Maantieteelle emme voi mitään, mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikalle voimme. Suomi valitsi kuuluvansa länsimaihin liittymällä Euroopan unioniin vuonna 1995, mutta kaulallamme kiristi köyttä edelleen suomettumisen perinne: pidimme itseämme sotilaallisesti liittoutumattomana valtiona emmekä halunneet Naton sotilaallista apua mahdollisiin konflikteihin.

Luojan kiitos, että pääsimme Ukrainan sodan alettua nopeasti sopuun Nato-jäsenyyshakemuksen jättämisestä. Läheistenkin kanssa keskustellessani on moni Naton jäsenyyttä vastustanut alkanut tukea sitä.

Olen helpottunut siitä, että Suomi ei kohtaa Venäjää enää yksin, vaan yhtenä Naton jäsenmaista, sillä kansainvälisten suhteiden kriisiytyessä ei yksikään geopoliittisesti epävarma valtio voi mielestäni pysyä puolueettomana.

Jouduimme viime keväänä Nato-päätöksemme kanssa samankaltaiseen tilanteeseen kuin välirauhan aikana vuonna 1940, jolloin Suomen oli valittava puolensa kahdesta epämieluisasta vaihtoehdosta – Saksasta tai Neuvostoliitosta. Tärisisin kammosta, jos meitä turvaisi tässä hetkessä vain omat puolustusvoimamme. Vasta Naton jäsenenä olemme uskottava valtio, joka on sotarikollista Venäjää vastaan.

Yleisin vasta-argumentti Suomen Nato-jäsenyydelle on pelko Venäjän maarajan liiallisesta jännittymisestä. Ajattelu räjähdysherkästä rajasta on kuitenkin jäänne kylmän sodan aikakaudesta, jolloin ulkopoliittinen linjamme oli pysyä täysin puolueettomana. Naton ulkopuolelle jääminen ei jättäisi meitä pois länsivaltioista Venäjän silmissä. Lisäksi Putinin Venäjän mahtipontista huvia on hyökkäillä sotilaallisesti liittoutumattomien rajanaapureiden alueille.

Päästyämme Natoon olen nähnyt onnen jokaisen tuntemani vanhemman ihmisen kasvoista, jotka ovat kokeneet konkreettisesti Venäjän uhan.

Kirjoittaja kuuluu TS Nuoret -toimitukseen.