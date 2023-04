PUHEENVUORO

Töölön sairaalan museo suljettiin viime vuoden marraskuussa. Mikkelin Moision psykiatrisen sairaalan museo suljettiin viime vuonna. Kuopion yliopistosairaalan museo Siilinjärven Tarinaharjussa suljettiin syksyllä 2021. Myös Lastenlinnassa toiminut Lastenhoidon erityismuseo on suljettu. Sotilaslääketieteenmuseon toiminta Lahden Hennalassa on ollut lakkautusuhan alla yli 10 vuotta, mutta saanut jatkoaikaa vuoteen 2025 asti.

Kymmeniä sairaala- ja apteekkimuseoita on suljettu, pakattu banaanilaatikoihin, varastoitu ja jopa huutokaupattu. Osa kokoelmista on kadotettu lopullisesti. Samalla on kadonnut merkittävää suomalaista kulttuuriperintöä.

On selvää, että museotoiminta ei kuulu hyvinvointialueiden tehtäviin. Uudistetut sairaalakiinteistöt ja terveysasemat eivät myöskään voi tarjota tiloja museokokoelmille, eikä sairaaloihin ole tarkoituksenmukaista kutsua turisteja tai koululuokkia vierailemaan.

Helsingin yliopistomuseo kartoitti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan museot ja kokoelmat vuonna 2016. Alan museoita tai kokoelmia laskettiin olevan yhteensä 80. Terveys tallessa-kirjaan löydettiin pelkästään Uudeltamaalta 100 museota tai kokoelmaa. Näiden museoiden ja kokoelmien omistus on hajaantunut erittäin monille tahoille, kuten kunnille, sairaanhoitopiireille, yhdistyksille, säätiöille ja yksityisille toimijoille.

Museoiden resurssit ovat hyvin pieniä ja usein vain muutaman museoammattilaisen tai vapaaehtoisten varassa. Monen museon tulevaisuus on jatkuvasti erittäin epävarma. Useilla sairaalamuseoilla on yhteistyötä kunnallisen tai ammatillisen museon kanssa kuten Seinäjoella ja Jyväskylässä.

Maailmalla terveysalan ja lääketieteen museot ovat merkittäviä vierailukohteita. Tallinnassa Eesti Tervishoiu Muuseum on perustettu jo 1924 ja oli vuonna 2017 ehdolla Euroopan vuoden museoksi. Lontoossa on Florence Nightingale -museo ja Göteborgissa Lääketieteen historian museo, jonka kokoelmia on kartutettu jo 1930-luvulta lähtien.

Suomalainen terveydenhuolto on ollut valtava menestystarina, reilussa sadassa vuodessa on noustu kehitysmaatason lapsikuolleisuudesta ja elinajanodotteesta maailman kärkeen. Sairaanhoidon kehittäjä Sophie Mannerheim ja Diakonissalaitoksen perustaja Aurora Karamzin ansaitsevat tulla esitellyiksi.

Entäpä arkkiatri Arvo Ylppö ja lastenneuvolan satavuotinen historia, keskoshoidon edistysaskeleet tai vuodesta 1947 kaikille äideille tarjottu äitiyspakkaus?

Covid-pandemian aikaan kävi selväksi, että osalla väestöstä on varsin niukat tiedot tai suoranaisesti vääriä käsityksiä rokotuksista. Terveysalan museolla olisi tutkitun tiedon välittäjänä luonteva rooli kommentoida ajankohtaisia aiheita ja tuoda esiin nykyisten kiistakohteiden historiallinen tausta.

Suomessa rokonistutukset isorokkoa vastaan alkoivat vuonna 1754, kun valtakunnan ensimmäisen rokonistutuksen suoritti Turussa Johan Haartman, jota kutsutaan "Suomen lääketieteen isäksi". Olisiko parempi ymmärrys isorokon historiasta, pikkulasten infektiokuolleisuudesta tai 1950-luvun polioepidemiasta parantanut koronakeskustelun tasoa?

Suomalaisten lääketieteen innovaatioiden tarina tulee myös kertoa. Kuinka moni meistä tietää, että koko hampaiston röntgenkuvaus, ortopantomografia, on suomalainen keksintö tai että ympäri maailmaa miljoonien naisten käyttämä ehkäisykeino, hormonikierukka, on kehitetty Helsingin Kätilöopistolla?

Museo ei ole pelkkä rakennus. Museo on palvelu, joka tarjoaa oppia, iloa ja elämyksiä sekä herättää kysymyksiä ja keskustelua. Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia kokoelmien saavutettavuudelle.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on käynnistänyt projektin valtakunnallisen terveysalan museon perustamiseksi Suomeen. Terveydenhuollon ammattijärjestöt – lääkärit, hoitajat, eläinlääkärit, hammaslääkärit ja apteekkarit ovat jo lähteneet mukaan terveydenhuollon museosäätiön perustamiseksi. Tarvitsemme mukaan myös terveysalan yritykset ja säätiöt sekä valtionhallinnon ja sijaintipaikaksi valittavan.

Suomalaisen terveydenhuollon kulttuuriperintö on pelastettava ja tallennettava nyt.

Kirjoittajat: Kati Myllymäki, asiantuntijalääkäri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys; Laura Kolbe, Euroopan historian professori, Helsingin yliopisto.