Kolme vuotta sitten keräsin Turun tuomiokirkkoon liittyviä muistoja, joista julkaistiin pieni kirjanen. Kirjasen tarinat ja muistot piirtävät kuvaa siitä, kuinka tärkeä merkitys Tuomiokirkolla ihmisten mielissä – ja ennen kaikkea sydämessä – on.

Perhejuhlien vieton ja pyhän tunnelman lisäksi kirkko on ollut mukana monessa kokemuksessa. Joissakin perheissä kulkee sukutarinoita menneistä peruskorjauksista. Joku on lähtenyt lukemaan historiaa yliopistoon Kaarina Maununtyttären innoittamana. Joku ei saanut etuovea auki, koska yritti avata sitä väärään suuntaan.

Hupaistenkin sattumusten taustalta huokuu kuitenkin jotain suurempaa: Kaupungin ylle kohoava keskiaikainen katedraali, joka on jatkuvasti läsnä ja jonka kellot rytmittävät turkulaisten arkea. Tuomiokirkkoa rakastetaan. Se on erottamaton osa paikallisten elämää, ja sitä saatetaan ohi kulkiessa myös tervehtiä. Kirkossa koetaankin olevan jotain ajatonta, ihmistä suurempaa: ”Se ui ajassa kuin suuri kivinen laulujoutsen.”

Monella ihmisellä – riippumatta uskonnollisesta suuntautumisesta – on henkilökohtainen suhde nimenomaan Turun tuomiokirkkoon. Tulevan peruskorjauksen tiimoilta olemme Tuomiokirkkoseurakunnassa keränneet toiveita ja ehdotuksia Tuomiokirkon korjauksiin liittyen. Palautteita on tullut satoja, Tuomiokirkossa oleva Pohdintapaatti kerää niitä edelleen.

Kirkko on muutoksessa. Kirkosta eroaminen vähentää kirkollisverovaroja, joilla myös Tuomiokirkkoa jatkuvasti huolletaan ja pidetään kunnossa. Vaikka saaduissa palautteissa toivotaan jopa Tuomiokirkon museointia sellaisenaan jälkipolvia varten, arvostetaan kirkkoa ensi sijassa hiljentymisen ja Pyhän yhteyden kokemisen paikkana.

Tuomiokirkkoa ei siis mielletä museoksi, eikä se sellainen olekaan. Tasapainottelu nykyajan vaatimusten ja historian kerrostumien välillä onkin Tuomiokirkon kohdalla äärimmäisen haastavaa.

Millaisia ehdotuksia ja toiveita ihmisillä Tuomiokirkon peruskorjausta kohtaan sitten on? Suuri osa vastaajista on kiinnostunut siitä, mitä kaikkea kirkon tilaratkaisut voisivat mahdollistaa. Toivotaan paikkoja perhejuhlien pitämistä varten, toivotaan harjoittelupaikkoja muusikoille, toivotaan hiljentymis- ja sielunhoitotiloja, toivotaan historian näkymistä paremmin… Toivotaan esteettömyyden parantamista, parempaa kahvilatilaa, Tuomiokirkkomuseon kehittämistä ja jopa ulkopuolisille vuokrattavia tiloja.

Toiminnallisia toiveita on myös runsaasti. Toivotaan retriittejä, joogaa, konsertteja, kulttuuritapahtumia, pyhiinvaelluksia, yhteisöllisyyttä, opastuksia, pyhäkoulua… Kirkolle onkin kova haaste vastata tällaisiin toiveisiin jo työntekijäresurssienkin vuoksi.

Mielipiteitä on monia. Jotkut toivovat näyttötauluja pylväisiin, jotta etuosaan näkisi myös pylvään takaa. Jotkut toivovat, ettei pylväisiin ainakaan tehtäisi näyttötauluja. Muutamat toivovat parempia penkkejä, ja toiset taas toivovat, ettei penkkejä muuteta mitenkään.

Osa vastauksista on ehdottomia: ”Ei saa muuttaa mitään!” Dramaattisin keskustelu eri mielipiteistä käytiin Pohdintapaatin palautelapuissa lasten kesken siitä, pitäisikö kirkossa olla liukumäki. Alun toive liukumäestä lasten kappeliin sai lapuissa ensin kannatusta, mutta mielipide muuttui nopeasti kielteiseksi erään 5-vuotiaan perustelujen vuoksi. Konsensus päättyi niukin naukin kielteiselle kannalle.

Mitä Tuomiokirkossa tosiasiassa tullaan sitten muuttamaan? Sitä emme vielä tiedä. Vasta ensimmäiset piirustukset, joita toivottavasti päästään katsomaan myöhään tänä syksynä, antavat osviittaa muutosten laajuudesta.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Museovirasto, sekä monet muut toimijat tekevät aktiivista yhteistyötä korjausten suunnittelussa. Pyrkimyksenä on, että Tuomiokirkko eläisi tässä ajassa, mennyttä kuitenkaan unohtamatta.

Tiedostamme vahvasti myös sen, että on monia, joille Tuomiokirkko on erittäin rakas. Kuten eräs muistelija sen ilmaisi: ”Tämä kirkko on minulle maailman rakkain rakennus, ehdoton kiintopiste, lujuuden ja kestävyyden symboli.”

Kirjoittaja on Turun tuomiokirkkoseurakunnan tiedottaja.