PUHEENVUORO

Poikkeuksellisen maailmantilanteen ja turvallisuusympäristön muutoksen takia Suomenkin on otettava entistä vahvemmin huomioon sotilaallisen uhan mahdollisuus. On tärkeää muistaa, että sotilaallisen varautumisen kanssa käsi kädessä kulkee siviiliyhteiskunnan varautuminen. Ilman sitä kokonaisturvallisuutemme ei toimi.

Suomi on selviytynyt hyvin vuodesta, joka seurasi Venäjän laajaa hyökkäystä Ukrainaan. Irtautuminen Venäjän tuonnista on vaatinut paljon etenkin energiasektorilta ja teollisuudelta, mutta sitkeällä työllä tämä ”yhden yön ihme” toteutettiin Suomessa. Ennakoivan varautumisen hyödyt ovat tulleet näkyviin: rinnakkaisten tavaravirtoja ja logististen reittien hyödyntäminen on ollut viisautta.

Huoltovarmuuden tavoitteena on, että yhteiskunnan elintärkeät toiminnot pystytään ylläpitämään riittävällä tasolla myös erilaisissa vakavissa kriisi- ja häiriötilanteissa. Tätä työtä tehdään elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyönä.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että toimintaympäristö ja turvallisuustilanne voivat muuttua nopeasti ja siksi huoltovarmuuden kehittäminen ei saa loppua tai hidastua. Päinvastoin, meidän on tehtävä enemmän ja paremmin.

Poikkeuksellinen maailmantilanne ja Venäjän hyökkäyssota ovat muuttaneet, ei pelkästään turvallisuusympäristöä, vaan myös geopolitiikan realiteetteja. Muuttunut turvallisuusympäristö korostaa perinteiseen sotilaalliseen uhkaan sekä laaja-alaiseen vaikuttamiseen – eli hybridiuhkiin – varautumisen merkitystä. Geopolitiikan jännitteet ja maailman jakautuminen demokraattisiin ja autoritäärisiin valtioihin lisäävät globaalin talouden häiriöiden, kuten arvo- ja toimitusketjujen vakavien katkosten, mahdollisuutta.

Suomessa on heti keväällä 2022 Venäjän hyökkäyssodan alettua tehty viisaita ja kauaskantoisia ratkaisuja. On vahvistettu kansallista puolustusta ja tehty tarpeellinen päätös liittyä Natoon.

Kansallinen kyvykkyys selviytyä pahimmista kriiseistä – tai estää niiden syntyminen – riippuu myös siviiliyhteiskunnan kriisinsietokyvystä. Siitä, miten yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, kuten sähkö, puhdas vesi, ruoka, tietoliikenneyhteydet, voidaan pitää yllä myös kaikkein pahimmissa tilanteissa.

Uusien uhkien keskellä onkin perusteltua tehdä vertailua sotilaallisen maanpuolustuksen järjestämiseen ja sen resurssointiin. Olisi luontevaa nähdä huoltovarmuus entistä vahvemmin nimenomaan sotilaallisen maanpuolustuksen vastinparina siviiliyhteiskunnassa.

Lähivuosien huoltovarmuustyössä korostuvat poikkeuksellisen maailmantilanteen lisäksi huoltovarmuuden piiriin tulleet uudet, entistä moniulotteisemmat uhat kuten kyberiskut, hybridivaikuttaminen ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit.

Uusien uhkien keskellä huoltovarmuuden taso on määriteltävä uudelleen ja nähtävä huoltovarmuus vahvemmin osana kokonaisturvallisuutta. Pelkkä sotilaallinen suorituskyky ei riitä, vaan tarvitaan myös siviiliyhteiskunnan toimintojen tehokasta turvaamista, Ukrainan tilanne osoittaa tämän käytännössä.

Suomi on huolehtinut hyvin välttämättömästä sotilaallisen puolustuksen resursoinnista, mutta huoltovarmuuden kyvystä vastata kasvavista haasteista ei ole huolehdittu ja resurssit ovat trendinomaisesti laskussa. Kuitenkin, jos siviiliyhteiskunta ei ole riittävän iskunkestävä, sotilaallisen varautumisen ylläpitäminen kärsii.

Tarvitaan toimenpiteitä kriittisen infrastruktuurin suojaamisen vahvistamiseksi, energiahuoltovarmuuden ja ruokaturvan sekä lääkkeiden saatavuuden varmistamiseksi jne. Pelkästään kriittisen infran vahvistaminen entistä häiriökestävämmäksi edellyttää lisäpanostuksia digiturvaan, fyysiseen suojaamiseen sekä informaatioturvallisuuteen.

Huoltovarmuustoiminta tarvitsee riittävät resurssit. Jos huoltovarmuusrahaston rahoituspohjaa ei kyetä mitä pikimmin korjaamaan, suomalainen kokonaisturvallisuusmalli menettää toimintakykynsä. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota ovat osoittaneet, kuinka tärkeää turvallisuuden tuottaminen on tavalla, joka huomioi kaikki yhteiskunnan osapuolet ja siten koko siviiliyhteiskunnan.

Kirjoittaja on Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja.