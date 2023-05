Kielten opiskelu vähentyy – miksi?

PUHEENVUORO

Suomessa valinnaisten kielten opiskelu on vähentynyt selvästi. Turun Sanomat nosti esiin vapaaehtoisen, kahdeksannelta luokalta alkavan B2-kielen suosion vähenemisen osassa Turun yläkouluista (TS 22.2.2023). On huolestuttavaa, jos kielten opiskelu kaventuu vain yhden vieraan kielen opiskeluun toisen kotimaisen kielen lisäksi. Syitä kielten opiskelun vähenemiseen on useita. Osa ilmiöstä selittyy koulutuspoliittisilla ratkaisuilla, joita käsittelemme tässä lyhyesti.

Laajan kielivalikoiman tarjoaminen on ollut peruskoulun tavoitteena sen alusta saakka. Kansallinen kielikoulutuspolitiikka on kuitenkin ollut varsin poukkoilevaa. Vuosille 1985–1991 laadittu kieliohjelma edellytti yli 30 000 asukkaan kunnilta vähintään viiden kielen tarjoamista A1-kieleksi. Tämä säädös kuitenkin kumottiin vuonna 1998, minkä jälkeen useimmiten on tarjottu ainoana vaihtoehtona englantia.

Vuodesta 1994 saakka on annettu mahdollisuus vapaaehtoisen A2-kielen kuten esimerkiksi ranskan tai saksan opiskeluun. A2-kieli saavuttikin suosiota, sillä kolme vuotta myöhemmin jo 40 prosenttia 4–6 luokkien oppilaista opiskeli sitä.

Vuonna 2001 tehtiin tuntijakouudistus, joka siirsi A2-kielen tunnit joko sisältyviksi valinnaisaineiden tuntimäärään tai pidettäväksi ylimääräisinä tunteina. Tämä johti A2-kielen suosion romahtamiseen, koska kielen valinta kavensi mahdollisuutta valita muita, kevyemmiksi koettuja valinnaisaineita ja pidensi oppilaan koulupäivää.

Kouluissa tarjottavasta kielten opetuksesta päätetään kunta- ja koulutasolla. Koska päätöksenteko on hajautettu, kielitarjonnassa ei ole yhteistä valtakunnallista linjaa. Kuntatasolla ratkaistaan muun muassa ryhmien minimikoot, mutta kuten TS:n artikkelissa todettiin, päätöksiä voidaan tehdä myös koulukohtaisesti rehtorin päätöksellä.

Toista astetta, ylioppilaskirjoituksia ja korkeakoulujen opiskelijavalintaa koskevat uudistukset heijastuvat myös kielivalintoihin. Reaalikokeen muuttaminen oppiaineittain suoritettaviksi kokeiksi samoin kuin kahden kielen pakollisuuden poistaminen ensin pitkän matematiikan kirjoittajilta vuonna 1985 ja kaikilta kokelailta vuonna 1994 ovat vähentäneet kielten opiskelua lukiossa. Vuonna 2020 tehdyllä korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksella oli sama vaikutus.

Vuonna 2005 vapaaehtoisen kielen kirjoitti 9 753 kokelasta. Vuonna 2020 lukumäärä oli pudonnut alle neljään tuhanteen. Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus ei tietenkään näy vielä näissä luvuissa, mutta on selvää, että se tulee vaikuttamaan kielten opiskeluun, koska esimerkiksi pitkän matematiikan kokeesta saatavat pisteet painottuvat todistusvalinnassa enemmän kuin valinnaisen kielen kokeen pisteet.

Järjestelmää ollaan nyt muuttamassa, mutta uudet pisteytystaulukot tulevat käyttöön vasta vuonna 2026. Vaarana on, että 2020-luvun alkuvuosina vähentynyt kieltenopetus ei toivukaan.

Laajin viimeaikaisista kielivarantoa koskevista selvityksistä on professori Riitta Pyykön selvitys Monikielisyys vahvuudeksi. Selvitys Suomen kielivarannon tasosta ja tilasta (OKM 2017) sekä sen seurantaraportti viime vuodelta (Kielivaranto. Nyt!, Jyväskylän yliopisto 2021). Pyykön selvityksessään tekemiin toimenpide-ehdotuksiin kuului muun muassa pakollisen vieraan kielen (A1-kieli) opetuksen varhentaminen alkamaan ensimmäiseltä luokalta.

On merkille pantavaa, että ehdotuksen kärkenä oli aloittaa kielten opiskelu pääsääntöisesti muulla kielellä kuin englannilla. Tämä tavoite ei seurantaraportin selvityksen mukaan ole kuitenkaan toteutunut muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, vaan edelleen suurimmassa osassa kuntia englantia tarjotaan ainoana vaihtoehtona.

Pyykön selvityksessä ehdotetaan myös ylioppilastutkintoa muutettavaksi siten, että kokelaan olisi suoritettava vähintään kahden pakollisen vieraan kielen koe. Tämäkään ehdotus ei ole johtanut toimenpiteisiin.

On paradoksaalista, että nyt kun kielten opetus on digitaalisuuden, pelillisyyden ja suullisen harjoittelun lisääntymisen myötä sisällöiltään ja menetelmiltään monipuolisempaa kuin kenties koskaan, kielten opiskelun suosio kuitenkin mataa pohjalukemissa.

Kielten opettajille hiljattain tehdyn kyselyn tulokset osoittavat, että kouluissa on tehty voitava kielivalintojen monipuolistamiseksi ja oppilaiden motivoimiseksi. Nyt kaivataan kielikoulutuspoliittisia ratkaisuja ja selkeää ohjausta ja velvoittavuutta kielten opiskelun monipuolistamiseksi ennen kuin pienten vieraiden kielten opiskelu loppuu kokonaan Suomessa.

Kirjoittajat: Soili Norro, ranskan ja englannin lehtori, väitöskirjatutkija, Marjut Johansson, ranskan kielen professori, Outi Veivo, ranskan kielen yliopistonlehtori, Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto.