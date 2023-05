PUHEENVUORO

Luterilaisen kirkon hallintoa on pitkään leimannut pyrkimys demokratian lisäämiseen. Kirkkolaki ja -järjestys on ollut uudistamisen tilassa. Samanaikaisesti muutosta on hidastanut kirkon perinteinen virkavaltaisuus, sen hierarkia ja pappiskeskeisyys.

Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta suurta edistystä ei ole näkynyt. Joissakin asioissa suunta on päinvastainen. Seurakunnan johtajien, kirkkoherrojen vaalit ovat siirtymässä avoimista vaaleista luottamushenkilöille. Heidän valintansa neljän vuoden välein ei taas tunnu jäsenistöä kiinnostavan. Ei, vaikka he valitsevat välillisesti myös kirkolliskokouksen.

Nykymuotoisten vaalien äänestysprosentti vuonna 2010 oli 17 prosenttia, neljä vuotta myöhemmin 15,5 , sitten 14,4 ja viime marraskuussa enää 12,7 prosenttia. Näin siitä huolimatta, että äänestysikäraja 2010 laskettiin kuuteentoista vuoteen. Nuorten äänestysinto on laskenut ja valittujen keski-ikä noussut.

Syitä on monia. Perimmäinen syy on kuitenkin kirkollisen demokratian heikko laatu. Malli on suurimmalta osalta kopioitu kunnilta, mutta näissä kahdessa on perustava ero. Kuntien, kuten myös valtion hallinnossa toimijoina ovat poliittiset puolueet. Kirkossa näin ei ole, vaikka mukana ovat keskusta, kokoomus ja Sdp; pienemmillä osuuksilla myös vihreät ja perussuomalaiset.

Seurakuntavaalien iso ongelma liittyy kaikkiin suuriin seurakuntiin. Maaseudulla ehdokkaat ehkä vielä tunnetaan, mutta kymmenien tuhansien jäsenten joukossa enää ei. Kaukaa katsoen on Helsingin tilanne käsittämätön: ehdokasryhmiä on useita kymmeniä. Esimerkiksi ”Yhteinen seurakuntamme”, ”Seurakunta kaikille” ja ”Meidän kaikkien seurakunta”. Siinäpä valinnanvaraa! Monta kertaa onkin todettu, että mielipide-erot ryhmän sisällä voivat olla suuremmat kuin ryhmien välillä.

Turussa ja Kaarinassa ovat ehdokasryhmät tähän asti olleet melko tunnistettavia. Viime vaaleissa mentiin askel taaksepäin, kun kokoomuksen ryhmä muutti nimekseen ”Sininen tie”. Turkulainen erikoisuus on, että suurimpana ryhmänä hallinnossa ovat ”Partiolaisten Ystävät”. Partio ei ole suuri ryhmä valtakunnallisesti, mutta Turussa heillä on kolmasosa kirkkovaltuustosta.

Ja mikä sitten on se ero kunnissa ja seurakunnissa? Se liittyy sekä päätösten valmisteluun että itse päätöksentekoon. Kunnissa ryhmät valmistautuvat kokouksiin ryhmäkokouksilla. Asioita käydään läpi ja vaihtoehdoista keskustellaan paitsi omassa ryhmässä, usein myös ryhmien välillä. Seurakunnissa ei tällaista käytäntöä tunneta. Valmistelu tapahtuu virkahenkilöiden toimesta. On hyvä, jos kaikki kokouksiin tulijat ehtivät kahlata läpi usein kymmenien liuskojen valmisteluaineiston.

Nykykäytäntöä on perusteltu sillä, ettei haluta puoluepolitiikkaa kirkkoon. Kanta on ymmärrettävä, mutta siitä ei olekaan kysymys. Vaan, että eri ryhmät ja niiden tavoitteet voisi edes tunnistaa. Mitä ryhmä ajaa? Minkä puolesta se kirkossa toimii?

Valtakunnallinen ”Kaikki saavat tulla” kertoo toimivansa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Pyrkimys on akuutti ja ymmärrettävä. Mutta minkä puolesta toimii ”Yhteinen seurakuntamme” tai ”Seurakunta kaikille”? Jos yhteinen tavoite ryhmältä puuttuu tai sitä ei kerrota, miten mielekästä on äänestää sen yhtä jäsentä?

Sama värittömyys ja epämääräisyys on leimannut koko kirkkoa. On koetettu välttää erimielisyyttä ja annettu kuva seurakunnasta yhtä köyttä-yhdistyksenä. Puheessa kaiken hyvän takana olevalla on kuitenkin vaara muuttua yhdentekeväksi. Väritön, hajuton ja mauton ei kykene tarjoamaan mielekkyyttä sitä etsivälle.

Suomalainen yhtenäiskulttuuri on jo menneen talven lumia. Mikä on kirkon rooli moniarvoisessa, monikulttuurisessa ja moniuskontoisessa yhteiskunnassa?

Suuntia siihen voi kirkko löytää myös menneestä, ensimmäisistä vuosisadoista ajanlaskumme alun jälkeen. Alkukirkko ei ollut valta-asemassa. Se ei puhunut yhdellä äänellä, vaan muodosti kirjavan, mutta aktiivisesti toimivan joukon erilaisia näkemyksiä. Kirkko ei ollut hierarkkinen laitos. Sen toimintaa leimasi vapaus ja rohkeus, kilpailu toisten uskontojen ja ajatussuuntien kanssa. Onko mahdollista palata tähän suuntaan, pienempänä ja vahvempana? Vaihtoehtona on laitoksen hidas kutistuminen.

Kirjoittaja on kirjailija ja pastori, viimeisin kirja on "Jeesus vai Paavali?”