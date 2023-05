PUHEENVUORO

Työntekijän tullessa rakennustyömaalle hänet tulee perehdyttää työhön, työmaan olosuhteisiin, työmenetelmiin sekä työvälineisiin. Rakentaminen on ala, jossa on paljon erilaisia vaara- ja riskitekijöitä, joiden tunnistaminen liittyy olennaisena osana työn tekemiseen.

Vaikka rakennusalalla työturvallisuus on parantunut ja työtekijät saavat työturvallisuuskoulutusta moninkertaisesti, niin ennen töihin tuloa kuin jokaiselle työmaalle tullessaan, sattuu tapaturmia edelleen liian paljon.

Työmaaperehdytysten ja työnopastusten lisäksi työntekijöiltä yleensä vaaditaan työturvallisuuskortti, joka tulee uusia viiden vuoden välein, sekä erilaisia verkkoperehdytyksiä, joita on uusittava vuoden välein. Useissa yrityksissä työntekijän tulee vielä suorittaa yrityksen omia työturvallisuuskoulutuksia, joita on uusittava tietyin määräajoin.

Turun ammattikorkeakouluun tehdyssä opinnäytetyössä (Heiskaniemi 2023) tarkasteltiin yhden yrityksen näkökulmasta perehdytykseen liittyviä kipupisteitä ja selvitettiin perehdytyksen laatua muun muassa ulkomaalaisten työntekijöiden osalta.

Ulkomaalaisten osuus rakennusalan työntekijöistä on lisääntynyt jopa niin, että Uudellamaalla työskentelevistä jo joka kolmas työntekijä tulee muualta, kuten Virosta, Puolasta, Liettuasta ja Latviasta.

Työntekijät saattavat työskennellä useammallakin työmaalla yhtä aikaa. Tunnollinen työnantaja perehdyttää työntekijän aina uudelleen uudelle työmaalle tullessa, koska laki vaatii, että työntekijä tulee perehdyttää aina ennen uuden työn aloitusta ja työtehtävän muuttuessa. Tämä voi turhauttaa työntekijää.

Samoin työmaan päätoteuttajan perehdyttäjä, joka yleensä on työmaan työnjohtaja, tekee oman työn ohessa yhä uudelleen ja uudelleen perehdytyksen jokaisen työntekijän tullessa työmaalle. Turhautuminen aiheuttaa välipitämättömyyden lisääntymistä eikä perehdyttämiseen enää panosteta samalla tavalla. Perehdytyksen laatu kärsii.

Ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla, joiden kanssa ei välttämättä puhuta edes yhteistä kieltä, perehdytys on erityisen haastavaa. Miten varmistetaan, että työntekijä on ymmärtänyt erityiset vaarat ja riskitekijät. Työnantajan on lisäksi varmistettava, että työntekijä tekee työnsä turvallisesti niin, ettei hän vaaranna itseään tai muita.

Vaikka suurin osa työntekijöistä kokee työturvallisuuden tärkeäksi, on suhtautumisessa ja asennoitumisessa työturvallisuuteen sekä työturvallisuuden perehdyttämisessä vielä paljon parannettavaa. Miten yrityksissä kehitetään työmaahan perehdyttämistä, jotta se motivoi ja kannustaa, niin perehdytykseen tulevia, että perehdyttäjää. Miten keskitytään olennaiseen – turvalliseen työskentelyyn.

Erilaisten lippujen ja lappujen, videoiden ja PowerPoint-esitysten olemassaolon sijaan, tulee perehdytyksellä varmistaa turvallisen työskentelyn syvällinen ymmärrys ja käsitys juuri siitä työmaasta ja sen erityispiirteistä, missä kulloinkin työskennellään.

Tärkeintä on, että työntekijä näkee ja huomaa mahdolliset vaarat ja riskitekijät, ja hän kysyy ja häneltä kysytään turvalliseen työskentelyyn liittyvistä asioista. Työmaakierros antaa mahdollisuuden tähän.

Materiaalien kehittämisessä tulee hyödyntää moniammatillista yhteistyötä ja keskittyä olennaisimpiin asioihin. Materiaalien tulee olla myös helposti ymmärrettäviä, esimerkiksi kuvitettuja, jolloin perehdytettävän osaamilla kielillä ei ole niin suurta painoarvoa. Perehdytykset tulee keskittää tiettyyn ajankohtaan ja jopa viikonpäivään, jotta jokainen voi keskittyä vain perehdytykseen, ja jotta perehdyttäjän ei tarvitsisi moneen kertaan samana päivänä perehdyttää uusia työntekijöitä. Perehdytyksen tulee olla tehokasta, selkeää ja ymmärrettävää.

Kirjoittajat: Tuija Heiskaniemi Turun ammattikorkeakoulusta valmistuva insinööri (AMK). Sirpa Erkkilä-Häkkinen (TkT) Turun ammattikorkeakoulussa opettava lehtori.