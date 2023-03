Puolueen vaalitulos eduskuntavaaleissa rakentuu suuresta määrästä osatekijöitä, joista toisiin on mahdollista vaikuttaa enemmän, toisiin vähemmän. Puolueilla on valtakunnallisesti ja vaalipiireissä oma yleiskampanjansa, sen lisäksi jokaisella ehdokkaalla on oma henkilökohtainen kampanjansa. Väkeä tarvitaan paljon, sillä onnistunut kampanja edellyttää ehdokkaan tueksi 10-30 hengen tukiryhmää, joka on valmis painamaan pitkää päivää turuilla, toreilla ja somessa.

Vaalivoiton tavoittelu edellyttää täysiä tai lähes täysiä ehdokaslistoja. Maksimimäärän eli 217 ehdokasta ovat näihin vaaleihin asettaneet Sdp, perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto. Kokoomus lähtee kisaan 212:lla ja keskusta 205:lla ehdokkaalla. Hyvältä listalta tulee vaalipiiristä riippuen löytyä kahdesta kuuteen tunnettua kovaa nimeä, jotka pystyvät keräämään yli 5 000:n, isoissa vaalipiireissä jopa yli 10 000:n äänisaaliita.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nimivahvojen kärkiehdokkaiden lisäksi hyvällä listalla on useita vahvoja keskitason kandidaatteja, jotka kukin pystyvät keräämään 1 000–5 000 ääntä. Heitä tarvitaan sekä kasvattamaan listan kokonaisäänimäärää että taistelemaan vaalipiirin viimeisistä paikoista.

Mitä kireämpi kilpailutilanne puolueiden välillä on, sitä ratkaisevammaksi näiden ehdokkaiden välinen kamppailu muodostuu. Suhteellisen vaalitavan vuoksi jopa ratkaisevaakin merkitystä saattaa olla myös sillä, onko listan loppupään kauas läpimenosta jäävien ehdokkaiden äänimäärä lähempänä nollaa vai tuhatta ääntä.

Kampanja kannattaa maailmojen syleilemisen ja kaikkien miellyttämisen sijaan fokusoida tiettyihin asioihin.

Suurimman puolueen paikan saavuttamiseen tulee todennäköisesti riittämään 20 prosentin ääniosuus, mikä tarkoittaa noin 620 000 äänen kokonaispottia. Tähän päästääkseen puolueen on onnistuttava mobilisoimaan äänestäjäkseen noin joka seitsemäs äänioikeutettu.

Siksi kampanja kannattaa maailmojen syleilemisen ja kaikkien miellyttämisen sijaan fokusoida tiettyihin asioihin. Viesti kannattaa täsmäsuunnata sille noin 25–30 prosentin kokoiselle äänestäjäsegmentille, jonka voi olettaa pitävän puolueen äänestämistä mahdollisena.

Puolueella on oltava valovoimainen ja stressinkestävä puheenjohtaja, koska äänestäjille parhaiten näkyvä osa vaalitaistelusta tapahtuu valtakunnallisten medioiden puoluejohtajadebateissa. Mitä paremmin puoluejohtaja niissä onnistuu, sitä suuremman vetoavun yksittäiset ehdokkaat saavat omiin kampanjoihinsa ja sitä todennäköisemmin potentiaaliset kannattajat mobilisoituvat vaaliuurnille äänensä antamaan. Puoluejohtajan on tietysti välteltävä mokia, mutta virheiden tekemisen pelko ei saa johtaa kangistumiseen ja mitäänsanomattomiin esiintymisiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Pohjimmiltaan vaalit ovat aatteiden välistä kilpailua vallasta. Puolueella on oltava tarjottavanaan merkittävää osaa väestöstä puhutteleva ja kilpailijoista selkeästi erottuva yhteiskunnallinen vaihtoehto. Vaaliohjelmassa on pystyttävä esittämään konkreettisia, uskottavia ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja yhteiskuntamme polttavimpiin haasteisiin. Monipuoluejärjestelmässä on osattava kertoa äänestäjille myös se, millaisessa hallituskoalitiossa nämä ratkaisut olisivat parhaiten saavutettavissa.

Vaalit ovat myös resurssikamppailua. Suurten puolueiden vaalibudjetit liikkuvan miljoonan ja kahden miljoonan euron välillä. Lisäksi rahaa käyttävät ehdokkaat itse. Vuoden 2019 vaaleissa läpimenneiden ehdokkaiden kampanjakustannukset olivat keskimäärin 37 000 euroa. Seitsemän valituksi tullutta ja kaksi valitsematta jäänyttä ehdokasta kampanjoi peräti yli 100 000 eurolla. Kampanja tarvitsee onnistuakseen näkyvyyttä ja näkyvyys maksaa.

Kirjoittaja on Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja.