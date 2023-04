ALIO

Äidinkielen perusta luodaan lapsen varhaisvuosina. Vauva kuulee raskauden puolivälistä alkaen. Vastasyntynyt tunnistaa puheäänestä äidin ja henkilöt, jotka ovat keskustelleet äidin kanssa loppuraskauden aikana. Vastasyntyneellä on valmiuksia tunnistaa oma äidinkielensä muiden kielten joukossa kuten myös hänelle raskauden aikana luettuja loruja ja kuulemaansa musiikkia.

Vauva on valmis vuorovaikutukseen syntymästään alkaen. Hän ei vielä ymmärrä sanoja, mutta nauttii puheesta, katseesta ja kosketuksesta. Vauva myös aistii häntä hoitavan henkilön tunnetiloja äänensävystä ja käsittelystä. Keskustelu vauvan kanssa sovitetaan tilanteeseen ja vauvan tunteisiin sopivaksi.

Vauva oppii esikielellisiä taitoja varhain ja alkaa myöhemmin ymmärtämään yksittäisiä sanoja ja oppii niitä sanomaan. Lapselle ääneen lukeminen ja tarinointi kehittävät kielen kehitystä ja mielikuvitusta.

Vuonna 1972 perustettu Lukukeskus – Läscentrum ry, jonka toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä suomalaiset säätiöt, on ansiokkaasti edistänyt lapselle ääneen lukemista. Lue lapselle -hankkeessa vanhempia kannustetaan lukemaan ääneen lapselleen. Vanhemmille on tehty opas lukemisen merkityksestä ja tästä oppaasta on 15 eri kieliversiota.

Lukulahja lapselle -kirjaohjelmassa on puolestaan vuodesta 2019 lähtien annettu neuvolan terveystarkastuksissa kirjalahja kaikille Suomessa syntyneille lapsille. Alkuperäiset suomen- ja ruotsinkieliset kirjakassit sisälsivät ensikirjan, satukirjan, lorukortit, Lue lapselle -lukumitan ja kutsukortin kirjastoon.

Tavoitteena on varmistaa kaikille perheille tasavertaiset mahdollisuudet varhaislukemiseen. Vuonna 2021 syntyneille vauvoille Lukulahja oli saatavilla yleisimmillä vähemmistökielillä. Näitä eri kieliversioita tarvitaan luonnollisesti lisää. Äidinkielen vankka perusta edistää ajattelun kehitystä, oppimisvalmiuksia ja parantaa koulumenestystä.

Palaute Lukulahja-kirjaohjelmasta on ollut myönteistä. Kirjalahja on kannustanut vanhempia lukemaan lapselleen. Se myös soveltuu neuvolaan erinomaisesti.

Terveystarkastuksissa joka tapauksessa seurataan ja arvioidaan lasten kielellistä kehitystä, puheen tuottamista ja sosiaalisia taitoja, sekä kannustetaan vanhempia lapsen kielellisen kehityksen tukemisessa.

Neuvolan terveydenhoitajat ovat kokeneet, että kirjakassin antaminen perheille tarjoaa luontevan tilaisuuden keskustelun jatkamiseen lapselle ääneen lukemisen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Vanhempia kannustetaan lukemaan lapselleen ääneen vielä senkin jälkeen, kun hän on oppinut lukemaan.

Lukuhetki merkitsee vuorovaikutteista yhteistä aikaa ja rauhoittumista. Terveydenhoitajat myös haluaisivat antaa kirjalahjan jatkossakin perheille.

Lukulahja lapselle -kirjaohjelma sai vuosina 2019–2021 rahoituksen Suomen Kulttuurirahastolta. Suomen Eduskunta myönsi ohjelmalle rahoituksen vuosiksi 2022–2023. Kirjalahja on toistaiseksi saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, mutta tulevaisuudessa myös eri kieliversioina. Jatkossa on tärkeää saada Lukulahja-kirjaohjelmalle pysyvä rahoitus.

Lukukeskus on tehnyt selvityksen monikielisestä lukutaidosta. Monikielisissä perheissä puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi muita kieliä. Monikielisen lukutaidon tukeminen on lukutaidon kehittymisen tukemista sellaisilla lapsen käyttämillä kielillä, jotka ovat hänen arjessaan tärkeitä. Selvitys antaa tietoa julkisten ja yksityisten palvelujen kehittämiseksi kaiken kielisten lukutaidon tueksi.

Kaikki Suomessa asuvat lapset ansaitsevat yhdenvertaiset lähtökohdat tutustua äidinkielellään ensi- ja satukirjan saloihin. Monikulttuurisessa Suomessa kirjalahjan merkitys on kiistaton. Äidinkielen tukeminen varhaislapsuudessa edistää lasten oppimisvalmiuksia ja parantaa koulumenestystä. Kirjalahjalla on myös laajempi merkitys: lukemiskulttuuri on perheille pääomaa ja arvokasta perintöä lapsille.

Kirjoittaja on terveystieteen tohtori, dosentti (terveyden edistäminen).