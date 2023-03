Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä ilman järjestöjä

PUHEENVUORO

Suomessa on pyritty erilaisin tavoin siirtämään perheiden elämää tukevia palveluita korjaavalta puolelta ennaltaehkäisevälle. Työssä tärkeää on ymmärtää, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia rakennetaan vanhempia tukemalla. Vanhemmuutta on erityisen tärkeää tukea silloin, kun perheellä ei ole vielä suurempaa hätää.

MLL:n auttavien puhelinten kautta olemme läsnä perheiden elämässä ja kuulemme minkälaisia huolia ja tuen tarvetta sekä vanhemmilla että lapsilla on. Tällä hetkellä tukea kaivataan erityisesti lasten kehitykseen, koulunkäyntiin, perheen sisäisiin ihmissuhteisiin, lasten vertaissuhteisiin ja mielenterveyteen liittyen.

Perheet tarvitsevat haasteisiinsa erilaisia tuen muotoja. Toiset vanhemmat kokevat saavansa tukea siitä, että pääsevät keskustelemaan vertaisryhmässä, toiset hyötyvät tukihenkilöistä, kun jotkut puolestaan hyötyvät eniten kotiin vietävästä tai verkon kautta saatavasta avusta.

Vuoden alussa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle. Kuntien vastuualueelle jäivät muun muassa varhaiskasvatus, opetus ja nuorisotyö.

Perheiden näkökulmasta lapsia, nuoria ja perheitä koskevat palvelut hajaantuivat entisestään. Palveluita kokoamaan tarvitaan nyt kiireesti perhekeskuksia, jotka tuovat yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet sekä järjestöjen ja seurakunnan laajan toiminnan, palvelun ja tuen.

Hyvinvointialueisiin kuuluvien perhekeskusten tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimutkaistumista ja hillitä samalla korjaavien palvelujen kustannuksia tarjoamalla perheille ajoissa tukea ja hoitoa, vertaisuutta ja osallisuutta. Jotta tämä kaikki saavutetaan ja eri toimijoiden tarjoamat palvelut, tuki ja toiminta saadaan yhteensovitettua, tarvitaan selkeitä yhteistyörakenteita ja -käytäntöjä. Siis kaikkien toimijoiden välistä oikeaa yhdessä tekemistä ja aitoa kumppanuutta.

Perhekeskusten rakentamiseen tarvitaan järjestöjä, joilla on paitsi paljon osaamista ja asiantuntemusta myös lähituntuma perheiden arkeen ja elämään. Monilla järjestöillä on useita valmiita ja hyväksi todettuja toimintoja, jotka tukevat perheitä ja vanhempia. Ne ovat helposti heidän saatavilla ja vastaavat joustavasti perheiltä tulleisiin tarpeisiin.

Yksi tärkeä osa perhekeskusta ovat avoimet kohtaamispaikat, joissa järjestöjen ja kolmannen sektorin rooli on jo perinteisesti ollut vahva. Vapaaehtoisten pyörittämät kohtaamispaikat kuten esimerkiksi MLL:n ylläpitämät, lähes kaikista Suomen kunnista löytyvät, perhekahvilat ovat yksi esimerkki osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävästä toiminnasta, jota kansalaiset itse toteuttavat itselleen ja muille. Vertaisen vanhemman kuuntelevat korvat, yhdessä tekeminen, toimiminen ja yhteisöön kuuluminen auttavat monien vanhempien arjessa jaksamista.

Avoin kohtaamispaikka voi toimia myös usean toimijan yhteistyöllä, jolloin pystytään saman katon alta tarjoamaan monenlaista perheiden ja vanhemmuuden tukea. Muun muassa Vantaan Koivukylässä on saatu hyviä tuloksia kaupungin ja järjestöjen yhteisjohdetusta kohtaamispaikasta, kun perheiden avunhakemisen kynnystä on onnistuttu madaltamaan. Koivukylän mallissa uutta on se, että kohtaamispaikkaa johdetaan kaupungin ja järjestöjen tasavertaisena yhteistyönä. Malli äänestettiin vuoden 2022 TerveSos-yleisöpalkinnon voittajaksi.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ei selviä haasteistaan ilman järjestöjä, eivätkä perheet pärjää ilman kynnyksettömiä vapaaehtoisten tuottamia palveluja ja tukea. Kansalaisjärjestöt edistävät ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta. Ne organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tuottavat ihmislähtöisiä palveluita sekä vaikuttavat yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Kolmas sektori ja järjestöt on otettava mukaan hyvinvointialueen rakenteisiin sekä perhekeskuskehittämiseen yhtenä tasavertaisena toimijana.

Esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson alueella järjestöjen ja hyvinvointialueen kumppanuutta on rakennettu jo vahvasti. Valitettavasti kaikkialla muualla ei olla näin pitkällä. Järjestöjen avustushakua ei ole kaikilla hyvinvointialueilla vielä avattu ja järjestöissä se tarkoittaa pahimmassa tapauksessa järjestöjen perheitä tukevien toimintojen lakkaamista.

Järjestöt tarvitsevat avustusta toiminnan järjestämiseen ja vapaaehtoisten kouluttamiseen sekä tukemiseen, tiloja toiminnan pyörittämiseen ja perheiden ohjaamista järjestöjen toimintaan niin neuvolasta, varhaiskasvatuksesta kuin koulustakin.

Monella järjestöllä toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että toiminta pyörisi ilman avustusta. Järjestöjen työntekijät kouluttavat vapaaehtoiset tehtäviinsä ja rekrytoivat jatkuvasti uusia vapaaehtoisia, jotta toiminta olisi jatkuvaa ja pitkäjänteistä.

Kansallisesti on turvattava järjestöjen avustukset ja autonomia pitkäjänteisellä, hallituskaudet ylittävällä tavalla. Me pystymme yhteiskuntana pitämään paremmin huolta lapsistamme, nuoristamme ja perheistämme, kun hyvinvointialueet ja järjestöt löytävät yhteisen tahtotilan ja sopivat rakenteet.

Kirjoittajat: Tarja Satuli-Kukkonen, kehittämispäällikkö ja Eevamaija Paljakka, vaikuttamistyön asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto.