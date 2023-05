Maaliskuu on kansainvälinen essentiaalinen vapina -tietoisuuskuukausi, jonka tarkoituksena on lisätä tietoa hyvin yleisestä, mutta huonosti tunnetusta liikehäiriösairaudesta. Se koskettaa Suomessa noin 50 000 – 80 000 ihmistä. Vapinaa esiintyy kaiken ikäisillä ja oireet voivat alkaa osalla jo lapsena tai nuorena. Vanhemmiten sairaus yleistyy väestössä. Vapinaoireet esiintyvät käsissä, päässä, jaloissa ja osalla äänessä.

Liikehäiriösairauksien liitossa havahduttiin muutama vuosi sitten siihen, että essentiaalinen vapina aiheuttaa fyysisisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita sairastaville.

Sairaus koskettaa myös työikäisiä ja haittaa heidän työssään suoriutumistaan. Lisäksi moni sairastava kantaa mukanaan häpeää ja peittelee vapinaoireita. Osa jopa eristäytyy sairauden takia. Vapinaoireita tulkitaan usein virheellisesti krapulaksi, jännittämiseksi tai muuksi sairaudeksi. Elämä sairauden kanssa ei ole helppoa.

Essentiaalisen vapinan kanssa sinuiksi -hankkeen vuosina 2020–2023 on tavattu satoja sairastavia ja havaittu, että sairauteen liittyy usein vaikeus kertoa muille omasta tilanteesta. Monet ovat eläneet jopa vuosikymmeniä tapaamatta koskaan vertaisiaan. Vapinaa on peitelty ja siitä on vaiettu. Sairaudesta ei ole ollut saatavilla paljoa tietoa. Lääkäreiden yleinen kommentti on ollut ”se on vain vapinaa, koita pärjätä”.

Tietoa ja tukea on saatavilla. Essentiaalinen vapina on etenevä sairaus ja sitä hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä. Lääkehoidosta hyötyy noin puolet potilaista. Kun lääkkeistä ei ole saatu hoitovastetta, on vaihtoehtoina Deep Brain Stimulaatio DBS-hoito tai kohdennettu ultraäänihoito (HIFU-hoito), joista jälkimmäinen tuli uutena hoitomuotona Suomeen Turun yliopistolliseen keskussairaalaan vuosi sitten. Moni on saanut näistä uusista hoidoista apua.

Lääkärilehden artikkelin (18.2.2022) mukaan essentiaalinen vapina on monimuotoisempi kuin aiemmin uskottiin, ja joka kymmenennellä oirekuva etenee vaikea-asteiseksi. Vapinan lisäksi sairauteen saattaa liittyä myös merkittäviä ei-motorisia oireita kuten masennusta, ahdistusta ja muistioireita. Oirekuvaan saattaa liittyä lieväasteisina myös muita neurologisia oireita, kuten lepovapinaa, kognitiivisia ongelmia, ataksiaa, ja tasapainon vaikeuksia. Nämä vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun.

Arjen askareet vapinan kanssa ovat haastavia. Moni sairastava on sopeutunut tilanteeseensa ajatuksella, että vapina on vain ominaisuus tai piirre. Se kulkee myös monella suvussa. Kuitenkin niin kauan, kun sairaus mielletään vain vapinaksi ja sitä pidetään vähäisesti haittaavana, se ei saa ansaitsemaansa asemaa etenevänä liikehäiriösairautena, joka aiheuttaa todellisia haasteita ihmisten arjessa ja haittaa heidän elämänlaatuaan. Osa joutuu jäämään sairauden takia varhennetulle eläkkeelle.

Sairastavat saivat oman yhdistyksen Essentiaalinen vapina ry:n kaksi vuotta sitten. Vertaistapaamisiin on mahdollista osallistua kymmenellä paikkakunnalla ja verkossa. Videoita sairaudesta, sen hoidosta ja itsehoidosta on tehty hankkeen aikana ja ne löytyvät verkosta. Sairastavien kokemus siitä, että on yksin ja ainoa, on nyt selätetty.

Meillä jokaisella on vain yksi elämä ja oikeus elää sitä täydesti vapinasta tai muusta sairaudesta huolimatta. Muiden ihmisten tekemät väärät tulkinnat saadaan loppumaan vain lisäämällä tietoa ja rohkaisemalla sairastavia avoimesti kertomaan, mistä on kyse.

Suomessa tehty työ essentiaalista vapinaa sairastavien tukitoiminnan kehittämiseksi ja tiedon lisäämiseksi on saavuttanut myös kansainvälistä arvostusta. Maailmanlaajuisesti asia koskettaakin valtavaa määrää ihmisiä. Iso-Britanniassa arvioidaan olevan yli miljoona essentiaalista vapinaa sairastavaa.

Meillä ei ole varaa menettää työikäisiä ihmisiä varhaiseläkkeelle vain siksi, että he eivät löydä tuen ja avun piiriin. Avun pyytäminen ja antaminen ei ole meille suomalaisille helppoa, mutta kun huomaat jonkun, jonka kädet tärisevät kahvikuppia kantaessa, tarjoa apua. Jos omat kätesi vapisevat, pyydä apua.

Kirjoittaja on hankesuunnittelija Liikehäiriösairauksien liitto ry:ssä.