen. Tämä onnistuu helposti lähikaupan rahapeliautomaatilla tai kotisohvalla, jossa voi uppoutua nettipelien maailmaan.

Myös heikko fyysinen terveys ja unettomuus linkittyvät ongelmalliseen rahapelaamiseen. Pelaamisen kautta osa purkaa stressiä, hakee jännitystä tai vain kuluttaa aikaa.

Rahapelaaminen aiheuttaa aivoissa mielihyvää tuottavan dopamiiniryöpyn ja voi hetkellisesti tuottaa hyvän olon tunteen. Tämä luo kierteen ja ylläpitää pelaamista.

Monille tulee myös yllätyksenä, että tietyt lääkkeet laskevat impulssikontrollia ja voivat altistaa toiminnallisille riippuvuuksille, kuten rahapeliriippuvuudelle. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi Parkinsonin hoitoon käytettävät Levodopa ja Sifrol sekä kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja skitsofrenian hoidossa käytettävä Abilify.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rahapeliongelmia on hankala tunnistaa, niin pelaajan itsensä kuin läheistenkin. Maatalousyrittäjän työ on usein aika itsenäistä, mikä edesauttaa ongelmien piilossa pysymistä. Maaseudulla piirit ovat pienet eikä palveluja ole aina saatavilla, mikä voi estää tilanteen varhaista tunnistamista. Myös ongelmaan liittyvä vahva häpeä voi estää avun hakemista.

Liiallinen rahapelaaminen yleensä tunnistetaan ja tunnustetaankin usein vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat ovat jo suuria. Tunnusomaista ongelmalliselle pelaamiselle on esimerkiksi se, että rahapelaaminen vie paljon aikaa, jolloin arjen perusaskareet, työ ja myös yöunet saattavat väistyä pelaamisen tieltä.

Ihminen voi kuluttaa kaikki rahansa pelaamiseen ja jos ne eivät riitä, hän voi ottaa lainaa tai pikavippejä, pelata läheisten rahat ja pahimmassa tapauksessa turvautua rikoksiin. Yleistä on, että häviöitä yritetään voittaa takaisin.

Sosiaaliset suhteet voivat muutenkin kärsiä, sillä ongelmallisesti pelaava saattaa eristäytyä läheisistään ja lopettaa yhteydenpidon. Tai hän voi olla paikalla, mutta ei läsnä ja menettää mielenkiintonsa esimerkiksi lastensa tai muiden läheistensä asioihin.

Jos itsestä tai läheisestä vaikuttaa siltä, että rahapelaaminen on ottamassa liiallista otetta elämästä, on tärkeää tietää, että apua on saatavilla niin pelaajalle kuin läheiselle.

Oman hyvinvointialueen mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluiden, työterveyshuollon sekä opiskeluterveydenhuollon lisäksi apua saa valtakunnallisista palveluista, kuten Peluurista (www.peluuri.fi), Nimettömistä pelureista (GA) (www.nimettomatpelurit.fi/) ja Pelirajattomasta (www.pelirajaton.fi).

Myös oman alueen Välitä viljelijästä -projektityöntekijään voi olla yhteydessä (www.mela.fi/tyokykypalvelut/valita-viljelijasta) tai Maaseudun tukihenkilöverkon tukihenkilöihin (www.tukihenkilo.fi).Talous ja velka-asioihin saa maksuttomasti apua mm. valtion oikeusaputoimistosta (www.oikeus.fi/talousjavelkaneuvonta) ja Takuusäätiöltä (www.takuusaatio.fi).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tärkeintä on muistaa, että yksin ei tarvitse jäädä!

Kirjoittaja on rahapelihaittojen ehkäisyn asiantuntija, EHYT ry.