Työelämän kansainvälistyminen on tarpeellista ja toivottavaa.

Kasvavia lieveilmiöitä, kuten ihmiskauppaa ja työvoiman hyväksikäyttöä on ehkäistävä entistä tehokkaammin jo ennakkoon inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi ja ehkäisemiksi. Työperäisen hyväksikäytön, ihmiskaupan, talousrikosten ja muiden väärinkäytösten jälkikäteinen selvittäminen on myös vaikeaa, kallista ja aikaa vievää. Vastuulliset maahanmuuton edistämistoimet ehkäisevät ennalta myös syrjäytymistä ja varjoyhteisöjen syntymistä.

Vuoden alussa julkaistiin Siirtolaisuusinstituutin selvitys Pohjanmaan kasvihuoneteollisuuden ulkomaisesta työvoimasta. Selvityksen mukaan työperusteinen maahanmuutto on Pohjanmaalla mahdollistanut teollisuudenalan toiminnan ja pitänyt kunnan väestökehityksen positiivisena. Samalla on kuitenkin syntynyt hyväksikäyttötilanteita ja epäterveitä valtasuhteita yhteisön sisään.

Selvitys osoittaa, että sosiaalisten verkostojen kautta matalapalkkatehtäviin tulevat, muuta kieltä kuin omaa äidinkieltään osaamattomat tulijat ovat potentiaalisia hyväksikäytön uhreja ja riskissä syrjäytyä yhteiskunnasta. Monet ovat niin lojaaleja työnantajiaan tai rekrytoijiaan kohtaan, etteivät koe voivansa nostaa ongelmia esiin. Haasteita lisää välittäjien työntekijöihin kohdistama uhkailu ja työpaikan menettämisen vaara.

Siirtolaisuusinstituutin selvityksen tulokset saavat pohtimaan, mitä voisimme tehdä paremmin koko Suomessa.

Tällä hallituskaudella on tehty paljon ihmiskaupan ja työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Edellytykset torjua hyväksikäyttöä ovat parantuneet poliisin ihmiskauppatutkintaryhmän ja muiden lisättyjen viranomaisresurssien vuoksi.

Työn edellytyksiä on kehitetty myös lainmuutoksilla, joilla on parannettu ihmiskaupan uhrien asemaa ja edistetty hyväksikäytön ilmituloa. Myös viranomaisten osaamista tunnistaa ja käsitellä ihmiskauppaa on vahvistettu. Työperäistä hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa tunnistetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin pitkälti sen vuoksi, että lainsäädäntöä ja viranomaisten toimintaedellytyksiä on määrätietoisesti parannettu.

Koska tulevaisuudessa haasteet entisestään kasvavat, on tehtävä vielä enemmän ja paremmin. Strategia työperäisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi on hyväksytty äskettäin.

Strategia sisältää useita toimenpide-ehdotuksia, joilla voitaisiin edelleen kehittää viranomaisten toimintaedellytyksiä ja tukea maahan saapuvien asettautumista hyväksikäytön ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi. Seuraavilla hallituksilla on mahdollisuus tehdä konkreettisia toimenpiteitä strategian tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jatkossa tarvitaan enemmän työtä niissä arjen ympäristöissä, joissa viranomaiset maahan muuttaneita tapaavat. On kehitettävä paitsi erilaisia kotoutumisen palveluja ja kaikille tarkoitettuja peruspalveluja myös ihmiskauppaa ja työperäistä hyväksikäyttöä jo ennakkoon tunnistavia ja torjuvia toimintatapoja.

Maahan saapuvien tarpeisiin tulee yhä määrätietoisemmin vastata myös alueellisin toimin, jotta voidaan parantaa työnantajien, viranomaisten ja muun yhteisön edellytyksiä tarttua ulkomaisen työvoiman kohtelussa ilmeneviin epäkohtiin.

Osana ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön ehkäisyä on parannettava myös tulijoiden kiinnittymistä paikallisiin yhteisöihin. Ryhmien välisten suhteiden ja osallisuuden kannalta pelkkä sopuisa rinnakkainelo ei ole riittävä tavoite.

Ilman vuorovaikutusta paikallisten yhteisöjen tai viranomaisten kanssa osa tulijoista voi jäädä irralleen yhteiskunnasta. Irrallisuus mahdollistaa osaltaan hyväksikäytön sekä lisää syrjäytymisen riskiä. Tarjolla olevat neuvonta- ja ohjauspalvelut eivät tällä hetkellä näytä tavoittavan kaikkia tietoa ja tukea tarvitsevia. Myös eriytymistä lisäävä asuntopolitiikka on osa haastetta.

Laajemmin muutoksia tarvitaan myös peruspalvelujen järjestämisessä. Varhaiskasvatuksen ja koulujen tehtävä on yhä keskeisempi syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemisessä. Riittävät resurssit ja toimivat järjestelyt tukevat pedagogisten tavoitteiden saavuttamista vieraskielisten päiväkoti- ja koululaisryhmien kohdalla. Tärkeää on, että kaikki lapset saavat oppimiseensa tarvitsemansa tuen.

Hyvät maahanmuuton edistämistoimet ottavat huomioon myös maahan tulevien tulevaisuuden suunnitelmat. Ne saattavat sisältää toiveita urakehityksestä ja lasten paremmasta tulevaisuudesta. Tällä on merkitystä paitsi yksilöille myös kansalliselle ja alueelliselle elinkeinopolitiikalle. Onko tarjolla palveluita, joiden kautta kouluttautuminen tai osaamisen tunnistaminen on mahdollista, niin että se johtaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen pitkällä aikavälillä? Työelämän on kyettävä muuttumaan nykyistä vastaanottavaisemmaksi ja yhdenvertaisemmaksi niin, että Suomeen saapuvat myös kokevat voivansa jäädä ja rakentaa elämänsä Suomeen.

Kun työperusteista maahanmuuttoa Suomeen lisätään, ovat alueelliset ja paikalliset toimet avainasemassa työperäisen hyväksikäytön, ihmiskaupan ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Se, miten näissä käytännön toimissa onnistumme, on keskeistä koko Suomen tulevaisuuden kannalta.

Kirjoittajat ovat Mika Raunio, erikoistutkija, Siirtolaisuusinstituutti ja Venla Roth, valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, oikeusministeriö.