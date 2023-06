Britanniassa on helleaalto ja pysähdyimme mieheni kanssa hiostavalla automatkalla uimaan Thames-joessa – tosin joen yläjuoksulla, ennen kuin vesi Lontoon läpi kulkiessaan saa tunkkaisen sävyn. Heathrown lentokentän lähellä vesi on puhdasta ja tietyissä kohdin virtaa sopivan hitaasti. Vaikka lentokoneet kulkevat yli eikä moottoritie ole kaukana, täällä on koskematon kukkaniitty ja kaunis pubi joen varrella.

Tiesin paikan, koska olen liittynyt avovesiuintiryhmään, jonka nettisivustolla kerrotaan uimapaikoista. Avovesiuinti on kasvanut suosiossa kovasti varsinkin koronavuosien aikaan kun uimahallit olivat kiinni ja ulkomaanmatkoille ei päässyt.

Mutta uimareita ei nytkään ollut joessa niin paljon kuIn vuoden kuumimpana päivänä olisi odottanut. Avovesiuinti on edelleen minoriteettiharrastus. Joskus tuntuu, että Britanniassa vain kolme eri ihmisryhmää ui ulkoilmassa: lapset, triathlonurheilijat ja vanhat kukkahattutädit.

Mutta miksi tässä saarivaltiossa uidaan niin vähän? Tietenkin vesi on aika kylmää ja järviä on vähemmän kuin Suomessa ja jos saunoja olisi enemmän, sekin voisi auttaa.

Mutta isona haasteena on ihan vaan pääsy uimaan. Periaatteessa Britanniassa on jonkinlainen “jokamiehenoikeus” pulahtaa jokiin, järviin ja mereen. Käytännössä täällä ei ole kuitenkaan samaa jokamiehen kulkuoikeutta kuin Suomessa, ja monet maanomistajat rajoittavat pääsyä vesialueille. Pelkäävät ehkä joutuvansa syytteeseen jos joku hukkuu, tai sitten haluavat tienata tehokkaammin näillä vesistöillä.

Kerran ilahduin kun joku paikallisessa Facebook-ryhmässä ehdotti läheisen jokirannan kehittämistä uimapaikaksi. Meitä oli muutama, jotka kannattivat tätä innokkaasti, mutta se kaatui jo muutamassa minuutissa kommentteihin tyyliin: “Siihen tarvitaan parkkipaikka ja vessat ja mihin ne sitten laitetaan?” Hengenpelastajista ja ympäristövaikutuksista puhumattakaan.

Uimataidottomuus on siis samaa tarinaa Britannian hyvinvointivaltion murenemisesta.

Viime vuonna on myös paljon uutisoitu sitä kuinka paljon jätteitä jätteidenkäsittelylaitokset päästävät Britannian vesistöihin. Se ei kovasti houkuta luontouinnille – tai ainakin, kuten mieheni totesi ennen kuin kahlasimme Thamesiin, “kannattaa uida suu kiinni”.

Britit ovat myös yllättävän uimataidottomia. Viimeisimmän Swim England -järjestön tutkimuksen mukaan yksi kolmesta aikuisesta Britanniassa ei osaa uida – noin 14,2 miljoonaa ihmistä. Ja tuntuu, että uimataidottomuus on vaan lisääntymässä. Vuonna 2015 uimataidottomia aikuisia oli vain 9 miljoonaa.

Uimakoulut eivät selvästi ole tehneet tehtäväänsä. Valtion kouluissa on yleensä parin kuukauden verran uimaopetusta, mutta sen perusteella ei monikaan oppii uimaan. Yksityiset uimakoulut ovat kallista puuhaa – jos uimahallia edes sattuu löytämään lähistöltä. Melkein 400 uimahallia on suljettu Britanniassa sitten vuoden 2011 ja jäljellä olevien tilanne on huteralla pohjalla ergianhintojen nousujen takia. Uimakoulun opettajista on myös pulaa.

Maailmanlaajuisesti uimataidon puuttuminen ei ole epätavallista. Gallup-tutkimuksen mukaan 55 prosenttia maailman aikuisista on uimataidottomia. Mutta se on epätavallista rikkaissa maissa, joissa keskiverrosti 76 prosenttia aikuisista on uimataitoisia. Britannian luku on alle tämän. Uiminen ei ehkä ole mikään ekonomien noteeraama indeksi, mutta minulle se on taas merkki siitä kuinka tässä maassa on viime aikoina eriarvoisuus lisääntynyt ja kuinka monilla tavoilla – niin pienillä kuin suurilla – se köyhdyttää ihmisten elämää.

Kirjoittaja on Britanniassa asuva toimittaja.