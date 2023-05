PUHEENVUORO

Paavi on katolisen kirkon johtaja, Rooman piispa, mutta myös valtionpäämies. Esiintyminen eri rooleissa, milloin moraalisena arvojohtajana, milloin poliittisena toimijana on joskus aiheuttanut hämmennystä ja väärinkäsityksiä.

Nykyinen paavi Franciscus on Ukrainan sodan sytyttyä vedonnut voimakkaasti rauhan puolesta ja monen muun valtionpäämiehen tavoin tarjoutunut matkustamaan Moskovaan. Hän ei ole tuominnut Vladimir Putinia sodan aloittamisesta, vaikka on todennut Venäjän hyökkääjäksi. Lisäksi hän sodan alussa eräässä haastattelussa arveli Naton ehkä osin provosoineen Venäjän hyökkäyksen. Tosin hän pian valitti lausuntonsa irroitetun laajemmasta asiayhteydestä, jossa hän käsitteli maailmanlaajuista poliittista hajaannusta ja blokkiutumista. Hänen pääsanomansa oli neuvotteluteitse pyrkiä rauhaan ja rakentamaan kaikille parempaa maailmaa.

Näillä kannanotoilla Franciscus vertautuu kahteen varhaisempaan edeltäjäänsä Benedictus XV:iin (1914–1922) ja Pius XII:iin (1939–1958). Ensinmainittu pyrki useasti ensimmäisen maailmansodan aikana rauhanvälittäjäksi. Vuonna 1917 hän lähetti sodan osapuolille perusteellisen suunnitelman rauhan aikaansaamiseksi ja toimiksi sen jälkeen. Sotaa käyvät maat tyrmäsivät paavin ehdotuksen. Versailles’n rauhanneuvotteluiden tärkein osanottaja, Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilson, toi kuitenkin pöytään oman suunnitelmansa, joka sisälsi runsaasti elementtejä paavin ehdotuksesta.

Paavi Pius XII pyrki lähes koko toisen maailmansodan ajan rauhanvälittäjäksi Saksan ja länsiliittoutuneiden välillä. Tämän vuoksi ja turvatakseen katolisen kirkon aseman sotaa käyvissä maissa, hän pitäytyi tiukkaan puolueettomuuteen.

Hän ei julkisesti tuominnut Saksan hyökkäystä Puolaan 1939, eikä juutalaisten joukkotuhoa, mistä häntä on myöhemmin arvosteltu. Turvapaikkoja Vatikaanin tiloissa juutalaisille ja muille vainotuille oli kuitenkin tarjolla.

Syyt paavien pyrkimyksille olla rauhantekijöitä ja pohjata se ehdottomaan puolueettomuuteen löytyvät Vatikaanin tukalasta asemasta heidän virkakausinaan. Italian yhdistyminen saattoi Vatikaanin valtio-oikeudellisesti marginaaliin, vieden myös sen suuret maa-alueet.

Vasta sopimusjärjestely Mussolinin Italian kanssa 1929 toi selkeyttä Vatikaanin asemaan. Kun sopimus solmittiin vielä Saksan kanssa, oli Vatikaani toisen maailmansodan aikaan valtiosopimuksin pahasti puristuksissa kahden diktatuurin välissä. Mussolini ja Hitler tulkitsivat sopimuksia mielensä mukaan.

Franciscus tuli 2013 hyväksikäyttö- ja rahoitusskandaaleissa arvovaltaansa pahasti menettäneen katolisen kirkon johtoon. Hän sai pian havaita, että Latinalaisesta Amerikasta tulleena jesuiittataustaisena paavina hänellä on paljon vastustajia niin Vatikaanin sisällä kuin konservatiivisissa katolisissa piireissä, etenkin Saksassa ja Yhdysvalloissa.

Vatikaani on hänen aikanaan uudistunut, sillä Franciscus on nimittänyt uusia kardinaaleja merkittävistä kolmannen maailman katolisista maista ja ankaralla kädellä puuttunut paljastuneisiin taloudellisiin väärinkäytöksiin. Hän on myös nimittänyt naisia merkittäviin asemiin kirkon organisaatioissa ja ilmoittanut jatkavansa tällä tiellä. Hyväksikäyttötapauksia on kirkon piiristä yhä paljastunut, vaikka niihinkin paavi on omaksunut selvästi tiukan linjan.

Franciscukselle ei ehkä löydy roolia rauhantekijäksi Ukrainan sodassa, kuten ei löytynyt hänen edeltäjilleen maailmansotien aikana. Monet, kuten arvovaltainen The Economist-lehti, näkisivät hänen ottavan selvän poliittisen kannan Ukrainan puolesta, eikä pyrkivän välittäjäksi. Tätä Franciscus todennäköisesti tulee edeltäjiensä tavoin välttämään.

Hän haluaa kuitenkin päättää virkakautensa rauhan ja edistyksen paavina. Kehotus maailman nuorisolle ryhtyä rauhantekijöiksi on vahva viesti maailman päättäjille. Poliittinen kannanotto paavilta on myös toteamus, että hyväntekeväisyys ei ole riittävää ihmisoikeuksien parantamista. Sellaista on työn tarjoaminen sitä vailla oleville.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri.