PUHEENVUORO

Mikäli Afrikan talous ja yhteiskuntien vakiintuminen kehittyvät suotuisasti tulee se merkitsemään suuria mahdollisuuksia Euroopan ja Afrikan väliselle kaupalle ja muulle taloudelliselle ja kulttuuriselle yhteistyölle. Mikäli Afrikka ajautuu taloudelliseen ja/tai poliittiseen kurimukseen merkitsee se pahimmillaan kansainvaellusten kaltaisia väestön siirtymiä Afrikasta Eurooppaan. Paljon laajempia kuin mitä nyt nähdään Välimeren alueella.

Kylmän sodan päätyttyä Kiinan vaikutus Afrikan mantereella on lisääntynyt huimasti. Kiina on tehokkaasti käyttänyt suuria summia vaikutusvaltansa kasvattamiseen investoimalla erityisesti mantereen infrastruktuuriin. Myös Venäjän valtapyrkimykset, esimerkiksi Malissa, ovat olleet viime vuosina ilmeiset ja Euroopan kannalta huolestuttavat.

Parin viime vuoden aikana on ollut nähtävissä niin EU:n kuin Yhdysvaltojen kasvava kiinnostus Afrikkaan. Tosin Eurooppa on aina säilynyt Afrikan suurimpana kauppakumppanina.

Osittain länsimaiden kasvanut kiinnostus liittyy ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin ja odotuksiin Afrikan mahdollisuuksista toimia hiilinieluna. Ukrainan sodan seurauksena esiin on noussut yritys löytää Afrikasta ratkaisuja Euroopan energiaratkaisuihin.

Yhdysvaltojen kongressi päätti hiljattain 50 miljardin dollarin avustuspaketista Afrikan Unionille. Huomion arvoista on myös se, että Yhdysvallat rakentaa uutta suurlähetystöä Namibian pääkaupunkiin Windhoekiin, jossa myös EU:n suurlähetystö sijaitsee. Hiljattainen presidentti Joe Bidenin puolison vierailu Namibiassa samaan aikaan, kun Etelä-Afrikka järjesti yhteiset merisotaharjoituksen Kiinan ja Venäjän kanssa tuskin oli sattumaa.

EU on kokoamassa 300 miljardin euron arvosta investointeja kehittyville markkinoille. Sen Global Gateway-strategian tavoitteena on kasvattaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja roolia kehittyvillä markkinoilla. Tavoitteena on suunnata puolet Global Gateway-strategian investoinnista Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan.

Mikä on Suomen Afrikka strategia?

Viime vuosikymmenen aikana Suomi on pyrkinyt parantamaan maakuvaansa eri puolilla maailmaa erilaisten ohjelmien avulla. On vaikea kuvitella, missä Suomella voisi olla parempi maakuva ja sitä kautta pääsy koko eteläiseen Afrikkaan kuin Namibiassa.

Heinäkuussa 1870 ensimmäiset suomalaiset lähetystyöntekijät saapuivat nykyisen Namibian pohjoisosassa sijaitsevalla Ambomaalle (Ovamboland), joten Suomen maakuvan rakentaminen siellä alkoi jo paljon ennen kuin Suomesta tuli itsenäinen valtio.

Ensimmäisistä suomalaisista lähetystyöntekijöistä pysyvimmän jäljen Afrikkaan jätti Inkerinmaalla syntynyt Martti Rautanen (1845–1926). Merkittävän vaikutuksen jätti myös Saarijärveltä lähtöisin oleva lääkäri Selma Raunio (1873–1939), jonka perustama sairaala oli vuosikymmenien ajan ainoa sairaala pohjoisen Namibian alueella. Osittain suomalaisten pitkäjänteisen lähetystyön merkitys tulee ilmi siinä, että Namibian väestöstä yli 90 prosenttia kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Näiden ja satojen muiden suomalaisten työn ansiosta syntyi Namibiassa usein suomalaisille kerrottu tarina siitä, että namibialaisten mielestä on kolmenlaisia ihmisiä: mustia, valkoisia ja suomalaisia. Paikalliset eivät tarinan mukaan tiedä kumpia suomalaiset ovat. Suomalaisvaikutuksesta kertoo myös se, että edelleen Namibian etunimistä yli kymmenen prosenttia on suomalaisperäisiä. Namibian itsenäistymisprosessissa YK:n valtuutettuna toimineen presidentti Martti Ahtisaaren toiminta edelleen vahvisti Suomi kuvaa.

Namibiassa on myös toisenlaisia maakuvia Euroopasta. 1900-luvun alussa Saksan suorittama hererojen ja namojen kansanmurha on edelleen muistissa. Saksan pari vuotta sitten tekemä virallinen anteeksipyyntö ja siihen liittyvät rahalliset korvaukset ovat osittain normalisoineet saksalaisten ja namibialaisten välejä, mutta jännite on edelleen ilmeinen. Keskustelu asian oikeudenmukaisesta ratkaisusta jatkuu edelleen eri tasoilla. Historian painolasti ei ole kuitenkaan estänyt Saksan ja Namibian taloudellisten suhteiden voimakasta kehittymistä.

Saksan yksi ratkaisu oman ja EU:n energiakriisin ratkaisemiseksi onkin kunnianhimoinen suunnitelma käyttää Namibian lähes rajattomia aurinkovoiman ja tuulivoiman mahdollisuuksia vihreän vedyn tuotantoon. Saksa suunnittelee miljardien eurojen investointeja Atlannin rannalla sijaitsevan Luderitzin alueelle.

Kuljetus Eurooppaan tapahtuisi ammoniakkina, missä se voitaisiin tarvittaessa muuttaa uudelleen vedyksi tai käyttää sellaisenaan. Tässä Namibian ja myös Suomen pienillä ja keskisuurilla yrityksillä olisi erinomainen mahdollisuus alihankintaan.

Maailmalla investoidaan nyt valtavasti vihreän vedyn tuotantoon, kuljetukseen ja käyttöön liittyvään tutkimukseen. On selvää, että näihin liittyvä teknologia tulee lähivuosina kehittymään nopeasti.

Suomen innovatiivisuus ja teknologinen edelläkävijyys tarjoaisivat meille mahdollisuuden Euroopan ja Afrikan yhteistyön suunnannäyttäjäksi, mikäli uskaltaisimme siihen tarttua. Vihreään energian tuotantoon liittyvien kysymysten ohella Suomella olisi erinomaiset mahdollisuudet lisätä yritysten välistä yhteistyötä esimerkiksi prosessi- ja kaivosteollisuuden ja digitalisaation alueella.

Julkisilla toimijoilla, erityisesti yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla, olisi samoin hyvät mahdollisuudet kehittää eri koulutusasteiden yhteistyötä ja siihen liittyvää osaamisen vientiä ja tuontia. Vaikka välimatka on pitkä päivittäistä digitaalista kommunikaatiota helpottaa tänä päivänä se, että aikaeroa ei ole.

Kirjoittajat: Kalervo Väänänen, vieraileva professori, Namibian yliopisto; Mikko Hupa, professori emeritus Åbo Akademi; Jussi Mälkiä, hallituksen puheenjohtaja Meriaura Oy ja Kenneth Matengu, rehtori, Namibian yliopisto, puheenjohtaja Pan African University Council.