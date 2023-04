Sosiaali- ja terveydenhuollossa (sote) ilmenee epäeettistä toimintaa ja epäkohtia, jotka ovat olleet viime vuosina tiiviisti mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa. Sote-alan ammattilaisten työn keskeisin tavoite on ylläpitää ja edistää kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Sote-alan ammattilaisista hoitotyöntekijät edustavat suurinta ammattiryhmää. He toimivat pääasiallisesti lähellä potilasta tai asiakasta ja siten tunnistavat herkästi epäeettistä toimintaa ja epäkohtia, jotka saattavat vaarantaa hyvän hoidon. Epäeettiseen toimintaan puuttumisella ja epäkohtien ilmoittamisella saattaa kuitenkin olla negatiivisia seurauksia ilmoittajalle itselleen kuten syrjintää, työpaikkakiusaamista tai ääritapauksessa irtisanominen.

Suomessa on hiljattain astunut voimaan laki, joka suojaa epäkohdista ilmoittavaa työntekijää vastatoimilta ja muilta negatiivisilta seurauksilta. Suppea soveltamisalan tulkinta laissa rajaa kuitenkin lähes kokonaan lain ulkopuolelle mahdollisuuden epäeettisen toiminnan ja epäkohtien ilmoittamiseen sote-alalla.

Suppea tulkinta laissa vie hoitotyön ammattilaisilta aidon mahdollisuuden nimettömään, luottamukselliseen ja turvalliseen epäkohtien ilmoittamiseen ja ilmoitusten käsittelyprosessiin. Tämä saattaa pahimmillaan ehkäistä epäkohtiin puuttumista ja niistä ilmoittamista, vaarantaen siten potilaiden hyvän ja eettisesti korkealaatuisen hoidon. Koska ilmiantamiseen liittyy vahvasti pelko itselle aiheutuvista negatiivisista seurauksista, se edellyttää yksilöltä moraalista rohkeutta.

Hoitotyöntekijä saattaa kuitenkin jättää toimimatta moraalisesti rohkeasti eli ilmoittamatta epäeettisestä toiminnasta tai epäkohdasta, mikäli pelko hänelle itselleen mahdollisesti koituvista ikävistä seurauksista tuntuu ylitsepääsemättömältä.

Laki epäkohtien ilmiantajan suojelemisesta saattaisi lisätä yksilön kokemaa turvallisuuden tunnetta sekä edistää moraalista rohkeutta epäkohtiin puuttumisessa. Lisäksi epäkohtiin puuttuminen ja niiden korjaaminen saattavat lisätä hoitotyöntekijöiden työhyvinvointia sekä edistää työpaikassa ja alalla pysymistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on käytössä erilaisia ilmoituskanavia kuten HaiPro-järjestelmä, joka on tarkoitettu terveydenhuollossa tapahtuvien haitta- ja vaaratapahtumien raportointiin. Kyseinen järjestelmä ei sellaisenaan taivu epäeettisen toiminnan tai epäkohtien ilmoittamiseen, mutta sellainen on mahdollista saada lisäosiona Haipro-järjestelmään.

HaiPro-ilmoituksen käsittelee pääasiassa sen yksikön esihenkilö, jossa haitta- tai vaaratapahtumasta on tehty ilmoitus, heikentäen ilmoittajan pysymistä nimettömänä. Ilmoittajansuojalaki määrittää sisäisen ilmoituskanavan perustamisesta yli 50 henkilön organisaatioihin, johon ilmoitus voidaan tehdä nimettömänä ja ilmoituksia käsittelevät tähän tehtävään erikseen määritellyt henkilöt tai työryhmä. Lisäksi laki määrittää sanktion mahdollisista epäkohtien ilmoittajaan kohdistuvista vastatoimista.

Pelkät ilmoituskanavat eivät ole kuitenkaan riittäviä, vaan niiden lisäksi organisaatiossa tarvitaan selkeitä käytänteitä ja toimintamalleja, joiden avulla ilmoitettuihin epäkohtiin puututaan ja niitä selvitetään tehokkaasti, kehittäen eettisesti kestävää toimintaa. Toiminnan kehittämistä on tarpeen myös seurata erilaisilla etiikan mittareilla, jotta kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän hoidon laadun kehittäminen voidaan varmistaa.

On ensiarvoisen tärkeää, että ilmoittajansuojalaki suojaisi myös sote-alalla työskenteleviä ammattilaisia vastatoimilta tilanteissa, joissa he toimivat moraalisesti rohkeasti ilmoittaessaan tunnistamistaan epäeettisestä toiminnasta tai epäkohdista työpaikallaan. Näin tuettaisiin myös sote-alan ammattilaisten eettistä osaamista ja organisaation eettisiä toimintatapoja sekä panostettaisiin laadukkaaseen ja eettisesti turvalliseen potilashoitoon.

Kirjoittajat ovat Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen Etiikka terveydenhuollossa ja hoitamisessa -alaohjelman väitöskirjatutkijoita.