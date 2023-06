PUHEENVUORO

Tavoitteena on valtion kasvavalla tutkimusrahoituksella myös houkutella yksityisiä yrityksiä investoimaan innovaatioihin niin, että vuonna 2030 julkisen ja yksityisen sektorin panostukset TKI-toimintaan ovat yhteensä neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. Lain toimeenpanossa puhutaan lähes 300 miljoonan euron vuosittaisesta lisäyksestä tutkimus- ja kehitystoiminnan julkiseen rahoitukseen.

Rahoituslaki on valtavan tärkeä askel Suomen tulevaisuuden kannalta, ja on hienoa, että sen takana oleva parlamentaarinen yksimielisyys on kestänyt eduskuntavaalien ylitse. Kasvavan tutkimusrahoituksen myötä Suomi siirtyy kansainväliseen kärkeen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan toimintaympäristönä.

Menestyksen ehtona kuitenkin on, että valtion panostukset maltetaan suunnata viisaasti. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kansalliset painopisteet ja strategiset valinnat on hyvä määritellä laajapohjaisessa yhteistyössä.

Painopisteiden valinnassakin tärkeitä periaatteita ovat tieteen vapaus ja järjestelmän teknologia- ja toimialaneutraalius. Tavoitteena tulee olla tasapainoinen rahoitusjärjestelmä, jossa tieteentekijöiden ja yritysten omille aloitteille on paljon tilaa ja mahdollisuuksia kukoistaa.

Tasapainoisessa TKI-rahoitusjärjestelmässä T-kirjaimen eli tutkimuksen merkitys on suuri. Välttämätön perusta innovaatioille ja kasvulle sekä yhteiskunnan tietopohjaiselle kehittämiselle rakentuu kaikissa tilanteissa korkealaatuisen tieteellisen tutkimuksen varaan.

Yhteiskunnan digitalisaatio, väestön ikääntyminen, vihreään siirtymään liittyvät teknologiat ja tekoäly muuttavat maailmaa enemmän ja toisella tavalla kuin osaamme nyt ennustaa. Teollisuuden uudistuminen ja erityisesti radikaalien innovaatioiden synnyttäminen vaatii vahvaa tieteellisen tutkimuksen pohjaa.

Korkea laatu pitää olla tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan tavoitteena. Suomen Akatemian käyttämä kansainvälinen vertaisarviointi on tutkimuksen laadun tae. Akatemian kautta tutkimukselle suunnattu rahoitus tuottaa rahoitukselle parhaan tuoton, kun tarkastellaan tutkimuksen kansainvälistä laatua ja kilpailukykyä kiristyvässä globaalissa kilpailussa.

Ilman hyvin toimivia kumppanuuksia tutkimuksella ei kuitenkaan ole riittävää kykyä ratkaista yhteiskuntaa laajasti koskettavia ongelmia.

Suomen Akatemia valmistelee parhaillaan uutta Ideat ratkaisuiksi -rahoitusta. Sillä rahoitetaan tutkimustuloksiin pohjaavia aihioita, jotka seuraavassa vaiheessa voidaan kehittää tai kaupallistaa tuotteiksi ja ratkaisuiksi vientimarkkinoille Business Finlandin rahoituksella.

Myös Akatemian rahoittaman huippututkimukseen ja sen vaikuttavuuden edistämiseen keskittyvä lippulaivaohjelma ja Business Finlandin yritysten TKI-investointeja ja -yhteistyötä kiihdyttävä veturirahoitus tukevat innovaatioiden kasvua menestystuotteiksi ja -palveluiksi.

Esimerkkinä tiiviistä yhteistyöstä on 6G-teknologia-alan tutkimus ja kehitys, jossa Suomi on noussut kansainvälisesti eturintamaan.

Suomen Akatemian 6G-lippulaiva on tuonut yhteen korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen ja alan eturivin yritykset ainutlaatuisella tavalla. Myös maailmalla Suomen asema alan tutkimuksessa ja kehityksessä on huomattu, ja kesäkuun alussa Yhdysvallat ja Suomi sopivat korkean tason tapaamisessa yhteistyöstä 6G-alalla.

Tutkimuksen vaikuttavuuden tärkeä reitti on koulutus. Akatemian rahoittamilla tutkimushankkeilla on keskeinen merkitys osaajien määrän lisäämisessä, osaamisen tason kasvattamisessa ja kansainvälisten huippuosaajien rekrytoinnissa.

Nuorten tutkijoiden rahoitusmuodoissa merkittävä osa hakijoista on kansainvälisiä osaajia, luonnontieteiden ja tekniikan aloilla jopa yli puolet. Akatemian rahoitus toimii houkuttelevana maahantuloväylänä kilpailukykyisille kansainvälisille tutkijoille, mikä laajentaa kansallista osaamispooliamme. Suomessa valmistuvista tohtoritutkinnoista noin neljännes syntyy Akatemian rahoittamien tutkimusprojektien yhteydessä.

Tutkimustyön avulla aikaan saatu tieto ja osaaminen ovat tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta. Monimutkaistuvan maailman tuottamat uudenlaiset ja moninaistuvat kriisit ja uhat ovat nostaneet esille tarpeen vahvistaa aineetonta huoltovarmuutta.

Tiedon huoltovarmuus on yhteiskunnallista kyvykkyyttä, joka perustuu sekä omaan, pitkäjänteiseen tutkimustoimintaan että mahdollisuuteen hyödyntää muiden tuottamaa tietoa. Tässä ajassa korostuvat tutkijoiden yhteistyöverkostot luotettavina pidettyjen kumppanimaiden ja -toimijoiden kanssa. Monen tieteenalan tutkimustietoa ja osaajia tarvitaan niin sote-alan ratkaisujen tuottamiseen, koronapandemian hallintaan kuin ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseenkin.

Meillä on Suomessa erinomaiset mahdollisuudet menestyä tutkimukseen ja osaamiseen pohjaavana maana. Julkisen tutkimusrahoituksen taitava kohdentaminen, tutkimusideoiden vapaa kilpailu, tutkimuksen monipuolisuus ja strategisesti valitut painopisteet yhdessä tiiviin eri toimijoiden yhteistyön kanssa luovat meille valoisan tulevaisuudennäkymän.

Kirjoittaja on Suomen Akatemian pääjohtaja.