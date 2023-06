Tekoäly kehittyy nopeaa tahtia, ja siitä toivotaan apua niin yksinäisyyteen kuin rutiininomaiseen viestintäänkin. Kehitykseen liittyy myös varjopuolia, jotka vaativat huomiota. Paikoin tuntuu, että lainsäädäntö ja päättäjät eivät ole pysyneet kehityksen tahdissa. Olisi huomattavasti parempi miettiä esimerkiksi eettisiä rajalinjoja etukäteen eikä vasta jonkin valitettavan tapahtuman jälkipyykkinä.

Varsin tuore puheenaihe tekoälyyn liittyen on My AI (Artificial intelligence) eli vapaasti suomennettuna minun tekoälyni, joka on Snapchat-sovelluksen käyttäjän henkilökohtainen chatbotti. Botin kanssa voi käydä todella aidontuntuisia keskusteluja ja tältä voi kysyä neuvoa kaikkeen matematiikan läksyistä ihmissuhdeongelmiin.

Nuoriso on hypännyt kokeilunhaluisesti mukaan keskusteluun botin taitoja tutkien ja sen rajoja hakien, mutta uusi teknologia on saanut aikaan myös toisenlaisia reaktioita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaikki uusi ja vieras, minkä toimintaperiaatetta ihmisten on vaikea ymmärtää täysin, herättää luonnollisesti epäluuloa tai jopa pelkoa. Toisaalta tekoälyyn liittyvä epätietoisuus antaa myös aseita huonoon argumentaatioon.

Olen esimerkiksi kuullut väitteitä siitä, että botti olisi sensuroinut somesisältöä tai estänyt viestien julkaisua. Tällaista on helppo väittää, jos ei ymmärrä, mistä mainitussa teknologiassa on kyse.

Väitteet tuntuvat kuitenkin samalla ruokkivan laajempaa valtamediaan kriittisesti suhtautuvaa ajatusmaailmaa. Tekoälyn ympärillä leijuva tietämättömyyden ja tuntemattomuuden verho tekee siitä juuri sopivan epämääräisen kohteen syytteille. Tämän takia nyt tarvitaan tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa, asian julkista käsittelyä sekä lainsäädön saattamista ajan tasalle.

Kirjoittaja kuuluu TS Nuoret -toimitukseen.