YK:n ilmastoneuvottelut päättyivät Saksan Bonnissa poikkeuksellisen jännitteisiin tunnelmiin. Jokavuotiset Bonnin neuvottelut pohjustavat varsinaista COP-ilmastohuippukokousta, joka järjestetään joulukuussa Dubaissa. Neuvotteluissa pyritään edistämään ilmastonmuutoksen hillintää, ääri-ilmiöihin sopeutumista, kansainvälisesti oikeudenmukaista siirtymää, sekä muita avoimia kysymyksiä ilmastokriisin ratkaisemiseksi.

Vaikka osapuolilla on jaettu tilannekuva ilmastotoimien kiireellisyydestä, neuvottelublokkien kasvaneet näkemyserot vastuiden jakautumisesta ja toimien priorisoinnista ajoivat neuvottelut lähelle umpikujaa. Tuhoisaa lämpenemistä tapahtuu maailmanlaajuisesti, mutta jotkut ovat muutoksille alttiimpia kuin toiset.

Ilmasto muuttuu ympäri maapalloa, mutta valtioilla on erilaiset resurssit sopeutua muutoksiin tai torjua äkillisiä ääri-ilmiöitä, kuten kuivuuskausia tai tulvia. YK:n ilmastosopimuksessa on siksi sovittu, että vauraat teollisuusmaat – jotka ovat olleet ilmastopäästöjen pääasialliset aiheuttajat – tarjoavat rahoitusta mahdollistamaan ilmastotoimia erityisen alttiissa kehittyvissä maissa.

YK:n ilmastosopimuksessa kaikki osapuolet jaettiin aikoinaan kahteen leiriin: niin kutsuttuihin kehittyviin ja teollisuusmaihin. Näistä jälkimmäisellä on velvollisuus maksaa ilmastorahoitusta.

Nyt muun muassa EU ja Yhdysvallat haluavat rahoittajamaiden joukon laajentamista. Maksajiksi halutaan myös muun muassa Kiina, Brasilia ja muita suuripäästöisiä ja vauraita keskitulotason maita. Kehittyvien maiden neuvottelublokit, G77:n ja Kiina-ryhmän johdolla, haluavat pitää kiinni jaottelusta rahoituksen maksaja- ja vastaanottajamaihin.

Sopeutumisella tarkoitetaan ilmastonmuutoksen seurauksiin ja vaikutuksiin varautumista, esimerkiksi alueiden uudelleenmetsittämistä, tulvavallien rakentamista tai kuivuutta kestävien viljalajikkeiden kehittämistä. Ilmastohaavoittuvuutta vähentävien sopeutumistoimien hintalappu liikkuu satojen miljardien vuositasolla. Kansainvälistä ilmastorahoitusta on kuitenkin saatavilla vain murto-osalle sitä tarvitseville.

Nykyinen kansainvälisesti sovittu rahoitustavoite, 100 miljardia dollaria vuodessa kehittyvien maiden tarpeisiin, on osoittautunut riittämättömäksi. YK:n ympäristöjärjestö UNEP on arvioinut, että pelkästään kehittyvien maiden sopeutumistoimiin tarvittava vuosittainen hintalappu tulee olemaan peräti 300 miljardia vuoteen 2030 mennessä ja 500 miljardia 2050 mennessä.

Sopeutumispolitiikka nähtiin pitkään ilmastopolitiikan pehmeänä sivuraiteena. Ilmastopolitiikan panosten kasvaessa ja limittyessä kauppa-, turvallisuus- ja rahoituspolitiikkaan, myös sopeutumispolitiikasta on muodostunut kovan ulkopolitiikan lohko.

Neuvotteluiden keskeinen jännite liittyy siihen, mitkä maat, alueet tai toimijat katsotaan oikeutetuiksi rahoituksen vastaanottajiksi. Väännöissä kriteereistä avun vastaanottajista toistuu ”ilmastohaavoittuvuuden” käsite, jolle ei kuitenkaan ole olemassa määritelmää.

Bonnissa on keskitytty niin kutsutun maailmanlaajuisen sopeutumistavoitteen sorvaamiseen. Kuten ilmastonmuutoksen hillinnälle on Pariisin sopimuksessa asetettu maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi maksimissaan kahden asteen kuumeneminen, tarvitaan myös vääjäämättömälle sopeutumistyölle yhteinen, maailmanlaajuinen tavoite, jonka toteutumista voidaan siten seurata ja mitata.

Bonnin tekninen työ haavoittuvuuden arvioimiseksi asettuu tulehtuneeseen geopoliittiseen jännitekenttään. Ne maat, sektorit tai yhteisöt, jotka YK:n neuvotteluissa tullaan tunnistamaan haavoittuviksi, omaavat suurimman vaateen tulla tuetuksi kamppailussaan sopeutua tai palautua ilmastotuhoista.

Tieteellinen tutkimus ei esitä yhtä näkökulmaa siihen, mitkä maat tai yhteisöt ovat alttiimpia tai haavoittuvimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Tiedeperustaisen debatin sijaan Bonnissa eri maat nostavat omia erityispiirteitään: Arabian niemimaalla kuumuus muuttuu sietämättömäksi, nouseva merivesi uhkaa pyyhkiä Karibian saarivaltioita kartalta, ja maatalousvaltaisten köyhien maiden ruokaturva Afrikassa uhkaa romuttua.

Ilmastohaavoittuvuuden määritteleminen on monimutkaista, koska siihen ei vaikuta pelkästään ilmasto-olosuhteet. Kukaan ei lähtökohtaisesti synny haavoittuvaksi ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille, vaan haavoittuvuuteen vaikuttaa myös taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus. Esimerkiksi vähävaraiset, naiset, etniset vähemmistöt, lapset tai vammaiset ovat keskimääräisesti haavoittuvampia ilmastonmuutoksen vaikutuksille – kaikkialla maailmassa.

Tuleva ratkaisu on joka tapauksessa raadollinen: vaihtoehtoina on avata tuki kaikille niin kutsutuille kehittyville maille tai avata tiedeperustainen ja ilmastosopimuksen ehtoja kunnioittava määrittely erityisen haavoittuville maille. Koska sopeutumisrahoitus reaailmaailmassa on nollasummapeliä, ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaisi vähemmän rahoitusta sitä eniten tarvitseville, toinen monien kehittyvien maiden tippumista tuen ulkopuolelle. Myös Suomi rahoitusvelvollisena maana joutuu tämän päätöksen eteen.

Kirjoittajat: Dosentti Niko Humalisto, johtava vaikuttamistyön asiantuntija, Suomen Lähetysseura; Emilia Runeberg, ilmastotyön asiantuntija, Fingo; Johannes Hautaviita, vaikuttamisviestinnän asiantuntija, Fingo.