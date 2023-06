RIITTA SALMI

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisäksi yhteistyön merkitys on suuri mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriöissä on yleensä mahdollista jatkaa töissä ilman pitkiä sairauspoissaoloja. Sairauspoissaolon pitkittyminen ennustaa pysyvää työkyvyttömyyttä. Siksi mielenterveyspotilaan kohdalla on tärkeää säilyttää jonkinlainen työelämäkytkös, vaikkei toimintakyky riittäisi täysipainoiseen työhön, kirjoittaja toteaa.