Istun ala-asteella pulpetissa ja olen saanut eteeni kaunokirjoitukselle pyhitetyn vihon. En muista aihetta, mutta tehtävänannon sitäkin kirkkaammin: nyt kirjoitetaan.

Raapustan monta sivua tarinaa koukeroisilla kaunokirjaimilla. Tunnen pitelemätöntä riemua siitä, että voin uppoutua sanojen vietäväksi kaikessa rauhassa. Tyhjä sivu on kuin maailma, josta minulla on oikeus tehdä mieleiseni. Kirjoitan kynä sauhuten, kunnes kiidän näyttämään vihkoa opettajalle: riittääkö?

Voisi sanoa, että kirjoittaminen on ollut elämässäni läsnä aina ensimmäisistä koulumuistoista saakka. Siitä on muotoutunut minulle tapa olla – kynän kautta havainnoin, tarkastelen ja jäsennän ajatuksiani. Vaikka rakastan hyviä keskusteluita sekä puheita, on olemassa syvyyttä, jonka tavoittaa vain paperilla olevien sanojen kautta.

Kirjoittaessani koen kertovani parhaiten sekä omaa että muiden tarinaa, eikä ihme, että olen löytänyt intohimoni lehtijuttujen teosta. Tekstin tuottaminen on mitä suurimmassa määrin ajattelua, ja kaikki meistä tietävät, ettei ajattelu ole aina ihan yksinkertaista.

Välillä kirjoittaminen on siis vaikeaa. Silloin tuntuu, ettei mikään onnistu ja tyhjä sivu vain tuijottaa vaativasti edessä. Tämäkin kuuluu asiaan. Ja kuinka hieno onkaan tunne, kun onnistuu nivomaan sanottavan sujuvaksi tekstiksi ja yhtäkkiä palaset loksahtavat kohdalleen.

Jokaisella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus kirjoittaa omista lähtökohdistaan sekä kiinnostuksen kohteistaan. Kirjoittaminen on tapa tulla kohdatuksi ja kosketetuksi tavalla, jota tarvitsemme tässäkin ajassa kipeästi. Kirjoittaminen ei ole vain henkilökohtaisesti tärkeää: se on parhaimmillaan järisyttävä voima, joka sysää asioita muutokseen.

Milloin sinä viimeksi kirjoitit? Jos edessäsi olisi nyt tyhjä paperi, mitkä sanat valikoisit siihen?

Kirjoittaja kuuluu TS Nuoret -toimitukseen.