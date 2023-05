PUHEENVUORO

Hyvinvointialueet hallinnoivat monialaista ja moniammatillista asiantuntijatyötä tekevää palvelutuotannon konsernia. Palvelutuotannon prosessit ja osaaminen poikkeavat eri tulosalueiden välillä merkittävästi toisistaan. Pelastuslaitoksen toteuttama tulipalon sammutus, ikääntyneiden palveluihin kuuluvat asumispalvelut, sairaalapalveluiden kriittisesti sairaiden potilaiden tehohoito tai sote-keskuksen vastaanottotoiminta eivät palvelutuotannon näkökulmasta tule samasta muotista.

Kaikkien tavoite on tietysti sama, hyvinvoiva kansalainen.

Hallinnon tuntemus palvelutuotannon erityispiirteistä on ohutta. Byrokraattinen koneisto tuottaa koko konsernia koskevia yhdenmukaisia ohjeita, joiden tulkinta on vaikeaa.

Esihenkilöt luovivat arjen realiteettien ja konsernihallinnon ohjeiden välisessä maastossa pyrkien säilyttämään yksiköiden toimintakyvyn ja kehittämään toimintaansa siinä määrin kuin se omin voimin on mahdollista.

Strategian mukaan johtaminen on valmentavaa, motivoivaa ja arvostavaa. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan ja tietoon perustuvan päätöksenteon. Työn pitovoiman ja työhyvinvoinnin uskotaan paranevan.

Konsulttityönä toteutettu muutosvalmennus lupasi kehittää yhteistä ymmärrystä muutoksen suunnasta ja luonteesta.

Hienoja sanoja. Käytännön arki puhuu toista kieltä.

Tietoon perustuva päätöksenteko eli tiedolla johtaminen on paitsi tiedon prosessointia ja tietotekniikan hyödyntämistä myös ja ennen kaikkea dialogia organisaation sisällä, tilannekuvan ja tavoitteiden jaettua tulkintaa. Johdon tulisi edistää tiedon jakamista ja oppimista parantavaa kulttuuria, joka mahdollistaa luottamuksen ja sitoutumisen kasvamisen.

Hyvinvointialueen hallinnon ja palvelutuotannon välistä vuoropuhelua ei kuitenkaan käydä. Yhdessä mietittäviä kiperiä kysymyksiä olisi paljon, eikä pelkät strategian kauniit sanat riitä niitä ratkomaan.

Mitä konkreettisia tavoitteita toiminnan kehittämiselle asetetaan? Pitääkö säästää ja jos on niin mistä säästettäisiin? Mihin panostetaan? Miten kehitetään moniammatillista yhteistyötä ja professioita? Miten turvataan työvoiman saatavuutta? Miten ratkaistaan kasvavissa jonoissa olevien potilaiden hoidon tarve? Entä miten parannetaan hoidon saatavuutta? Mitä sairaalan kehittämistoimia tarvitaan turvaamaan sairaalapalvelut tulevinakin vuosina?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältö ei ole yksinomaan hyvinvointialueiden päätettävissä. Palvelujen sisältöä ohjaavat lait, niiden juridinen tulkinta ja tieteellinen näyttö.

Vaikuttavuuteen perustuvaa palvelutuotannon ohjausta tarvitaan, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että sairauksista ja toimintakyvyn heikkouksista kärsiviä ihmisiä on autettava, on meillä käytettävissä vaikuttavia ja tutkittuja interventioita tai ei. Niiden puuttuessa hoidetaan niin kuin tapana on ollut ns. hyvien käytäntöjen mukaan.

Suomi velkaantuu ja väestörakenne muuttuu vuosi vuodelta epäedullisemmaksi ylläpitää hyvinvointivaltiota. Meillä on huomattavaa henkilöstöpulaa jo nyt ja merkittävä osa henkilöstöstä on eläköitymässä lähivuosien aikana eikä uusia ammattilaisia ole tarjolla vastaavaa määrää.

Joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias, vuonna 2030 joka kolmas. Vaikka sairaudet eivät yleistyisi, vanhenevan väestön potilasmäärä kasvaa joka tapauksessa.

Niukkenevien resurssien aikana tarvitaan kykyä priorisoida ja fokusoida olennaiseen ja tehdä myös epämiellyttäviä päätöksiä.

Tiedolla johtamisen teoria kertoo, että organisaatioissa tulee olla riittävä määrä vakautta ja luovaa kaaosta. Tällä hetkellä tuntuu, että vakautta on vielä jäljellä vanhojen organisaatioiden perintönä ja lisäksi on kaaosta, joka ei ole luovaa.

Lisääntynyt byrokratia, tukipalveluiden etääntyminen perustyöstä, dialogin puuttuminen, tyhjät lupaukset ja näköalattomuus tekevät arjesta turhauttavaa. Vesi seisoo eikä eteenpäin päästä. Hallinnoiva ote ei riitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon haasteiden taklaamiseen.

Hyvinvointialueiden osien ominaispiirteiden tunnistaminen ja tarttuminen konkreettisesti niiden haasteisiin on välttämätöntä, jotta hallinnoinnista päästäisiin johtamiseen. Matriisiorganisaation tuottamat määräykset ja ohjeet eivät korvaa tavoitteellista johtamistyötä.

Suomen yliopistosairaalat toimivat vielä melko hyvin, mutta niiden toiminnan kehittämistä ei voi jättää pitkäksi ajaksi sivuraiteelle. Uuden hallituksen ohjelmaan toivoisi sote-uudistuksen täydennys- ja korjaustyökalupakkia. Yliopistosairaaloiden asemaa ja rahoitusta tulisi pohtia omana kokonaisuutenaan.

Luottamuksen palauttamiseksi tarvitaan aitoa vuoropuhelua, yhteistä näkemystä tavoitetilasta, realismia ja konkreettisia toimenpiteitä. Hallinnoinnista pitää siirtyä moderniin johtamiseen.

Kirjoittaja on tulosryhmäjohtaja, syöpätautien erikoislääkäri, dosentti, Operatiivinen ja syöpätaudit tulosryhmä, Tyks, Varha.