PUHEENVUORO

Suomi ratifioi Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta elokuussa 2015 (Istanbulin sopimus). Sopimuksen artiklassa 25 säädetään seksuaaliväkivallan uhrien hoitamisesta ja tukemisesta. Se velvoittaa perustamaan uhreille asianmukaisia, helposti saavutettavia tukikeskuksia, jotka voivat tarjota uhreille lääketieteellistä ja oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea ja neuvontaa.

Suomen on sitouduttava Istanbulin sopimukseen turvaamalla seksuaalirikosten uhreille perustettujen Seri-tukikeskusten laadukas, tasa-arvoinen ja koordinoitu toiminta jatkuvalla valtionavustuksella tai muulla rahoituksella.

Seri-tukikeskukset on perustettu turvaamaan raiskauksen uhrien hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus. Toiminta on moniammatillista, korkeatasoista ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa. Yhteinen Seri-tukikeskusmalli ja koordinointi takaa toiminnan alueellisen tasa-arvon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Seri-tukikeskusverkosto rakennettiin ensin yliopistosairaaloiden naistentautien klinikoiden yhteyteen ja sen jälkeen on perustettu erva- nykyään yta-alueille niin sanottuja satelliittitukikeskuksia. Nykyisin Seri-tukikeskuksia on yhteensä 21 (www.thl.fi/seri).

Suurenmoisen taustatyön Seri-tukikeskusten luomisessa on tehnyt Seri-tukikeskusten koordinaattori, seksuaalikasvattaja, THL:n erityisasiantuntija Katriina Bildjuschkin. Vaikka Suomen Seri-tukikeskusmalli on vasta nuori, Suomi on saanut kansainvälisesti huomiota ja noussut Seri-tukikeskusmallinsa ansiosta seksuaalirikoksen uhrien hoidon mallimaaksi.

Toiminta vaatii kuitenkin pysyvää rahoitusta, jotta Seri-tukikeskukset voivat jatkaa ammattilaisten erityisosaamisen varmistamista koulutuksella ja työnohjauksella, Seri-tukikeskukseen liittyvää tieteellistä tutkimusta ja sen pohjalta toiminnan kehittämistä edelleen sekä toiminnan koordinoinnin varmistamista.

Lisäksi Seri-tukikeskusten tulee voida vastata kasvaviin asiakasmääriin sekä jatkohoidon järjestämiseen. 1.1.2023 voimaan astunut uusi seksuaalirikoslaki haastaa myös kansalaisten seksuaalikasvatukseen, jota Seri-tukikeskukset aktiivisesti toiminnallaan ja tiedotuksellaan osaltaan tekevät.

Seri-tukikeskukset toimivat pääosin sairaaloiden omalla rahoituksella. Vuosille 2020–2023 on saatu lisäksi rahoitus erillisrahoituksena Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Erillisrahoitus suunnattiin psykososiaalisen tuen vahvistamiseen ja kehittämiseen yliopistosairaaloissa sekä THL:n koordinaatiotyöhön.

Vuoden 2024 ja siitä eteenpäin rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä. Seri-tukikeskuksessa toimivat ammattilaiset ovat kokeneet THL:n koordinoinnin tärkeänä toiminnan tasa-arvoisen laadun varmistajana.

Suomen Gynekologiyhdistys, Suomen Kätilöliitto ja Suomen Lapsi- ja Nuorisogynekologinen yhdistys ovat tehneet yhteisen kannanoton, jossa tuodaan esille jatkuvan rahoituksen tai valtionavustukselle tarve, jotta Seri-tukikeskusten koordinoitu ja alueellisesti tasa-arvoinen toiminta voidaan jatkossakin varmistaa (https://gynekologiyhdistys.fi/2023/05/30/kannanotto-seri-tukikeskusten-jatkuvan-rahoituksen-puolesta/).

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Rahoituksella turvattaisiin Istanbulin sopimuksen toteutumista käytännössä.

Se olisi myös kansantaloudellisesti järkevää, sillä koettu seksuaaliväkivalta on yhteydessä sekä mielenterveyden että fyysisen terveyden haasteisiin, joiden hoitaminen heti akuuttivaiheessa vähentää kalliiden pitkäaikaisvaikutusten syntymistä.

Asianmukainen korkeatasoinen hoito on lisäksi ihmisoikeuksien mukaista ja syvästi inhimillisellä tasolla perusteltua.

Kirjoittaja on LT naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, Psykoterapeutti, seksuaalineuvoja, TYKS Seri-tukikeskus ja Seksuaaliterveyspoliklinikka, Suomen Gynekologiyhdistyksen Seksuaaliterveyden pienryhmän puheenjohtaja.​