Nykyään on helppo olla sosiaalinen ja löytää uusia tuttavuuksia somen välityksellä. Kuinka moni on kuitenkaan miettinyt kolikon kääntöpuolta eli kuinka helppoa on menettää läheisiä somen pyörteissä? Jos lähiverkosto ei ole keventynyt digitalisaation aikana, on se mahdollisesti kuitenkin kärsinyt täysin huomaamatta.

Valtaosa nuorista käyttää Snapchatia, joka toimii itse asiassa melko vaivihkaa ystävyyssuhteiden punnitsijana. Suhteiden laatua ja merkittävyyttä mitataan muun muassa striikkien eli päivittäisen molemminpuolisen snäppäämisen pituudella, mikä lopulta aivopesee nuoren täysin. Pisimpiä striikkejä ylläpidetään tyhjänpäiväisillä naamakuvilla, jotka eivät tosiasiassa edistä ystävystymistä millään tasolla. Ja kun striikkiputki katkeaa, katkeaa samalla yhteydenpito kokonaan. Tällainen käyttäytyminen saa nuoren unohtamaan ystävyyden arvon ja merkityksen, ja tosiystävien erottaminen muista käy hankalaksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Somen myötä tavallinen viestittely ja ennen kaikkea soittelu ovat oman kokemukseni mukaan alkaneet kadota nuorisokulttuurista radikaalisti. Vaikka yhteydenpito tapahtuisikin ruutujen välityksellä, olisivat nämä keinot ylivoimaisesti parempia kuin yksitoikkoinen snäppääminen.

Somen takia toisen kuulumisia ja vointia tulee kyseltyä vain harvemmin ja harvemmin. Jos tunnistat itsesi ja tuttavasi tästä, nostakaa kissa pöydälle ennen kuin on myöhäistä.

Mitä, jos some katoaisi kokonaan? Jäljelle jäisivät haavoittuvaiset ja aidot nuoret, joiden ainoa keino tutustua uusiin ihmisiin olisi tavallinen juttelu kasvotusten.

Osaisimmeko edes rakentaa uusia suhteita enää vain rehellisen juttutuokion avulla? Toisen kuvista tykkäily Instagramissa voi olla luotettava reitti tuttavuuteen aluksi, mutta autenttinen ystävyyssuhde kestää jopa ikuisen sometauon.

Kirjoittaja kuuluu TS Nuoret -toimitukseen.